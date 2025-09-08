Articulos recientes

08 Sep 2025

La CIA, la cocaina y sus capos

por Intervenciones Gringas

08 de septiembre de 2025

Capítulo VI: «El Numero Uno / Nadie Se Convierte En Capo Sin Permiso»

Estados Unidos tiene una historia de afición con la cocaína que se remonta a más de cien años. Pero desde que apareció en la Coca-Cola, el gobierno siempre ha intentado controlar quién puede consumirla — y quién puede venderla. En Latinoamérica, mientras la DEA afirma luchar en la guerra contra las drogas, la CIA se asegura de que sus capos elegidos permanezcan por encima de la ley. En Estados Unidos, la policía utiliza la cocaína como pretexto para encarcelar a los negros y a los latinos, mientras mantiene libres a los blancos.

Más sobre el tema:

Cocaína y Pasta base, el negocio de la dictadura

Marruecos, España, el Sahel y el negocio de las drogas, en la corrupción y el terrorismo

 

Chile. A 52 años del golpe de Estado, tarda en llegar la primavera

Alejandro “Mono” González es galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025

