17 Oct 2025

Noticias

Análisis, Capitalismo, Colonialismo, Economía, Imperialismo

Del neoliberalismo al neofeudalismo

por Glenn Diesen y Michael Hudson (EE.UU.)

4 horas atrás 1 min lectura

Del neoliberalismo al neofeudalismo
17 de octubre 2025

El profesor Michael Hudson, economista clásico de renombre mundial, analiza cómo el capitalismo industrial se transformó en economía neoliberal, que ahora se está transformando en neofeudalismo.

 

