Por qué el Fin de la Guerra en Irán es el Inicio de la Ofensiva en América Latina
por Inna Afinogenova (México)
44 mins atrás 1 min lectura
27 de marzo de 2026
Todos los antecedentes disponibles apuntan claramente a que, una vez terminada la guerra contra Irán, Estados Unidos pasará a su próxima tarea: la ofensiva para asegurar el control de América Latina.
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27 de marzo de 2026
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27 de marzo de 2026
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23 de marzo de 2026
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