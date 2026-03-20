Colombia: Tiene 20 años, no sabe leer ni escribir, pero prometía asesinar al Presidente Petro

20 de marzo de 2026

Había prometido matarlo, ¿por qué razón? Abandonado cuando niño por su madre, hoy tiene 20 años y ni siquiera saber leer y escribir. Creciendo en la miseria y la violencia, se forman para transformarse en «sicario», dispuestos a matar por una chauchas, para demostrar su «hombría». Vea lo que ocurrió en su encuentro con el Presidente Petro.

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