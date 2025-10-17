Articulos recientes

17 Oct 2025

Noticias

Análisis, Colonialismo, Historia - Memoria, Imperialismo, NuestrAmérica, Pueblos en lucha

Cumbre de las Américas: México y Colombia se plantan frente a la expulsión de Cuba

por La Base America Latina

3 horas atrás 1 min lectura

17 de octubre de 2025

La Cumbre de los subordinados de las Américas

En el episodio de hoy, 16/10/2025, Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz hablan de la Cumbre de Las Americas, la expulsión de Cuba, Venezuela y Nicaragua y la renuncia a participar de México y Colombia frente a la marginación de esos estados. Con la participación del ex presidente de Colombia, Ernesto Samper.

Etiquetas #colombia #cuba #cumbre de los subordinados #la base america latina #mexico #republica dominicana #venezuela
Imperialismo, Opinión, Pueblos en lucha

Mike Pence en Chile: una visita discreta con aroma a intervencionismo.

Análisis, Capitalismo, Colonialismo, Economía, Imperialismo

Del neoliberalismo al neofeudalismo

