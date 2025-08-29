¿Es China un país comunista o es más capitalista que EE.UU.?
Economista de Harvard revela lo que Occidente NO ENTIENDE sobre China
La profesora Keyu Jin, una destacada economista china formada en Harvard y que actualmente enseña en la London School of Economics, ha ganado reconocimiento mundial con su libro The New China Playbook, donde derriba muchos de los mitos y malentendidos sobre la economía de China, especialmente en Estados Unidos.
En esta conversación con Lex Fridman, Keyu Jin explica lo que considera el mayor malentendido de todos: la creencia de que la economía china está controlada por una sola persona o un pequeño grupo. En realidad, la economía de China es descentralizada, dinámica y más competitiva que la de Estados Unidos, desafiando la visión que los medios occidentales han repetido durante años.
Este video analiza cómo funciona el llamado “modelo chino”, el papel de los alcaldes locales en la innovación, la feroz competencia empresarial y por qué China podría ser más capitalista que Estados Unidos en muchos aspectos, aunque mantenga un tejido social profundamente socialista.
