Que España intervenga ante Marruecos por los presos políticos saharauis 

Que España intervenga ante Marruecos para que se cumplan los Derechos Humanos de los presos políticos saharauis. Es la petición que cada lunes hacen frente al Ministerio de Asuntos Exteriores saharauis y solidarios con la causa del pueblo saharaui.

Convocados por el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS), durante tres semanas de marzo acudieron todos los días ante Exteriores por el periodista saharaui Mohamed Lamine Haddi, preso en la cárcel marroquí de Tiflet 2, en la que mantuvo una huelga de hambre de 69 días para protestar por “sus terribles condiciones de encarcelamiento”, huelga que las autoridades marroquíes interrumpieron alimentándole a la fuerza.

Ahora, la concentración se produce todos los lunes, de 13 a 14 horas, pues el de Haddi “no es un caso aislado y los Derechos Humanos se conculcan constantemente tanto en las cárceles marroquíes como en los territorios ocupados del Sáhara Occidental”, según se manifiesta en la carta entregada en el Ministerio para la titular del departamento, Arancha González Laya.

Afirman en el escrito que este caso, como el de Sultana Jaya, que lleva cinco meses confinada en su casa en Bojador sin orden judicial y ha sido agredida en repetidas ocasiones, como su hermana El Ouara, “son dos ejemplos entre muchos de las flagrantes violaciones de los DDHH de los saharauis cometidas por Marruecos”.

Por ello consideran que España, “dada su responsabilidad histórica con el Sáhara Occidental”, debe intervenir para que se cumplan los convenios internacionales en defensa de los Derechos Humanos y alcancen a los saharauis.

El MPPS habla de “la privilegiada posición de España con Marruecos” para mediar y que termine la persecución de civiles saharauis; también reclaman que “una institución internacional se persone urgentemente en las cárceles marroquíes para el seguimiento de las condiciones de encarcelamiento y de salud de los presos saharauis”, la mayoría muy enfermos y “condenados en juicios denunciados por su falta de derechos y garantías”.

Amnistía Internacional se dirige al jefe del Gobierno de Marruecos, Saad Eddine el Othmani

Precisamente sobre la situación del preso Mohamed Lamine Haddi, cuya salud corre peligro “tras pasar 69 días en huelga de hambre para protestar por los malos tratos que sufre en prisión y su reclusión en régimen de aislamiento durante más de tres años”, Amnistía Internacional (AI) ha promovido una ACCIÓN URGENTE dirigida al jefe del Gobierno de Marruecos, Saad Eddine el Othmani, en la que pide atención médica inmediata para Haddi, poner fin a su reclusión en régimen de aislamiento y “llevar a cabo una investigación independiente sobre sus denuncias de tortura y condiciones de reclusión”.

AI recuerda que Haddi fue condenado en julio de 2017 a 25 años de prisión tras el juicio masivo injusto de Gdeim Izik, “sobre la base de confesiones obtenidas por medio de tortura”.

Esta es la segunda acción urgente que en menos de un mes lanza Amnistía Internacional referida al Sáhara Occidental ocupado y en la que se condena acciones contra civiles saharauis. La anterior fue por “abusos contra la activista saharaui Sultana Jaya y varios miembros de su familia”, que llevan “meses bajo arresto domiciliario, sin haber presentado las autoridades cargos contra ella”.

Amnistía concreta que “hay agentes de los servicios de seguridad apostados habitualmente frente a su casa, que no dejan salir de ella a la familia ni que entre nadie, ni siquiera parientes”.

“La policía –añade- ha agredido físicamente a Sultana Jaya y a su familia en numerosas ocasiones al intentar salir de la vivienda, y tanto ella como su hermana han sufrido heridas graves por ello. Las autoridades deben levantar de inmediato el arresto domiciliario impuesto arbitrariamente a la activista y su familia”.

*Fuente: Contramutis

El viernes 13 de noviembre, el ejército marroquí realizó una operación militar contra civiles saharauis en una zona desmilitarizada del Sáhara Occidental, violando el alto el fuego en el Sáhara Occidental. Ahora el pueblo saharaui, nuestro pueblo hermano, está en guerra.

Pedimos a nuestro gobierno que por las razones históricas y la responsabilidad que nos une con el pueblo saharaui, intervenga de inmediato para detener la guerra y solucionar el conflicto en el Sáhara de una manera justa.

No seamos cómplices ni un día más de lo que les está pasando a nuestros hermanos y hermanas saharauis desde que España se retiró del Sáhara Occidental en 1975 y permitió la invasión marroquí.

Han esperado durante 45 años para poder vivir en paz y libertad, y decidir su futuro a través de un referéndum de autodeterminación prometido por Naciones Unidas.

Es momento de que la ONU cumpla con su promesa. Paremos esta guerra. Pedimos un Sáhara libre.

Te invitamos, te pedimos, que firmes esta petición:

[Peticiones que recogían firmas en el mismo sentido nos hemos unido para ser más fuertes y reunir más apoyo. Así, la petición que pide ‘el reconocimiento de la RASD por parte del Gobierno español’ o la que ‘exige al Gobierno de España una solución justa y duradera para el Sahara Occidental’ caminan junto a la de FiSahara en la misma dirección]

(ENG)

On Friday November 13th, Morocco launched a military operation against Sahrawi civilians in a demilitarized buffer zone in Western Sahara, in violation of the ceasefire.

We urge our government, given the history and responsibility that tie us to the Sahrawi people, to immediately intervene to stop the war and to implement a just resolution to the conflict in the Sahara.

Let us not be accomplices for one more day of what has befallen our Sahrawi brothers and sisters since Spain withdrew from Western Sahara in 1975 and allowed the Moroccan invasion.

They have been waiting for 45 years to live in peace and freedom, and to decide on their future through a referendum on self-determination promised by the United Nations.

It is time for the UN to deliver on this promise. We want a free Western Sahara.

(FR)

Vendredi 13 novembre, l’armée marocaine a mené une opération militaire contre des civils sahraouis dans une zone démilitarisée au Sahara occidental, violant le cessez-le-feu au Sahara occidental. Maintenant, le peuple sahraoui, notre peuple frère, est en guerre.

Nous demandons au gouvernement espagnol que pour des raisons historiques et la responsabilité qui nous unit au peuple sahraoui, d’intervenir immédiatement pour arrêter la guerre et résoudre le conflit au Sahara de manière juste.

Ne soyons pas complices un jour de plus de ce qui arrive à nos frères et sœurs sahraouis depuis que l’Espagne s’est retirée du Sahara Occidental en 1975 et a permis l’invasion marocaine.

Ils ont attendu 45 ans pour pouvoir vivre en paix et en liberté, et décider sur leur avenir à travers d’un référendum d’autodétermination promis par les Nations Unies.

Il est temps pour l’ONU de tenir sa promesse. Arrêtons cette guerre. Nous demandons un Sahara libre.

[Des pétitions recueillant des signatures dans le même esprit, nous nous sommes réunis pour être plus forts et obtenir plus de soutien. Ainsi, la pétition qui demande «la reconnaissance de la RASD par le gouvernement espagnol» ou celle qui «exige du gouvernement espagnol une solution juste et durable pour le Sahara Occidental» marchent à côté de celle de FiSahara et dans le même sens]