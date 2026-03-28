Colombia: Jaime Garzón sigue vivo, criticando y empujando la paz en su patria

28 de marzo de 2026

Jaime Garzón fue una figura única en la historia reciente del país. Con su humor agudo, su inteligencia y su profundo compromiso social, logró lo que pocos habían conseguido: hablarle al poder desde la sátira, pero también acercar la política a la gente común. A través de personajes como Heriberto de la Calle, Ludovico o Dioselina Tibaná, expuso las contradicciones del país y cuestionó los abusos del poder sin perder la ternura ni el sentido crítico. Fue asesinado por sicarios el 13 de agosto de 1999. Tenía 39 años de edad