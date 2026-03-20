Colombia: Tiene 20 años, no sabe leer ni escribir, pero prometía asesinar al Presidente Petro
por Estrato Medio (Colombia)
2 horas atrás 1 min lectura
20 de marzo de 2026
Había prometido matarlo, ¿por qué razón? Abandonado cuando niño por su madre, hoy tiene 20 años y ni siquiera saber leer y escribir. Creciendo en la miseria y la violencia, se forman para transformarse en «sicario», dispuestos a matar por una chauchas, para demostrar su «hombría». Vea lo que ocurrió en su encuentro con el Presidente Petro.
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