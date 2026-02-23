Colombia: Iván Cepeda, más cerca de ganar en primera vuelta
por La Base (España)
1 hora atrás 1 min lectura
23 de febrero de 2026
En el programa de hoy, 23/2/2026, Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Laura Arroyo analizan, a raíz del último informe de Celag Data, las perspectivas electorales en Colombia, donde el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se perfila en las encuestas como favorito para suceder a Gustavo Petro. Con la participación del director de CELAG, Alfredo Serrano Mancilla.
El imperativo saharaui para Mauritania
por Héctor Bujari Santorum (España)
28 mins atrás
23 de febrero de 2026
La seguridad de Mauritania no depende de quién «vigile» el Sáhara, sino de que el Sáhara sea un Estado estable que no exporte sus crisis.
Denuncian en Chile a francotirador israelí, Rom Kovtun, por crímenes en Gaza
por HispanTV
3 días atrás
20 de febrero de 2026
La Fundación Hind Rajab (HRF), con sede en Bruselas (Bélgica), que lleva el nombre de una niña palestina asesinada en Gaza en enero de 2024, informó el lunes que presentó la denuncia ante el Octavo Juzgado de Garantía en Santiago, solicitando la investigación y el procesamiento del francotirador israelí Rom Kovtun
