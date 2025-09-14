14 de septiembre de 2025

19:15 GMT 08.09.2025 (Actualizado: 19:16 GMT 08.09.2025)

La historia registrará que la primera semana de septiembre de 2025 impulsó la llegada del siglo euroasiático a un nivel completamente nuevo.

Esa era la expectativa antes de tres fechas cruciales entrelazadas: la cumbre anual de la OCS en Tianjin; el desfile del Día de la Victoria en Pekín; y el Foro Económico Oriental en Vladivostok.

Sin embargo, las expectativas se superaron con creces, teniendo en cuenta la amplitud y el alcance de lo que acaba de ocurrir.

La OCS en Tianjin consolidó el impulso chino para el establecimiento de una verdadera gobernanza global, lo que en la práctica significa el entierro sin ceremonias del «orden internacional basado en normas» que, bajo la nueva administración estadounidense, se ha convertido en un caos internacional sin normas: esencialmente, una filosofía de «volaremos el mundo si no somos capaces de controlarlo».

En Tianjin no solo se reunieron los diez miembros de pleno derecho de la OCS, sino también dos observadores y quince socios —con una fuerte presencia del sudeste asiático— para debatir los puntos más delicados que deben tenerse en cuenta para un desarrollo pacífico. La imagen de la semana, si no del año o de la década, fue el apretón de manos trilateral entre Putin, Xi y Modi: el regreso con toda su fuerza del RIC (Rusia-India-China) original, acuñado por Primakov. Como señaló el profesor Zhang Weiwei, de la Universidad de Fudan, en Vladivostok, la OCS se está expandiendo de forma constante en tres plataformas: energía, industrias limpias e inteligencia artificial. Paralelamente, Asia Central está siendo finalmente considerada como una «bendición geográfica» y no como una «maldición».

Inmediatamente después de Tianjin, la asociación estratégica entre Rusia y China también alcanzó un nuevo nivel, ya que el presidente Putin fue recibido por el presidente Xi en Zhongnanhai, la residencia oficial del jefe de Estado chino, para hacer un repaso de la situación global.

Al día siguiente, Pekín resplandecía bajo un cielo azul que presidía el impresionante desfile militar que celebraba el 80.º aniversario de la victoria china sobre la invasión japonesa y el capítulo asiático del nazifascismo. Era una superpotencia geoeconómica segura de sí misma que mostraba su progreso militar.

Ese mismo día comenzó en Vladivostok el Foro Económico Oriental, una plataforma sin igual para debatir el auge de los negocios paneuroasiáticos.

Lo que China ha propuesto, y de hecho reiterado en Tianjin, va mucho más allá del concepto de wangdao, que se refiere a un poder ilustrado y benigno, pero no hegemónico. Lo que podría describirse como el lema característico de una Pax Sinica bajo Xi podría resumirse en «Hacer comercio, no guerra», y por el bien común, o la comunidad de un futuro compartido, en la terminología de Pekín.

Los socios de la OCS, así como los socios del BRICS, comprenden perfectamente que China no pretende sustituir a la Pax Americana, que siempre se ha basado en la «diplomacia» de las cañoneras del Departamento de Guerra, ahora acertadamente rebautizado. Por mucha histeria que pueda desatar Occidente —manipulando el Tíbet, Hong Kong, Xinjiang, el mar de la China Meridional o Taiwán—, Pekín no se desviará de su camino civilizatorio inclusivo.

El nacimiento de un nuevo orden logístico

La carretera de Tianjin a Vladivostok evolucionó principalmente en tres frentes interconectados: el petróleo y el gas, los corredores de conectividad y el desarrollo económico masivo.

El Occidente colectivo simplemente no puede deshacerse de su patología de subestimar perpetuamente a Oriente. Durante años, tanto el BRICS como la OCS fueron ridiculizados en Washington como tertulias irrelevantes. Pero es el espíritu multilateral el que permite que algo tan innovador como el Power of Siberia-2 salga a la luz.

Power of Siberia-2 se planificó hace varios años, pero fue difícil llegar a un consenso sobre la ruta final. Gazprom prefería Siberia occidental a Xinjiang, a través de las montañas de Altái. Los chinos querían el tránsito a través de Mongolia, directamente al centro de China.

Finalmente prevaleció la ruta mongola. Se decidió hace dos años y, en las últimas semanas, se ha acordado el mecanismo de fijación de precios definitivo, respetando los precios de mercado. Este enorme cambio geoeconómico significa que el gas de la península de Yamal, que abastecería a Europa a través de los Nord Streams, abastecerá a China.

La exposición del presidente Putin en la sesión plenaria de Vladivostok hizo especial hincapié en la energía y la conectividad.

Pero para detectar los detalles más importantes, nada superó a los dos paneles más destacados del foro.

Uno de ellos debatió el desarrollo integrado del Ártico y el Lejano Oriente ruso, con las aportaciones especiales de Vladimir Panov, que no solo es el principal experto de Rosatom en el Ártico, sino también el vicepresidente de la Comisión Estatal para el Desarrollo del Ártico.

Otro panel profundizó realmente en el tema, trazando un paralelismo entre los orígenes de la Ruta del Mar del Norte (NSR), hace 500 años, cuando el diplomático ruso Dmitry Gerasimov elaboró el primer borrador de la Ruta del Mar del Norte y el primer mapa del Océano Ártico y las costas de Moscovia, y los retos tecnológicos del siglo XXI.

Este panel contó con una exposición especialmente llamativa del director general de Rosatom, Aleksey Likhachev, complementada por expertos como Sergey Vakhurov, vicepresidente del Colegio Marítimo de Rusia. Likhachev detalló la compleja configuración de un corredor ártico, que transporta principalmente materias primas: un corredor de transporte resistente para todo el noreste de Asia.

Se trata nada menos que del nacimiento de un nuevo orden logístico —pensemos en la predicción meteorológica basada en IA más los rompehielos— con una aportación fundamental de Rusia.

¿Se convertirá Vladivostok en el próximo Hong Kong?

Por lo tanto, como destacó Putin en su presentación en la sesión plenaria, el quid de la cuestión es el Corredor de Transporte Transártico: posiblemente el corredor de conectividad clave del siglo XXI.

Por lo tanto, no es de extrañar que los debates de Vladivostok se centraran en el papel clave de la energía nuclear y los rompehielos nucleares para garantizar un transporte marítimo estable a lo largo de la ruta NSR, junto con las preocupaciones medioambientales y las dificultades para conseguir inversiones a gran escala en la producción de energía, el procesamiento y la construcción de infraestructuras.

Todo ello se fusionó con un oportuno debate sobre la Gran Asociación Euroasiática —el eje central de la política geoeconómica rusa— con aportaciones clave de Alexey Overchuk, vicepresidente del Gobierno ruso, y del afable Suhail Khan, vicesecretario general de la OCS.

Una conclusión absolutamente clave de todos estos debates fue la sorprendente reorientación que está llevando a cabo Rosatom, que está ampliando simultáneamente sus negocios con China, India y Corea del Sur a lo largo de la ultraestratégica Ruta del Mar del Norte.

Eso significa, en esencia, que Rusia está evaluando todos los vectores a la hora de organizar sistemas de convoyes a gran escala para la navegación ártica durante los 365 días del año: nada menos, una vez más, que un nuevo orden económico y tecnológico.

Ahora, sumemos a todo esto un animado debate sobre cómo el Sur y el Este globales liderarán la nueva economía en crecimiento.

El director ejecutivo de Sberbank, Herman Gref, por ejemplo, reveló que el mayor banco ruso se ha convertido en el segundo más grande del mundo en cuanto a transacciones, solo por detrás de JP Morgan.

Wen Wang, de la Universidad Renmin, señaló que China está experimentando un fuerte proceso de desamericanización en los ámbitos de la educación y la tecnología, impulsando «su propio sistema de conocimiento».

Prevé un enorme potencial de cooperación entre Rusia y China, tanto en el ámbito económico como en el financiero, y destaca la urgente necesidad de abrir los mercados financieros de ambos países. Así es como Vladivostok podría convertirse en el próximo Hong Kong. Varios ponentes del foro señalaron que Vladivostok reúne todas las condiciones para convertirse en un centro estratégico para la integración del Sur Global.

El Ártico será el centro de posibles acuerdos comerciales entre rusos y estadounidenses; desde marzo se han mantenido conversaciones serias, incluida la reciente reunión entre Putin y Trump.

En medio de los colosales retos logísticos, un avance económico en el Ártico, junto a Alaska y dentro de ella, podría representar finalmente para Estados Unidos una salida a la catástrofe económica. Así pues, el Ártico, dominado de facto por Rusia, podría convertirse al final en un escenario privilegiado para domesticar el Imperio del Caos.

Después de todo, Rusia ya ha construido una infraestructura extensa y compleja en el Ártico, que se actualiza en tiempo real. Puertos gigantescos, procesamiento de GNL, ciudades enteras de trabajadores y técnicos, la enorme ventaja de la flota de rompehielos nucleares (nueve en funcionamiento y dos más en camino), todos estos avances son propiedad intelectual rusa que puede explotarse en las negociaciones con Estados Unidos.

Al final, estos intensos días de la semana pasada consolidaron el futuro. El gran maestro Lavrov volvió a ofrecer una versión sucinta, al comentar el triple apretón de manos de Putin, Xi y Modi: «Una demostración de que tres grandes potencias, que representan tres grandes civilizaciones, reconocen la coincidencia de sus intereses en varias áreas».

Eso es mucho más: es un nuevo mundo en ciernes.

*Fuente: SputnikGlobe