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28 Mar 2026

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Colombia: Jaime Garzón sigue vivo, criticando y empujando la paz en su patria

por piensaChile

47 mins atrás 1 min lectura

Colombia: Jaime Garzón sigue vivo, criticando y empujando la paz en su patria
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28 de marzo de 2026

Jaime Garzón fue una figura única en la historia reciente del país. Con su humor agudo, su inteligencia y su profundo compromiso social, logró lo que pocos habían conseguido: hablarle al poder desde la sátira, pero también acercar la política a la gente común. A través de personajes como Heriberto de la Calle, Ludovico o Dioselina Tibaná, expuso las contradicciones del país y cuestionó los abusos del poder sin perder la ternura ni el sentido crítico. Fue asesinado por sicarios el 13 de agosto de 1999. Tenía 39 años de edad

 

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Etiquetas #colombia #jaime garzon #lucha por la democracia
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