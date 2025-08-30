Articulos recientes

30 Ago 2025

Noticias

Derechos Humanos, Fascismo, Historia - Memoria, Pueblos en lucha, Teología de la Liberación

Hoy, sábado 30 de agosto, 19:00 horas, Velatón en el Puente Bulnes

por Memorial Puente Bulnes (Chile)

4 horas atrás 1 min lectura

30 de agosto de 2025

Plaza Joan Alsina, a una cuadra de Bulnes con Balmaceda

Invitación y Afiche para la Velatón y Acto del 30 de agosto, a las 19 horas, en el Memorial Puente Bulnes, lo cual se va a realizar aunque llueva (traiga paraguas).

Padre Joan Alsina: “Por favor no me pongas la venda, mátame de frente porque quiero verte, para darte el perdón”

Etiquetas #dia internacional del detenido desaparecido #joan alsina #memorial puente bulnes #puente bulnes
