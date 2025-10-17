Del neoliberalismo al neofeudalismo

17 de octubre 2025

El profesor Michael Hudson, economista clásico de renombre mundial, analiza cómo el capitalismo industrial se transformó en economía neoliberal, que ahora se está transformando en neofeudalismo.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Más sobre el tema: