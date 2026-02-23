Articulos recientes

23 Feb 2026

Noticias

Colombia, Democracia, NuestrAmérica, Pueblos en lucha

Colombia: Iván Cepeda, más cerca de ganar en primera vuelta

por La Base (España)

1 hora atrás 1 min lectura

23 de febrero de 2026

En el programa de hoy, 23/2/2026, Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Laura Arroyo analizan, a raíz del último informe de Celag Data, las perspectivas electorales en Colombia, donde el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se perfila en las encuestas como favorito para suceder a Gustavo Petro. Con la participación del director de CELAG, Alfredo Serrano Mancilla.

Etiquetas #colombia #elecciones presidenciales 2026 #ivan cepeda #la base
