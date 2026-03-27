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27 Mar 2026

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Análisis, Colonialismo, Imperialismo

Por qué el Fin de la Guerra en Irán es el Inicio de la Ofensiva en América Latina

por Inna Afinogenova (México)

44 mins atrás 1 min lectura

Por qué el Fin de la Guerra en Irán es el Inicio de la Ofensiva en América Latina
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27 de marzo de 2026

Todos los antecedentes disponibles apuntan claramente a que, una vez terminada la guerra contra Irán, Estados Unidos pasará a su próxima tarea: la ofensiva para asegurar el control de América Latina.

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Etiquetas #conquista de america latina #guerra contra iran #trump
Análisis, Colonialismo, Imperialismo

Por qué el Fin de la Guerra en Irán es el Inicio de la Ofensiva en América Latina

Cultura, Derechos Humanos, Historia - Memoria, NuestrAmérica, Represión

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