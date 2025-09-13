Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
13 Sep 2025

Noticias

Capitalismo, Movimiento Obrero, Socialismo

5 frases de Marx brutalmente actuales (que la mayoría malinterpreta)

por Frases de Marx

4 horas atrás 1 min lectura

5 frases de Marx brutalmente actuales (que la mayoría malinterpreta)
Compartir:

13 de septiembre de 2025

Marx sigue siendo el pensador más citado y más malinterpretado de la historia. Sus frases aparecen desde marchas hasta memes, pero casi siempre fuera de contexto.

«La religión es el opio del pueblo» – La usan para atacar a los creyentes, cuando Marx analizaba cómo se instrumentaliza la fe para legitimar la explotación. Hoy lo vemos perfecto: bases evangelistas votando por políticos que destruyen sus derechos laborales porque les prometen recompensas celestiales.

«La lucha de clases como motor de la historia» – La presentan como llamado a la violencia, cuando Marx describía las contradicciones económicas objetivas que generan cambio social. El 1% concentrando más riqueza que el 50% más pobre no es casualidad: es resultado de relaciones de producción específicas.

«De cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad» – La distorsionan como defensa de la pereza, cuando Marx hablaba de una sociedad de abundancia que cuide a todos. Producimos para 12 mil millones pero 800 millones pasan hambre: no por escasez sino por rentabilidad.

«Los trabajadores no tienen nada que perder salvo sus cadenas» – La simplifican como violencia, cuando es análisis de la condición proletaria: quienes más necesitan cambiar el sistema son quienes menos arriesgan con ese cambio.

«El capital es trabajo muerto que chupa sangre al trabajo vivo» – La usan como ataque personal a empresarios, cuando Marx analizaba la lógica sistémica: el capitalista que no extraiga plusvalía desaparece, eliminado por competidores más eficientes.

Compartir:
Etiquetas #clase obrera #karl marx #marxismo
Capitalismo, Movimiento Obrero, Socialismo

5 frases de Marx brutalmente actuales (que la mayoría malinterpreta)

Democracia, NuestrAmérica

La Corte Suprema de Brasil condenó a Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.