Nace CONTRALUZ, revista de Pensamiento Crítico del Comunal Valparaíso del PS

14 de septiembre de 2025

PRESENTACION

CONTRALUZ, Revista de Pensamiento Crítico, nace por decisión del Núcleo Exequiel Ponce, perteneciente al Comunal Valparaíso del Partido Socialista de Chile. Su origen está ligado a la necesidad de contribuir a sanear distintas falencias del desarrollo partidario, la mayoría de las cuales han sido expuestas y discutidas en instancias regulares, pero sin alcanzar soluciones a los problemas planteados.

Para fortalecer el Partido en su duro bregar, en un escenario cada día más complejo, se requiere una militancia bien formada políticamente e informada en los diversos ámbitos del quehacer cotidiano de la política.

En cada número de CONTRALUZ publicaremos, específicamente, un texto que contribuya a la formación del militante en el desarrollo partidario. El Partido recuperará su fuerza de antaño en la medida que sus militantes sepan cómo construir partido y cómo evitar los distintos problemas que aparecerán en el camino.

Pero también es necesario tener propuestas para enfrentar los problemas que afectan a las clases populares y a la ciudadanía en su conjunto. Es nuestra intención dar un espacio permanente en CONTRALUZ a la publicación de propuestas programáticas de gestión pública en diversas materias.

Constituye una apuesta audaz por el gran desafío que implica una iniciativa de esta envergadura, pero que ha sido abordada, sin embargo, con entusiasmo, seriedad y responsabilidad por quienes impulsamos CONTRALUZ, agradecidos del apoyo entregado por militantes que integran comisiones técnicas del Partido.

Patricio Rozas Balbontin

Directo

Revista Contraluz

