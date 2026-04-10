Conversan dos amigos: Amaury Perez invita a Silvio Rodríguez

10 de abril de 2026

Amaury: Tú me dijiste una vez una cosa, una sentencia que yo he utilizado mucho. Tú me has dicho,

«Estate atento a cómo te quieren y cómo te tratan los hijos de tus amigos y así sabrás cuánto te quieren tus amigos.»

Silvio: Eh, realmente es algo que aprendí sin darme cuenta, o sea, con el tiempo, eh, con los años, de pronto me di cuenta de que mis mejores amigos, sus hijos, me trataban muy bien y me había pasado también que los hijos de algunas personas que yo he creído amigos y después con el tiempo resulta que no lo han sido tanto, me he dado cuenta que los hijos como que guardan en cierta distancia de de mí. Y entonces fue una cosa que aprendí de la vida, la aprendí observando la lo que me pasaba.

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