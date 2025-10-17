Cumbre de las Américas: México y Colombia se plantan frente a la expulsión de Cuba

17 de octubre de 2025

La Cumbre de los subordinados de las Américas

En el episodio de hoy, 16/10/2025, Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz hablan de la Cumbre de Las Americas, la expulsión de Cuba, Venezuela y Nicaragua y la renuncia a participar de México y Colombia frente a la marginación de esos estados. Con la participación del ex presidente de Colombia, Ernesto Samper.