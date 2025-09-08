La CIA, la cocaina y sus capos
por Intervenciones Gringas
3 horas atrás 1 min lectura
08 de septiembre de 2025
Capítulo VI: «El Numero Uno / Nadie Se Convierte En Capo Sin Permiso»
Estados Unidos tiene una historia de afición con la cocaína que se remonta a más de cien años. Pero desde que apareció en la Coca-Cola, el gobierno siempre ha intentado controlar quién puede consumirla — y quién puede venderla. En Latinoamérica, mientras la DEA afirma luchar en la guerra contra las drogas, la CIA se asegura de que sus capos elegidos permanezcan por encima de la ley. En Estados Unidos, la policía utiliza la cocaína como pretexto para encarcelar a los negros y a los latinos, mientras mantiene libres a los blancos.
Marruecos, España, el Sahel y el negocio de las drogas, en la corrupción y el terrorismo
El Comité Memorial Puente Bulnes (CMPB) invita a Ud. Y a su organización, a una Velatón y a un pequeño acto poético-musical, con motivo de la conmemoración 52º del golpe civil-militar del 11 de septiembre de 1973,
José Antonio Kast, el líder de la extrema derecha chilena que sueña con llegar a la Moneda
por Víctor Muñoz Tamayo
2 horas atrás
08 de septiembre de 2025
El candidato del Partido Republicano, que perdió el balotaje con Gabriel Boric en 2021, ha aumentado sus posibilidades de llegar a la Presidencia en 2025. Proveniente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), hoy forma parte de la familia de la derecha radical global y las encuestas lo ubican por encima de la candidata conservadora Evelyn Matthei.
Santiago: funan, denuncian, a operadores financiados por el sionismo
por Solidaridad con Palestina
1 día atrás
07 de septiembre de 2025
Ante una convocatoria sionista en Santiago de Chile, diversas organizaciones e individualidades se dieron cita para protestar por esta provocación.
Los pacos (policía militariza) reprimimieron violentamente a lxs manifestantes que expresaban su indignación ante el aberrante respaldo al ente sionista israelí.
Martes 9 de septiembre: psicólogo “israelí” dará conferencia sobre la «psicología de la felicidad» en San Carlos de Apoquindo
por Solidaridad con Palestina
2 días atrás
06 de septiembre de 2025
Entradas desde $80.000 hasta los $260.000 ¡por 1 entrada!
Te has preguntado ¿por qué hay gente en nuestro país que puede pagar lo que vale una de esas entradas? ¿Quiénes son? Claro, ellos quieren seguir buscando fórmulas «para ser felices» y están dispuesto a aprender de Israel, sólo que ellos no viven en Israel, viven aquí, entre la cordillera y el mar.
No podemos aceptar que tipos como este vengan a enturbiar más aún la atmósfera de nuestro país.
