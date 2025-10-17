Cumbre de las Américas: México y Colombia se plantan frente a la expulsión de Cuba
por La Base America Latina
3 horas atrás 1 min lectura
17 de octubre de 2025
La Cumbre de los subordinados de las Américas
En el episodio de hoy, 16/10/2025, Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz hablan de la Cumbre de Las Americas, la expulsión de Cuba, Venezuela y Nicaragua y la renuncia a participar de México y Colombia frente a la marginación de esos estados. Con la participación del ex presidente de Colombia, Ernesto Samper.
Artículos Relacionados
Corte reabre investigación por asesinato de José Tohá González
por Ernesto Carmona (Chile)
9 años atrás 5 min lectura
¿Empujan a Georgia a avanzar hacia un nuevo Maidán?
por La Base (España)
12 meses atrás 1 min lectura
Estación Central Conmemora la figura de Rodrigo Rojas De Negri
por Alcalde de Estación Central (Chile)
2 años atrás 1 min lectura
Al ministro Van Klaveren: Rechazamos su incitación al odio y a la deshumanización en Palestina
por Organizaciones por Palestina (Chile)
8 meses atrás 1 min lectura
Grecia: Agenda electoral, crisis de los refugiados y creación de la “Unidad Popular”
por Kostis Kekeliadis (Tessalonika, Grecia)
10 años atrás 4 min lectura
¿Puede en Venezuela repetirse una invasión como la de Panamá?
por Isaac Bigio (Inglaterra)
7 años atrás 9 min lectura
La historia de la derecha, negacionismo y cobardía
por Enrique Villanueva Molina (Chile)
2 horas atrás
17 de octubre de 2025
La vida es el elemento básico de la existencia humana. Por lo tanto, todas las religiones y filosofías consideran esencial su respeto. Por esto, existe consenso en estimar hoy, en el lenguaje de los derechos humanos, que el principal de todos los derechos es el derecho a la vida. Y que, también, el más grave crimen es atentar contra la vida de otro ser humano.
Mike Pence en Chile: una visita discreta con aroma a intervencionismo.
por Felix Madariaga (Chile)
3 horas atrás
17 de octubre de 2025
“Es imposible imaginarse, a no ser que uno sea ingenuo, que Estados Unidos no va a intervenir acá. El intervencionismo existe y es total. En países como el nuestro, o nos sometemos a ellos o nos enfrentamos”.
¡El sionismo no pasará!
por Solidaridad y Resistencia
2 días atrás
15 de octubre de 2025
El sionismo no pasará, la liberación de Palestina es una herida abierta que lastima la conciencia de toda la especie humana y no podemos cerrar los ojos ante esa realidad tratando de ignorar el genocidio existente en Gaza.
Perú: La vacancia que no fue (¡La destitución de Pedro Castillo fue inconstitucional!)
por Cesar Hildebrandt (Perú)
2 días atrás
15 de octubre de 2025
«No juntaron los 104 votos que exige el procedimiento (art. 89, inciso A del reglamento del Congreso) para vacar al presidente. Tenían sólo 101. Por eso la vacancia es nula.»
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.