Hudson, analista financiero estadounidense: EE.UU. organizó una revolución de colores desde arriba, en Europa 

La foto superior muestra al economista y analista financiero estadounidense Michael Hudson

4 abr. 2023 21:28

La política antirrusa de los Estados europeos no se corresponde con los intereses europeos, afirma el economista y analista financiero estadounidense Michael Hudson. Según él, EE.UU. se ha encargado de que los intereses propios de Europa ya no entren en juego, sino que hay una revolución de colores desde arriba.

El economista estadounidense Michael Hudson hizo hace unos días algunas observaciones notables sobre la política europea en una conversación en vídeo con Danny Haiphong en su canal de YouTube:

Dijo que Estados Unidos había declarado la guerra económica y social al resto del mundo. La actual economía estadounidense es una economía rentista y, por tanto, exactamente aquello contra lo que advertían los clásicos de la economía Adam Smith, John Stuart Mill y David Ricardo.

Se refiere a la conocida declaración de la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock:

En el fondo, Estados Unidos ha llevado a cabo una revolución de colores en las cúpulas de Alemania, Holanda, Inglaterra y Francia, gracias a la cual la política exterior europea ya no representa sus propios intereses económicos».

«Dijo que era más importante apoyar al partido nazi allí, apoyar al gobierno de derechas ucraniano, que tener prosperidad europea y alemana, o lo que quieren los votantes. (…) No añadió que durante una década ha sido financiada y puesta en su lugar por organizaciones no gubernamentales estadounidenses como las que los oportunistas como ella han encontrado para promover las carreras de personas que están dispuestas -una vez en el cargo- a representar la política exterior estadounidense en lugar de a sus propios electores.

Occidente, afirma, simplemente califica de autocracia a cualquier país lo suficientemente fuerte como para detener la aparición de una oligarquía prestamista.

Hudson cree que el error del gobierno ruso fue esperar que las políticas de todos los países siguieran siempre sus propios intereses económicos.

Los sectores que hicieron de Alemania la nación líder y dominante de la Unión Europea están siendo aniquilados. (…) No se sabe qué pasará con su mano de obra, pero obviamente aquí habrá una crisis. Y en Holanda y Francia hay una política similar. Todos estos países no están actuando en su propio interés económico».

Sin embargo, según él, la actual política estadounidense, que prácticamente está obligando al resto del mundo a dejar caer el dólar, ni siquiera beneficia al sector financiero estadounidense.

«Está dirigida por los neoconservadores, que tienen un motivo completamente distinto para la guerra. No es odio económico, es odio étnico a Rusia, y sólo odio emocional a Rusia seguido de odio racista a China. Esto siempre ha sido tan americano como Apple Pie».

Estados Unidos y Europa ya no tienen mucho que ofrecer al mundo, dijo, porque la verdadera producción hace tiempo que tiene lugar en otros lugares y Occidente ya no es necesario ni siquiera para los préstamos.

«Estados Unidos y Europa dicen: nuestro papel no es bombardearos. Nuestro papel no es trataros como tratamos a Libia, Irak y Siria. Podemos ofrecer no bombardearos como hicimos en esos países. Eso es todo lo que podemos ofrecer».