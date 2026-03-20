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20 Mar 2026

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Colombia, Delincuencia, Derechos de los niños

Colombia: Tiene 20 años, no sabe leer ni escribir, pero prometía asesinar al Presidente Petro

por Estrato Medio (Colombia)

2 horas atrás 1 min lectura

Colombia: Tiene 20 años, no sabe leer ni escribir, pero prometía asesinar al Presidente Petro
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20 de marzo de 2026

Había prometido matarlo, ¿por qué razón? Abandonado cuando niño por su madre, hoy tiene 20 años y ni siquiera saber leer y escribir. Creciendo en la miseria y la violencia, se forman para transformarse en «sicario», dispuestos a matar por una chauchas, para demostrar su «hombría». Vea lo que ocurrió en su encuentro con el Presidente Petro.

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Etiquetas #colombia #miseria #niño sicario #pobreza #presidente petro #violencia
Derechos Humanos, Fascismo, Historia - Memoria, Represión

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