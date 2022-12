Además de tener derecho, los saharauis tenemos razón 

21 de diciembre de 2022

El escándalo mayúsculo en el Parlamento europeo ha dado la razón al pueblo saharaui y al F. Polisario. Tenemos derecho y tenemos razón, porque el ‘Qatargate’ en el Parlamento Europeo salpica y, mucho, también a Marruecos.

Cuando estuve en el despacho del ex europarlamentario italiano Pier Antonio Panzeri, en 2018, en el marco de la campaña que hizo el Polisario para exigir el respeto de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que no se incluya el Sahara Occidental en el Acuerdo de Pesca Unión Europea Marruecos, ya olía a Marruecos, no solo por el Wissam que el señor Panzeri exhibía en lo alto de la estantería de libros de su oficina en Bruselas, sino por el orgullo con que me lo mostro y sus elogios a su “majestad” Mohamed VI.

El Wissam es una alta condecoración que el reino de Marruecos concede a “amigos” y personalidades que ejercen “sus oficios” en favor de Marruecos. Y vaya si los ejercía el señor Panzeri. Recuerdo que semanas después Panzeri viajaba a los territorios ocupados y a los campamentos de refugiados encabezando una delegación del Parlamento Europeo cuya misión era elaborar un informe para evaluar la viabilidad de la firma del Acuerdo de Pesca con Marruecos. Su informe tuvo un excelente resultado para Marruecos, se aprobó a pesar de las sentencias del TJUE. El ex europarlamentario italiano Pier Antonio Panzeri está hoy acusado de haber recibido sobornos de Rabat a cambio de influenciar en decisiones políticas de gran relevancia que no solo afectan a Europa, sino también al pueblo saharaui y al derecho internacional.

Este escándalo acaba de comenzar, no en vano, muchos titulares creen que es solo la punta del Iceberg, porque el “Qatargate” también podría llamarse “Maroccogate” ya que la trama en el Parlamento Europeo salpica y, mucho, también a Marruecos. Los documentos de investigación publicados por el semanario alemán ‘Der Spiegel‘ en su edición digital, se acusa al ex europarlamentario italiano Pier Antonio Panzeri de haber recibido sobornos tanto de Qatar como de Marruecos. Sin duda,

el Sahara occidental y su pueblo son los más afectados por este escándalo, y con toda la razón los saharauis están escandalizados y exigen la revisión de todas las decisiones adoptadas sobre el derecho del pueblo saharaui a nivel político, social y económico.

El daño causado al pueblo saharaui y sus intereses generales por esta trama es enorme, no en vano y según medios belgas, a los implicados les han sido imputados delitos de participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción.

Era escandaloso e insoportable saber que este personaje descarado, que fue capaz de blandir en mi cara el Wissam marroquí, era además el fundador y presidente de la organización de derechos humanos “Fight Impunity”, en la que trabajaba también el otro miembro activo de la trama corrupta, Francesco Giorgi.

Mucha impunidad tenían los miembros de la trama y, no son solo los nombres que han aparecido, saldrán muchos más y en todas las direcciones, porque nuestras acusaciones sobre el lobby pro marroquí no estaban infundadas, además de tener derecho, los saharauis tenemos razón.

*Fuente: Diario16

Más sobre el tema: