5 frases de Marx brutalmente actuales (que la mayoría malinterpreta)
por Frases de Marx
4 horas atrás 1 min lectura
13 de septiembre de 2025
Marx sigue siendo el pensador más citado y más malinterpretado de la historia. Sus frases aparecen desde marchas hasta memes, pero casi siempre fuera de contexto.
«La religión es el opio del pueblo» – La usan para atacar a los creyentes, cuando Marx analizaba cómo se instrumentaliza la fe para legitimar la explotación. Hoy lo vemos perfecto: bases evangelistas votando por políticos que destruyen sus derechos laborales porque les prometen recompensas celestiales.
«La lucha de clases como motor de la historia» – La presentan como llamado a la violencia, cuando Marx describía las contradicciones económicas objetivas que generan cambio social. El 1% concentrando más riqueza que el 50% más pobre no es casualidad: es resultado de relaciones de producción específicas.
«De cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad» – La distorsionan como defensa de la pereza, cuando Marx hablaba de una sociedad de abundancia que cuide a todos. Producimos para 12 mil millones pero 800 millones pasan hambre: no por escasez sino por rentabilidad.
«Los trabajadores no tienen nada que perder salvo sus cadenas» – La simplifican como violencia, cuando es análisis de la condición proletaria: quienes más necesitan cambiar el sistema son quienes menos arriesgan con ese cambio.
«El capital es trabajo muerto que chupa sangre al trabajo vivo» – La usan como ataque personal a empresarios, cuando Marx analizaba la lógica sistémica: el capitalista que no extraiga plusvalía desaparece, eliminado por competidores más eficientes.
5 frases de Marx brutalmente actuales (que la mayoría malinterpreta)
Artículos Relacionados
Orígenes del Movimiento Obrero en Chile (1860-1925)
por El Porteño (Valparaíso, Chile)
4 meses atrás 2 min lectura
Que el Pueblo le pase la cuenta al Gobierno de los Ricos (30 de mayo, 19:00 Horas, Frontis Biblioteca Nacional)
por Prensa Proletaria (Chile)
4 meses atrás 2 min lectura
España, el fútbol, los inmigrantes, el racismo y el colonialismo
por Juan Carlos Monedero (España)
1 año atrás 1 min lectura
De cada cual ¿qué? a cada cual ¿cómo?
por Georgina Alfonso González (Cuba)
4 años atrás 25 min lectura
Las cuatro vacunas contra el COVID-19 desarrolladas por Cuba
por
5 años atrás 1 min lectura
¿Cuál elefante?
por Daniel Matamala (Chile)
1 año atrás 5 min lectura
5 frases de Marx brutalmente actuales (que la mayoría malinterpreta)
por Frases de Marx
4 horas atrás
13 de septiembre de 2025
Marx sigue siendo el pensador más citado y más malinterpretado de la historia. Sus frases aparecen desde marchas hasta memes, pero casi siempre fuera de contexto.
El mundo entra en barrena
por Daniel Estulin, Pedro Baño
1 día atrás
12 de septiembre de 2025
Israel bombardea Qatar; el pueblo se subleva en Nepal; drones rusos entran en el espacio aéreo de Polonia; asesinan a Charlie Kirks en público; se acelera la guerra destructora de Gaza; graves disturbios en Francia, exigiendo la división de Macron y la salida de la Unión Europea; Donald Trump continúa con su guerra contra el narcotráfico y su cerco al gobierno de Maduro…
5 frases de Marx brutalmente actuales (que la mayoría malinterpreta)
por Frases de Marx
4 horas atrás
13 de septiembre de 2025
Marx sigue siendo el pensador más citado y más malinterpretado de la historia. Sus frases aparecen desde marchas hasta memes, pero casi siempre fuera de contexto.
«Nunca más es ahora» (periodista judía compara Alemania nazi con Gaza)
por Katherine Rose Halper (EE.UU)
2 días atrás
11 de septiembre de 2025
La periodista judía @kthalps expone en una entrevista con @doubledownnews los paralelismos entre la Alemania de la década de 1930 y la época contemporánea marcada por el régimen israelí.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.