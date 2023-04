Michael Hudson: "...y perdónales sus deudas"

14 de abril de 2023

Artículo publicado en el blog WWW.Michael-Hudson.com, el 29 de enero de 2020 bajo el título: «Equilibrium Theory and Near East Economics«. Esta entrevista fue publicada originalmente en inglés el 25 de enero de 2020 en el sitio alemán acTVism.org

Aquí el video con el audio original, en idioma inglés:



Michael Hudson sobre la historia de la cancelación de la deuda, Austeridad en Europa, enero de 2020

Rees Jeannotte [00:00:05] Hola y bienvenidos. Soy Rees Jeannotte y están viendo Know Your Stuff. Hoy me acompaña el economista y antropólogo Michael Hudson. Es profesor de economía en la Universidad de Missouri, Kansas City, y autor de muchos libros, entre ellos Killing the Host, J for Junk Economics, y su más reciente «…and forgive them their debts». Hoy hablaremos con él sobre su último libro …and forgive them their debts, la crisis de la eurozona y el problema del constante aumento de los costes de alquiler y propiedad de la vivienda en todo el mundo. Profesor Michael Hudson, gracias por acompañarnos.

Michael Hudson [00:00:41] Felíz de estar aquí.

Rees Jeannotte [00:00:43] ¿Cómo llegó a ser a la vez economista y antropólogo y, de hecho, a combinar ambas cosas, cuya culminación es, al menos en gran parte, su último libro «…y perdónales sus deudas»?

Michael Hudson [00:00:55] Empecé como economista en Wall Street ocupándome de la deuda del Tercer Mundo para el Chase Manhattan Bank en los años sesenta, y ya en los setenta para el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) escribiendo sobre cómo el Tercer Mundo era incapaz de pagar sus deudas externas a Estados Unidos y otros acreedores. Es decir, incapaz de pagar sin someterse a los programas de austeridad del FMI, sin tener que vender sus materias primas y su industria e imponerse una crisis de deuda permanente.

En Ciudad de México, en una reunión de UNITAR en 1979/78, pronuncié un discurso para señalar que el Tercer Mundo no podía pagar sus deudas. Esto fue cuatro años antes del impago de la deuda de México. Hubo disturbios, y me di cuenta de que la cuestión de la cancelación de la deuda -y la idea básica de que las deudas crónicamente no podían pagarse- me llevó a querer escribir una historia de las cancelaciones de deuda y de cómo la sociedad había manejado el problema de las deudas que crecían más allá de la capacidad de ser pagadas. El problema es que el interés compuesto aumenta constantemente, agravando la deuda mucho más rápido de lo que puede crecer una economía.

Tardé cerca de un año en escribir sobre Grecia, Roma y las tierras bíblicas. Pero entonces, mientras estudiaba Israel, me di cuenta de que había indicios de una tradición anterior de cancelación de deudas en Babilonia y Sumeria, en la Mesopotamia de la Edad de Bronce. Así que empecé a leer la literatura sobre Sumeria y Babilonia. La palabra «deuda» casi nunca aparecía en el índice. Tuve que leerme todo el libro para encontrar información sobre la deuda y su contexto.

Pronto me di cuenta de que la mayoría de las historias de la antigüedad se basaban en suposiciones sobre lo que ocurriría si un economista moderno -especialmente un economista de derechas afín a Thatcher- se metiera en una máquina del tiempo y retrocediera hasta el año 3000 a.C.. ¿Cómo habrían creado una economía? Por supuesto, habría sido una economía como la de Argentina o Grecia. Habría quebrado a toda prisa y pronto habría sido conquistada por las tierras circundantes. La civilización no habría podido despegar de una economía así.

Así que me interesé mucho y escribí el borrador de una historia de la cancelación de deudas en Sumeria y Babilonia hacia 1984. Un amigo de Harvard me presentó al jefe del departamento de antropología de la universidad, Carl Lamberg-Karlovsky. Antropología incluía el departamento de arqueología, y me convertí en becario de investigación en arqueología babilónica. En la década de 1990 decidimos que, como la mayoría de los asiriólogos nunca habían hablado específicamente de la deuda, empezaríamos a celebrar algunas conferencias sobre el tema. ¿Cómo empezó la propiedad y la tenencia de la tierra? ¿Cómo surgió la renta económica? ¿Cómo comenzó en Mesopotamia la economía de la empresa, la deuda con intereses y los contratos de crédito?

Decidimos hacer una serie de tres volúmenes, que culminaría con el tercero, en el que se analizarían las cancelaciones de deuda en Mesopotamia. Presenté el primer borrador a una editorial universitaria y lo enviaron a los lectores, como hacen las editoriales académicas. Los lectores respondieron que una cancelación de deuda era inconcebible, que se trataba de un libro disparatado. Hace tres décadas parecía inconcebible que cualquier país, cualquier sociedad pudiera haber cancelado las deudas, porque entonces los acreedores no prestarían más dinero. Casi todo el mundo lo creía en los años ochenta y principios de los noventa.

Lo que no entendían era, en primer lugar, que la mayoría de las deudas se debían al palacio. El palacio tenía una opción cuando las cosechas fracasaban o se acumulaban las deudas: Podía insistir en que se pagaran todas las deudas. Eso habría reducido a gran parte de la población a la esclavitud, en cuyo caso el palacio no obtendría ningún impuesto ni renta ni servicios laborales. Los acreedores se quedarían con todo el excedente de las cosechas y se formaría una oligarquía. En ese caso, la ciudad local probablemente sería derrotada por los invasores. O bien, el palacio podría cancelar las deudas para restablecer el orden económico.

Decidimos invitar a arqueólogos y asiriólogos y pedirles que aportaran todo lo que sabían de su periodo concreto de Babilonia, Sumeria, el periodo neobabilónico e Israel. Explicaron cómo las técnicas empresariales y económicas y los contratos de búsqueda de beneficios comenzaron en el sector palaciego de la economía. El dinero no empezó como trueque como dicen los tipos de la libre empresa. El dinero se creó como medio para pagar impuestos y tasas al palacio. Básicamente, la empresa y la propiedad privada empezaron en el sector palaciego, a menudo con una conexión simbiótica con empresarios privados.

Rees Jeannotte [00:06:19] La clave aquí es que el trueque no era la clave del dinero o del crédito. Es decir, el trueque no se producía de la forma que la mayoría de la gente imagina.

Michael Hudson [00:06:25] Correcto. La empresa alemana Springer acaba de publicar un Manual de Dinero y Crédito, en el que escribí el artículo principal sobre los orígenes del dinero, mostrando que la teoría del trueque fue inventada por economistas austriacos de derechas que odiaban a los gobiernos que actuaban en interés público. Casi todas las teorías monetarias dominantes son de antisocialistas de derechas que afirman que el gobierno no puede desempeñar ningún papel positivo. Su conclusión es que el dinero es mejor sin gobierno, y debe dejarse en manos de los bancos privados. La idea es que ellos planificarían mejor la sociedad. Así que básicamente los libertarios, los tipos de la libre empresa, abogan por una economía altamente centralizada – mucho más centralizada que la Rusia soviética, mucho más centralizada que China. Quieren que todo esté centralizado en Wall Street o en la City de Londres, es decir, en los bancos. Quieren que los bancos estén a cargo de todo. Dicen que todo esto es lo mejor.

Así encontramos en la antigüedad, a través de Sumeria, Babilonia, Grecia y Roma, que siempre que una oligarquía financiera ha tomado el poder, ha creado una depresión – un desastre y un colapso económico. Casi todos los historiadores antiguos han constatado esto. Sobre esto escribieron Livio y Dionisio en sus historias de Roma. Y Plutarco.

Es por eso que los tipos de la libre empresa hoy en día en los Estados Unidos han dejado de enseñar historia económica en el plan de estudios de economía. Si vas a obtener un título de economía en los Estados Unidos, ya no estudias historia. Está fuera del plan de estudios. Ni siquiera se estudia la historia del pensamiento económico. Es como si la economía hubiera empezado en 1980 con Margaret Thatcher, Milton Friedman y otros derechistas.

El resultado es una censura sobre cómo ha ido evolucionando la civilización en los últimos miles de años, y cómo ha afrontado los problemas de la deuda. Edité cinco grandes volúmenes de coloquios para Harvard sobre los orígenes del dinero, la privatización y la propiedad de la tierra, el trabajo y la contabilidad económica. Tras terminar los cinco coloquios, decidí escribir el resumen popular de todo ello. Ese es mi libro «… y perdónanos nuestras deudas«.

Rees Jeannotte [00:08:52] Sería interesante saber por qué eligió ese título. La imagen de la portada del libro representa a Jesús azotando sin piedad a un prestamista o arrojándolo fuera del templo. Me imagino photoshopeando la cabeza de alguien como Jamie Diamond encima del prestamista. Mucha gente pensaría que por eso elegiste esas imágenes. ¿Por qué esa imagen y ese título?

Michael Hudson [00:09:16] Creo que nunca he elegido el título de ninguno de mis libros. No soy muy bueno eligiendo títulos. Había querido llamar al libro Finanzas de la Edad del Bronce. Pero mi editor dijo que nadie sabe lo que significa la Edad del Bronce. Dijo que sobre lo que realmente he escrito es sobre el primer sermón de Jesús. Desenrolló el rollo de Isaías y habló del Año del Señor, es decir, el Año Jubilar, y dijo que había venido a proclamarlo. Esta es la parte revolucionaria de mi libro.

La gente piensa que el Padrenuestro trata del perdón de los pecados. Pero en la época en que Jesús habló, había una lucha por el tema de la deuda, igual que en Roma. También hubo disturbios exigiendo la cancelación de la deuda en Grecia y, de hecho, una larga guerra con Mitrídates en el Cercano Oriente por la cancelación de la deuda. De eso trataba el primer sermón de Jesús y de eso trataba el Padre Nuestro. De eso trataba el judaísmo original, antes de que la clase rabínica, los fariseos -básicamente de la clase rica acreedora- tomaran el poder y subvirtieran la antigua religión judía que Jesús vino a tratar de revivir.

Así que mi editor pensó que debía relacionar mi libro con los orígenes del cristianismo, porque vivimos en una sociedad cristiana y hay más gente familiarizada con el padrenuestro, con el perdón de las deudas, que con las finanzas de la Edad de Bronce.

Rees Jeannotte [00:10:54] Aquí es donde la clase acreedora, supongo que alrededor de la época de Cristo, ganó la batalla contra el poder central, los palacios y los templos, al menos en el Imperio Romano de Occidente. Hubo un cambio de paradigma en la forma de tratar la deuda.

Crecimiento exponencial de la deuda a interés compuesto, frente a la lenta curva en S de la economía.

Michael Hudson [00:11:15] Eso hace que la civilización occidental sea diferente de todo lo que hubo antes. La civilización anterior en Oriente Próximo tenía la idea de que la economía siempre tiende a desequilibrarse, polarizándose siempre entre ricos y pobres y causando pobreza y, en última instancia, despoblación y pérdidas militares como resultado de que los acreedores esclavizan a sus deudores. Reducir a los deudores al clientelismo o la servidumbre en Oriente Próximo era diferente. Tenían un modelo económico diferente, un modelo económico mucho mejor, mucho más sofisticado matemáticamente que cualquier modelo que haya visto en el mundo académico moderno. Su modelo decía que la deuda con intereses crecía exponencialmente, duplicándose cada cinco años en Mesopotamia. Pero la economía en general crece en una curva S, más lentamente. Así que una y otra vez, tienes una inestabilidad inherente. Si no tienes una autoridad central que siga eliminando los atrasos, que siga restableciendo el equilibrio, entonces vas a tener una economía desequilibrada.

Los modelos económicos modernos se basan en la teoría del equilibrio. Sus matemáticas se basan en razonamientos circulares. Dice que el ciclo económico se autocorrige, sin necesidad de intervención gubernamental. La idea rectora es que es imposible que la gente se empobrezca, porque existen estabilizadores automáticos. Si simplemente se quita al gobierno de en medio y se deja que Wall Street lo dirija todo, todo el mundo será feliz y próspero. Mira el mercado de valores.

El problema es que en Estados Unidos el 10% de la población posee el 80% u 85% de las acciones y bonos. El mercado de valores ha subido mucho. La deuda pública ha subido mucho. Pero los ingresos del 90% de la población han bajado desde 2008. El salario mínimo no ha subido en absoluto. Así que la economía financiera crece a expensas de la economía real de bienes y servicios. La población se está empobreciendo. Sin embargo, los economistas dicen que nos estamos enriqueciendo, lo que significa que su clase, la clase financiera, se está enriqueciendo.

Esa es la parodia de las economías modernas.

Es increíble que en la Edad de Bronce, 3000-1200 AC. Tenían mejores modelos. Tenemos los manuales de formación que enseñaban a los estudiantes escribas. Las matemáticas que utilizaban eran superiores a las que subyacen en los modelos de la derecha dominante de hoy, que dicen que la deuda nunca puede ser un problema estructural.

Rees Jeannotte [00:13:57] En aquella época tenían un concepto invertido del riesgo moral. Cierto. Se ha invertido completamente. ¿Puede explicar qué es el riesgo moral y cómo deberían pensar las sociedades democráticas sobre la deuda? A menudo pensamos sólo en las deudas personales, o tal vez alguien había asesinado a alguien. Estados Unidos es un gran ejemplo de ello, donde te condenan a cadena perpetua. Parece que no hay redención. ¿Cómo tratamos estos conceptos? ¿Deberíamos alejarnos de ellos?

No cancelar las deudas personales y otras deudas no empresariales conduce a la depresión crónica

Michael Hudson [00:14:31] Bueno, la moda económica de derechas en Estados Unidos es la de Douglass North siguiendo la escuela austriaca, diciendo que la civilización progresa si existe la santidad de los contratos. Un contrato es un contrato, y necesitas que se cumpla, incluso si el contrato es injusto. Por lo tanto, no debes cancelar las deudas, porque eso engañaría a las personas ricas que han hecho el contrato para conseguir su dinero, incluso si hacer cumplir el contrato de deuda significa que el resto de la economía tiene que pasar hambre. Las tasas de suicidio suben. La economía se empobrece. Pero un contrato es un contrato, y a eso se le llama progreso, como si fuera economía darwiniana.

En cambio, en la Antigüedad de la Edad de Bronce, los gobernantes ponían el equilibrio económico como consideración clave. Reconocían que era necesaria la intervención de una autoridad palaciega o cívica para anular los contratos de deuda. Si el precio de obligar a los deudores a pagar esos contratos -que se les obliga a firmar en condiciones de «tu dinero o tu vida«- es provocar el colapso económico, como acabó ocurriendo en Roma. Durante cinco siglos hubo revueltas económicas de los plebeyos y los pobres que querían la condonación de la deuda. En todos los casos ganó la derecha, los acreedores, no con argumentos, sino asesinando a los líderes políticos populistas. Acabaron matando a César. Mucho antes de eso, hubo siglo tras siglo de asesinatos, por ejemplo el de los hermanos Gracchi y una larga serie de otros reformadores, igual que hoy.

La base de la economía de la Escuela de Chicago es que no puedes tener un mercado libre si no estás dispuesto a asesinar a tus principales críticos. Fueron a Chile, enviaron a sus economistas que nombraron a los líderes sindicales que Pinochet tuvo que asesinar. Nombraron a los reformadores agrarios que tenía que asesinar, y a los socialistas (NdR piensaChile: se refiere a los partidarios de Salvador Allende). Esto inició una ola de miles de asesinatos, desde Chile hasta Argentina. Ese enorme programa de asesinatos fue patrocinado por la CIA, diciendo que esto era necesario para crear un mercado libre. «Estamos haciendo esto por la libertad; estamos haciendo esto por la democracia.»

Pero incluso las élites ricas de la antigüedad sabían que era la deuda la que causaba un problema, y que el problema de la sociedad estaba causado básicamente por la codicia. Eso es lo que Sócrates dijo. Eso es lo que Solón de Atenas escribió en su poesía cuando canceló las deudas. Es lo que escribieron Livio y todos los demás grandes historiadores romanos y los estoicos. En ningún lugar de la antigüedad se encuentra la idea de que los ricos deban poder esclavizar y empobrecer a la sociedad en general.

¿Cómo resolvemos ese problema? Un sistema de leyes para impedir que los acreedores ricos reduzcan al resto de la población a la esclavitud. Esa era su idea de la economía en un contexto social.

Rees Jeannotte [00:17:47] Hay muchos momentos de luz cuando uno lee tu libro. Pero una cosa que me llamó la atención es que las revoluciones realmente sólo empezaron a ocurrir en serio cuando estas cancelaciones de deuda dejaron de ocurrir. ¿No es así? Hay muchas cosas interesantes en el libro. Me gustaría preguntarle cuáles serían los equivalentes modernos de estas antiguas instituciones: el palacio y el templo.

Michael Hudson [00:18:26] Lo que descubrí, observando la Mesopotamia de la Edad de Bronce, es lo diferente que era de la sociedad moderna. Yo había sido conocido como futurista en los años 70, trabajando en el Instituto Hudson y en The Futures Group. Es más fácil predecir el futuro que entender los palacios y templos de la Edad de Bronce. Había tres grupos: un palacio, los templos (básicamente controlados por la familia real) y las comunidades terratenientes en general, con su propio cuerpo de leyes comunes. Las leyes de Hammurabi, por ejemplo, no eran un código. Se aplicaban al sector palaciego en sus relaciones con el resto de la sociedad. Su estructura era más estrecha que la del derecho consuetudinario. Me di cuenta de que para explicar el origen de la deuda y el comercio, los tipos de interés, los beneficios y la propiedad de la tierra, tenía que describir una sociedad bastante ajena a la nuestra. Tenía que ir más allá de la cuestión de la deuda en sí y hablar del amplio contexto social.

Rees Jeannotte [00:19:45] ¿Tenemos instituciones que puedan parecerse a algo así como una institución centralizada? No sé – como los bancos centrales de hoy.

Michael Hudson [00:19:56] No, sólo tienen exactamente el objetivo contrario. Los bancos centrales trabajan para los bancos comerciales y sus acreedores. En 1913, en Estados Unidos, la Reserva Federal se separó del Tesoro para trasladar la gestión monetaria del Tesoro en Washington a los bancos privados de Nueva York y otros centros comerciales. Los bancos centrales son la antítesis de los antiguos palacios, porque representan los intereses de los acreedores. Actúan como los grupos de presión de los bancos. De hecho, un lobista de Wall Street, Alan Greenspan, dirigió la Reserva Federal. Su trabajo es rescatar a los bancos y hacer que los bancos sean solventes, incluso cuando eso empobrece a sus clientes, incluso cuando los bancos hacen préstamos fraudulentos como la crisis de las hipotecas basura que estalló en 2008. Los bancos fueron salvados a pesar de que se trataba del mayor fraude bancario que se ha visto en la historia de Estados Unidos. Se salvaron, y las falsas deudas fraudulentas se impusieron a los desventurados compradores de viviendas hipotecadas. El resultado fue un millón de familias expulsadas de sus hogares. El resultado ha sido que los alquileres están subiendo muy rápidamente aquí. Los precios de la vivienda están subiendo rápidamente. Y los estadounidenses pagan tanto dinero al sector financiero por el servicio de la deuda -por hipotecas, préstamos estudiantiles, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito- que cada vez tienen menos renta disponible para gastar en bienes y servicios. Por eso la economía estadounidense lleva encogiéndose 12 años, desde 2008. Desde la crisis de Obama la economía ha bajado porque se ha salvado a los bancos y a los tenedores de bonos, no a la economía.

Rees Jeannotte [00:21:51] Esto es lo que se llama captura reguladora.

Michael Hudson [00:21:54] Sí, y no sólo la captura reguladora de la Reserva Federal, sino más allá, la captura intelectual de la sociedad. Traté de escribir mi libro y su secuela, El Colapso de la Antigüedad, para proporcionar un ejercicio de expansión mental para entender que si no anulas las deudas, va a haber una crisis financiera crónica y austeridad. Acabarás pareciéndote a Grecia, Argentina o Letonia.

Rees Jeannotte [00:22:28] Esto es lo que estamos viendo ahora en Grecia (2015). Este es un ejemplo interesante, porque la crisis griega todavía está en marcha. En su momento estuvo en todas las noticias. Había una situación en la que exigían que Grecia pagara sus deudas. A menudo se dice que las deudas no se pueden pagar, que no se pagarán.

Michael Hudson [00:22:53] El truco consistía en decir que Grecia debía pagar sus deudas. Pero estas deudas eran las deudas contraídas para pagar la evasión fiscal corrupta. Las deudas griegas con el extranjero eran de unos 50.000 millones de euros. Christine Lagarde, del FMI, tenía una lista de todas las cuentas bancarias suizas en las que armadores, industriales y financieros griegos habían puesto ilegalmente su dinero fuera de Grecia, en Suiza. Todo el dinero estaba allí. Se lo habían robado al fisco. Así que no era el pueblo griego el que tenía las deudas. Eran deudas que los ricos tenían con el fisco pero que no se pagaban. Eran deudas por evasión fiscal. Pero la Comunidad Europea dijo que el pueblo griego tenía que pagar las deudas que la clase adinerada había evitado pagar torticeramente. Defendió a los ladrones.

El FMI tenía la habitual teoría de economía basura de que Grecia estaría mucho mejor y se recuperaría una vez que pagara. Pero, por supuesto, no se ha recuperado. Si hay alguna institución que debería ser abolida, es el FMI, que parece servir básicamente como una rama del Departamento de Defensa para mantener a otros países sumisos a Estados Unidos. Hablé de la crisis griega en Killing the Host, publicado como Der Sektor en Alemania por Klett-Cotta. Esbozo la crisis de la deuda griega, la crisis argentina y otras.

Rees Jeannotte [00:24:41] A lo que quería llegar era a la falta de sinceridad de la UE al repetir constantemente que Grecia debía pagar sus deudas, cuando debían saber que no podrían ser devueltas. Y como has señalado, quién tenía que devolverlas también es una cuestión – o quién debía realmente las deudas reales. Pero ellos debían saberlo. Entonces, ¿cuál es el objetivo real de hacer esto? Recuerdo haber visto un sitio web que informaba de que están subastando islas griegas. Esta es la clave. Creo que es lo que hacían también los oligarcas en la antigüedad: acaparar activos.

Michael Hudson [00:25:25] Sí, eso es. Es una apropiación de activos. En economía existe algo llamado preferencia revelada. Asumes que lo que sucede es lo que se pretende. Así que se puede decir que lo que los banqueros centrales de Alemania pretendían era reducir la población de Grecia, aumentar la tasa de suicidios, acortar la esperanza de vida, colapsar su economía hasta el punto de que los alemanes pudieran venir e insistir en que Grecia comprara submarinos caros y material militar, y que Grecia tuviera que vender a los inversores alemanes sus servicios eléctricos y otros activos. Alemania hizo de esto una toma de poder en la que había puesto sus ojos durante más de 50 años, desde que apoyó a los coroneles y los asesinatos de los comunistas griegos después de la Segunda Guerra Mundial.

Rees Jeannotte [00:26:18] Pensar en una forma más sensata de afrontar una crisis de deuda. Quizá puedas utilizar el ejemplo más reciente de una cancelación de deuda nacional, concretamente aquí en Alemania.

Michael Hudson [00:26:32] Así es. El milagro económico alemán fueron las reformas aliadas de la deuda de 1947/48. Esencialmente anularon todas las deudas excepto lo que los empresarios debían a sus empleados – ya sabes, los salarios de los trabajadores y los saldos mínimos de trabajo en los bancos. Fue fácil para los aliados cancelar las deudas contraídas con los acreedores alemanes, porque los acreedores eran principalmente nazis. La idea era acabar con ellos. No querían dejar a los antiguos nazis con poder financiero para tomar el control de la economía de nuevo. Querían hacer borrón y cuenta nueva.

La cancelación de las deudas creó el Milagro Económico Alemán. Porque la economía pudo funcionar sin deuda personal, y sin mucha deuda pública o corporativa. Fue capaz de despegar. Hoy en día, esencialmente se trata de una clase bancaria criminalizada que creo que debemos tratar de la misma manera que los aliados trataron a los nazis. Si no cancelas las deudas que se tienen con ellos, la economía va a encogerse y a polarizarse. Vamos a tener esencialmente un neo-feudalismo controlado por la clase acreedora, como se tenía en Roma en la Edad Oscura. ¿De verdad quieres una nueva Edad Oscura?

Rees Jeannotte [00:27:53] No, no especialmente. Esto nos lleva a la crisis financiera de 2008, que usted fue una de las pocas personas que predijo con exactitud. Se basó en gran medida en una gigantesca burbuja de deuda privada. La deuda privada es algo de lo que no oímos hablar mucho. Intenté buscar los totales de la deuda privada en todo el mundo. Encuentras la relación deuda/PIB para la deuda pública. Para la deuda gubernamental, pero nunca se habla de la deuda privada.

Michael Hudson [00:28:24] Eso se debe a que los políticos de derechas quieren abolir el gobierno y los servicios sociales que presta. Aparte del dinero que los gobiernos deben por el gasto militar y la OTAN, deben pensiones y asistencia sanitaria. El programa de la derecha en Alemania y Europa es deshacerse de las pensiones, bajarlas, financiarizar y privatizar el sistema de pensiones en lugar del sistema de reparto de Alemania, que es bastante bueno. Quieren deshacerse del gasto social.

Además, consideran la deuda pública como adversaria de la deuda privada. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Presidente Clinton obtuvo finalmente un superávit presupuestario en el último año de su mandato. ¿Qué ocurre cuando un gobierno tiene superávit? Eso significa que no gasta dinero en la economía. La economía tiene que depender de los bancos para obtener crédito, porque toda economía necesita crédito para funcionar y crecer. Los banqueros se dan cuenta de que si el gobierno no proporciona dinero a la economía -invirtiendo déficits en la economía para promover el empleo- entonces la gente tendrá que pedir prestado a los bancos. Pero si siguen pidiendo prestado a los bancos para comprar viviendas que suben de precio y simplemente para mantener su nivel de vida, sus familias acabarán pareciéndose a Grecia o Argentina. Tendrán que pagar más de sus ingresos como intereses. Los banqueros acabarán con las casas, y con la industria privada. Acabarán controlándolo todo, incluido el gobierno.

Durante miles de años, la principal tensión de la civilización ha sido quién va a dominar y planificar la economía de la sociedad. ¿Serán los gobiernos democráticos o los gobernantes sabios que buscan la estabilidad y la seguridad militar? ¿O será una oligarquía financiera que quiere enriquecerse empobreciendo al resto de la sociedad?

El problema es que la deuda de una persona es el ahorro de otra. La situación actual es que el 10% de la población, los ahorradores, están endeudando al 90% de la población. El 90% de los estadounidenses están pagando el servicio de la deuda al 10% más rico. Esa es la clave de la guerra económica actual. No es el tipo de guerra de clases de la que hablaban los socialistas hace un siglo. Es la anticuada guerra financiera entre acreedores y deudores que ha existido durante miles de años. Por eso escribí el libro para explicar cómo empezó toda esta lucha.

Rees Jeannotte [00:31:14] Obviamente, la austeridad también desempeña un papel clave. Está íntimamente ligada a la expansión de la deuda privada. ¿Puede explicar cómo es eso?

Michael Hudson [00:31:23] Supongamos que estás en Alemania y los precios de los inmuebles están subiendo. Una casa o un edificio de oficinas vale lo que un banco preste contra ella. Los bancos ahora encuentran que la manera de enriquecerse es hacer lo que hacen los bancos americanos y británicos: el ochenta por ciento del crédito bancario americano y británico es crédito hipotecario. Prestan contra viviendas, y el resultado es una enorme inflación de los precios inmobiliarios. Si los alemanes tienen que pagar cada vez más de sus ingresos mensuales, ya sea para el alquiler o para los intereses hipotecarios o para el servicio de la deuda como en Estados Unidos, entonces van a tener menos para gastar en bienes y servicios. Van a acabar pareciéndose a Nueva York, donde las tiendas están quebrando. Quinta Avenida. Madison Avenue. Broadway – vas por las calles y bloque tras bloque, carteles de «Se alquila» delante de tiendas vacías.

Rees Jeannotte [00:32:27] Lo mismo ocurre en la calle en la que vivo, en esta zona de tres manzanas. Es una especie de zona de tiendas y boutiques. Hay al menos doce tiendas cerradas. La gente no puede pagar los alquileres. Tenemos una carrera por la alcaldía. Uno de los grandes temas es el precio de los alquileres en Múnich. En todas partes pasa lo mismo en las grandes ciudades. Se habla mucho de limitar los alquileres durante seis años y cosas así. Pero los alquileres ya son demasiado altos. Se les pone el tope que tienen, pero eso no hace que sean más asequibles. ¿Qué deberían hacer?

Michael Hudson [00:33:10] Hay una forma sencilla de mantener bajos los precios de la vivienda: Evitas que el precio de la tierra suba haciendo lo que Adam Smith, John Stuart Mill y todo el siglo XIX de la economía clásica defendieron. El precio de la tierra no sube por la empresa, ni por el crecimiento de la población, sino sobre todo por el crédito bancario. Si se grava el aumento del valor de la tierra, los bancos no podrán conceder créditos. Ahora bien, Alemania tiene los impuestos inmobiliarios más bajos de casi todos los países. Eso es porque tiene una tradición de no tener una clase inmobiliaria dominando la sociedad, no una economía tipo Donald-Trump. Pero si Alemania empieza a seguir el patrón estadounidense e inglés y deja que los bancos presten más y más para inflar los precios de la vivienda, entonces va a seguir encogiéndose. La economía alemana está empezando a encogerse. He visto informes bancarios que dicen que si el nivel de vida alemán puede bajar un 20 por ciento o un 30 por ciento, los técnicos y trabajadores alemanes tendrán que emigrar. La población alemana se reduciría un 30 por ciento en 20 años. Sus ingresos personales disponibles tendrían que caer un 50 por ciento para que los bancos hicieran que el mercado inmobiliario alemán se pareciera al estadounidense.

Rees Jeannotte [00:34:45] ¿Quién decía eso?

Michael Hudson [00:34:47] Los modelos bancarios predicen que la población de Alemania debe caer, los niveles de vida deben caer un 20 o 30 por ciento y su esperanza de vida debe acortarse, sus tasas de suicidio deben subir y su mano de obra cualificada debe emigrar para que su mercado inmobiliario proporcione los ingresos necesarios para mantener la solvencia del sistema bancario a medida que la deuda del sector privado aumenta a las tasas actuales. Eso hará que su sistema bancario se parezca al estadounidense y al británico, donde el ochenta por ciento del crédito bancario se destina al sector inmobiliario. Es un flujo circular, que empuja al alza el precio de la vivienda, provocando un paraguas para que suban los alquileres. Alemania acabará pareciéndose a Grecia. Ese es el plan económico de «seguir como siempre». Sus líderes económicos de todos sus partidos, excepto el Linke, quieren que Alemania termine pareciéndose a Grecia.. Dicen que eso es progreso, pero sólo es progreso para la clase bancaria. Esta es la guerra implícita, que de alguna manera no se está discutiendo en Alemania.

Rees Jeannotte [00:35:53] A menudo has hablado de Europa como una zona muerta. Me gustaría saber por qué crees que es una zona muerta. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué futuro le espera a Europa?

Michael Hudson [00:36:05] El término «zona muerta» fue formulado por el Secretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld bajo el mandato de Bush. Menospreció lo que llamó «la vieja Europa». La razón por la que la eurozona es una zona muerta es que no puede registrar déficits presupuestarios superiores al 3%. Usted cree que los déficits presupuestarios deben evitarse para asegurarse de que todo el crédito que necesita la economía sea creado por los bancos a interés. ¿Y cómo crean los bancos este crédito? Prestan principalmente para que los propietarios compren viviendas. Hacer que los alemanes paguen más alquiler es la nueva «área de crecimiento» de su economía: inflar los precios de los activos. Así que la eurozona tiene un plan de inflación de los precios de los activos inmobiliarios, las acciones y los bonos. Se están apoyando sus precios. Ha creado unos cuatro billones de euros sólo para apoyar los mercados de acciones y bonos. Podrías haber invertido esto en la economía «real», podrías haber convertido Europa en una utopía. En lugar de eso, has utilizado ese dinero público para hacer subir los precios de las acciones y los bonos para el 10%, cuyo modelo económico consiste en empobrecerte. Es una política descabellada, porque impone austeridad.

Rees Jeannotte [00:37:16] ¿Cuál es la respuesta? He oído que en Estados Unidos hay cierto movimiento sobre la banca pública. ¿Deberíamos pensar en algo así, en democratizar los bancos centrales?

Michael Hudson [00:37:30] No se puede democratizar un banco central. Son los grupos de presión de los bancos comerciales. Necesitas que el Tesoro se haga cargo, nombrado por representantes elegidos democráticamente, no por banqueros no elegidos. A los banqueros centrales les han lavado el cerebro. Creen que la manera de hacer próspera una economía es empobrecer al 90% de la población. En lugar de reeducar a esa gente, hay que crear una nueva institución, y las nuevas instituciones deben desarrollarse dentro del Tesoro. Pero mientras en la eurozona no se permitan déficits presupuestarios superiores al 3% -y se crea que un presupuesto equilibrado es un ideal-, en realidad significa dejar que los bancos centrales y sus clientes, los bancos comerciales, se hagan cargo y proporcionen el dinero de la economía.

Los bancos comerciales prestan de forma diferente a como lo haría un banco público. Prestan para la adquisición de empresas, para la liquidación de activos y para el saqueo. Prestan contra activos. Eso infla los precios para los bienes inmuebles o para los asaltantes de empresas. Los bancos públicos pueden inyectar dinero en la economía para enriquecerla.

La economía alemana se contrae. No tiene por qué ser así, pero para tener una alternativa hay que tener una teoría económica diferente. Eso no se enseña en las universidades alemanas. Sus departamentos de economía son muy de derechas. Contemplan un universo paralelo, una especie de mundo de ciencia ficción en el que la empresa privada, los acreedores y los bancos harán ricos a todos, sin empobrecerlos imponiendo austeridad financiera y fiscal. La economía académica es un mundo al revés.

Rees Jeannotte [00:39:24] Ha publicado una versión alemana de Killing the Host. Se llama Der Sektor. Recomiendo encarecidamente a la gente que lo lea. Lo he leído dos veces, una detrás de otra. Me pareció muy interesante. Me gustaría saber si va a haber un añadido en alemán de «…y perdónales sus deudas».

Michael Hudson [00:39:43] Sí, se está traduciendo ahora. Ha tardado cerca de un año en traducirse en Berlín. Espero que la editorial Klett-Cotta lo publique, como hizo con Finance Imperium, mi libro sobre el superimperialismo. Quería que mi propia traducción la hiciera alguien que conociera la asiriología, en lugar de entregársela a un editor o a alguien que no conociera los términos jurídicos asirios. Así que debería estar terminado en uno o dos meses. Luego se la entregaré a la editorial, que probablemente tarde hasta el año que viene en producirla.

Rees Jeannotte [00:40:26] También has dicho que habrá un nuevo libro. Lo ha mencionado hoy. ¿Para cuándo?

Michael Hudson [00:40:34] Lo estoy terminando ahora en inglés, The Collapse of Antiquity. Se publicará a finales de este año, espero. Demuestra que Grecia y Roma se derrumbaron a causa de la deuda. Forma parte de una trilogía. El último volumen será La tiranía de la deuda, desde la Edad Media hasta la actualidad. Si nos fijamos en Inglaterra y en los países de los siglos XII y XIII, el papado trataba a los gobiernos reales igual que el FMI trata a los países hoy en día. Matthew Paris y otros historiadores ingleses protestaron contra el empobrecimiento del país que suponía el pago de Peters Pence a Roma. Lo que ocurre hoy forma parte de una historia milenaria que sucede en todas las épocas. Así que quiero tener toda la historia de la deuda hasta el siglo XX.

Rees Jeannotte [00:41:30] Profesor Michael Hudson, muchas gracias por acompañarnos.

Michael Hudson [00:41:33] Ha sido un placer estar aquí. Gracias por recibirme.

-El autor, Michael Hudson, es un economista estadounidense, profesor de economía en la Universidad de Misuri en Kansas City e investigador en el Levy Economics Institute en el Bard College, exanalista de Wall Street, consultor político, comentarista y periodista.

–La traducción del inglés al castellano para piensaChile: Martín Fischer

*Fuente: Michael Hudson

Más sobre el tema: