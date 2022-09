En el primer gobierno de Piñera: Corfo aportó US$23,2 millones a proyectos mineros en los que participa la familia del expresidente 

OTROS PROYECTOS DE INVERSIONISTAS MINEROS RELACIONADOS CON LOS PIÑERA MOREL RECIBIERON OTROS US$13,5 MILLONES

En 2013 la Corfo abrió una línea de financiamiento que apoyó con 479.600 UF al fondo de inversión privado (FIP) Minería Activa Tres. Ese FIP ocupó los recursos para abrir tres proyectos mineros: Pampa Camarones, Ciclón Exploradora y Don Gabriel. Los Piñera Morel, a través de otros dos fondos privados, invirtieron en esos tres proyectos que fueron apalancados, durante el primer gobierno del jefe de familia, con recursos públicos. Además, inversionistas relacionados con los Piñera en proyectos del rubro minero recibieron otros US$13,5 millones de la Corfo para desarrollar negocios.

A través de dos fondos de inversión privados (FIP) la familia Piñera Morel participa en tres proyectos mineros que fueron apalancados con financiamiento público otorgado por la Corfo durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Se trata de Pampa Camarones (Arica), Ciclón Exploradora (Taltal) y Don Gabriel, una sociedad que según documentos de la Corfo realiza exploraciones en las regiones de Coquimbo y Atacama.

La familia del expresidente participa de esos proyectos a través de dos FIP: Esperanza y Co Inversión Minería Activa Tres. En ellos está presente la sociedad Inversiones Santa Cecilia, integrada por los Piñera Morel.

El 13 de marzo de 2013, durante la primera administración de Sebastián Piñera, la Corfo abrió una línea de financiamiento que permitió desarrollar estos proyectos mineros. Ese día se le otorgó una línea de crédito al FIP Minería Activa Tres por 479.600 UF, unos US$23,2 millones según el valor de la época. De acuerdo con el último reporte público de la Corfo sobre capital de riesgo, a junio de 2021 esa línea de financiamiento seguía vigente.

La familia del expresidente no participa en el FIP Minería Activa Tres, que recibió los recursos públicos. Pero tiene participación, a través de los fondos Esperanza y Co Inversión Minería Activa Tres, en los tres proyectos que fueron financiados con los dineros de la Corfo. Todos estos FIP son administrados por Larraín Vial.

El FIP Minería Activa Tres recibió la línea de financiamiento de Corfo y firmó los contratos respectivos con esa entidad pública. Y luego ocupó esos recursos para financiar los proyectos Pampa Camarones, Ciclón Exploradora y Don Gabriel, a los que se sumaron los Piñera.

En Minería Activa Tres aparecen como aportantes empresarios que junto a la familia del exmandatario han invertido en otros proyectos mineros, como Dominga, Indiana e Imán. Todos bajo el paraguas de Minería Activa, el brazo de Larraín Vial que se ha encargado de agrupar a empresarios en fondos de inversión para levantar iniciativas en este rubro.

Los US$23,2 millones entregados por la Corfo al FIP Minería Activa Tres no son los únicos recursos de origen fiscal que sirvieron para viabilizar proyectos de Minería Activa. El 21 de diciembre de 2011, también durante el primer gobierno de Piñera, la Corfo abrió una línea de financiamiento por US$13,5 millones para el FIP Lantánidos, los que sirvieron para desarrollar un proyecto de tierras raras en la Región del Biobío. Según los reportes públicos de Corfo, esa línea ya está cerrada y el préstamo pagado. Los documentos revisados por CIPER no muestran que en este proyecto estén presente los Piñera, pero sí otros inversionistas relacionados con los Piñera en negocios mineros. Y también uno de sus ejecutivos de confianza, Nicolás Noguera.

Desde la oficina del expresidente Sebastián Piñera enviaron una carta en respuesta a las consultas de CIPER, donde señalan que “ninguna empresa de la familia Piñera Morel participa, ni ha participado, como aportante en ningún fondo destinado a minería que cuente con financiamiento de Corfo, por lo que no ha sido beneficiada por estos fondos”. Es una media verdad, porque si bien no participa directamente en el FIP Minería Activa Tres, la familia ha invertido en los tres proyectos que se abrieron con ese fondo que recibió los aportes de Corfo.

La carta agrega que “ninguna empresa de la familia Piñera Morel participa, ni ha participado, en la administración de los fondos mencionados en su consulta ni tampoco en la gestión de las inversiones realizadas por dichos fondos. Es importante destacar que los fondos de inversión tienen una administradora, que se encarga por ley de toda la gestión del fondo y sus inversiones. Además, tienen aportantes que son inversionistas pasivos, que no participan en la gestión del fondo ni en las inversiones. Los aportantes a un fondo son seleccionados por la administradora y, por la naturaleza del mismo, no son socios”.

La respuesta a CIPER, firmada por Andrés Gazitúa, gerente de Administración y Finanzas de Inversiones Odisea, el family office de los Piñera Morel, también indica que “durante el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera, las inversiones en fondos de capital de riesgo de empresas de su familia relacionadas con la minería, fueron administradas por fideicomisos ciegos” (vea aquí la carta).

El Fondo Minería Activa Tres invirtió los fondos de la Corfo antes de que el expresidente volviera a La Moneda en marzo de 2018, por lo que el ingreso de la familia a estos tres proyectos pudo concretarse antes de que se firmara los fideicomisos ciegos del segundo gobierno de Sebastián Piñera. La oficina del expresidente no respondió en qué fecha los Piñera Morel ingresaron como aportantes al FIP Esperanza -a través del cual participan en Pampa Camarones, Ciclón Exploradora y Don Gabriel-, pues indicaron que para recabar esos antecedentes necesitaban más plazo y solo podían ponerlos a disposición de CIPER la próxima semana.

FONDOS DE CORFO EN NEGOCIOS MINEROS

Ciclón Exploradora es un proyecto de Minería Activa que busca extraer cobre, zinc, oro, plata y plomo de dos minas subterráneas ubicadas en la comuna de Taltal (Antofagasta). El proyecto es operado a través de la sociedad Eco Earth Elements, la que según el registro del Diario Oficial tiene como socios al FIP Minería Activa Tres, al FIP Esperanza (donde están los Piñera Morel) y con una participación menor del abogado Juan José Eyzaguirre Lira.

El FIP Minería Activa Tres comenzó a invertir en Eco Earth Elements a partir del 20 de diciembre de 2013, según los registros de la Corfo.

El reporte de Corfo de capitales de riesgo, al 30 de junio de 2021 (vea ese documento), indica que Minería Activa Tres ha invertido 215.693 UF en la sociedad Eco Earth Elements. Esa inversión incluye recursos de la Corfo y fondos privados. Las líneas de financiamiento de capital de riesgo que otorga la Corfo incluyen la obligación de que los privados que reciben el financiamiento inviertan cifras equivalentes en los proyectos que capitalizan.

Don Gabriel es un proyecto de Minería Activa que no figura en registros públicos, pero sí en el Diario Oficial y en los reportes de la Corfo. Sus socios son el FIP Minería Activa Tres y el FIP Esperanza. El último capital social que aparece en el Diario Oficial es de $6.400 millones. El 11 de junio de 2015 Minería Activa Tres comenzó a invertir en esta sociedad y le ha inyectado, según los documentos de la Corfo a junio de 2021, un total de 148.165 UF.

El tercer proyecto de Minería Activa financiado por la Corfo y donde participan los Piñera Morel es el más grande de los tres: Pampa Camarones. Minería Activa Tres comenzó a inyectarle recursos el 19 de octubre de 2016, cuando le compró el 90% de sus acciones a Samsung C&T. Según la Corfo, hasta ahora Pampa Camarones ha recibido una inversión desde Minería Activa Tres de 459.350 UF.

Los socios de Pampa Camarones son nueve. Entre ellos están el FIP Minería Activa Tres; FIP Pampa Camarones; FIP Pampa Camarones Dos; Pampa Mater; Samsung C&T Chile Copper y el FIP Esperanza, en el que participan los Piñera Morel (vea aquí el historial societario de Pampa Camarones).

La participación de la familia del expresidente Piñera no se limita al FIP Esperanza, también aparecen en otro fondo de inversión: Co Inversión Minería Activa Tres, creado en 2018, y que según los registros de la base de datos internacional Pitchbook, ese mismo año le inyectó US$10 millones a Pampa Camarones (vea aquí el reporte).

LOS PIÑERA EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN

No es fácil acceder al listado de empresas o personas naturales que participan en un fondo de inversión privado, un FIP. De hecho, la confidencialidad es una de las ventajas para quienes invierten a través de estas figuras. Tienen también ventajas tributarias. Sus nombres no aparecen en los registros del Diario Oficial y cuando se solicitan por Transparencia al Servicio de Impuestos Internos (SII) o a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la respuesta es que esa información es privada, por lo que no se entrega.

CIPER lleva casi un año buceando en las notarías y el Archivo Judicial en busca de estos antecedentes, desde que la filtración mundial de los Pandora Papers reveló que la familia del expresidente Piñera participó en la compraventa, efectuada en Islas Vírgenes Británicas, del proyecto minero Dominga (vea aquí el reportaje de CIPER junto a La Bot). En esa búsqueda encontramos 11 proyectos mineros en los que han participado los Piñera Morel a través de fondos de inversión (vea el reportaje “Los 11 proyectos mineros en los que invirtió la familia del Presidente Piñera durante su primer gobierno”).

Con estos nuevos antecedentes, esa lista se eleva a 14 proyectos mineros en los que han participado los Piñera Morel utilizando la figura de los fondos de inversión.

A través del FIP Esperanza los Piñera participan en Pampa Camarones, Ciclón Exploradora y Don Gabriel. Según los registros oficiales que CIPER tuvo a la vista los aportantes de Esperanza son dos: Inversiones Santa Cecilia (de la familia Piñera Morel) y Minería Activa, que es la sociedad de Larraín Vial a través de la que articulan sus negocios mineros (vea la lista de aportantes del FIP Esperanza).

El otro fondo privado de inversiones en que participan los Piñera Morel, que hasta ahora no se conocía, es Co Inversión Minería Activa Tres, creado el 17 de diciembre de 2018 por la sociedad Administradora de Inversiones Mineras, a través de la cual Larraín Vial maneja inversiones en este rubro. Al 31 de diciembre de 2021 ese FIP tenía 37 aportantes, entre los que estaba Inversiones Santa Cecilia, de los Piñera (vea la lista de aportantes).

Otros FIP a través de los cuales la familia del expresidente ha participado en proyectos mineros son Mediterráneo y Santa Victoria.

PAMPA CAMARONES EN EL GOBIERNO DE PIÑERA

Pampa Camarones es un proyecto que partió a cargo de una división de la empresa coreana Samsung, de inversionistas chilenos agrupados en Pampa Mater y de la familia Arrigoni, pero en 2015 cayó en insolvencia. Allí comenzó un proceso de negociación que culminó en octubre de 2016 con la compra del 90% de sus acciones por parte de Minería Activa, de Larraín Vial. Fue entonces cuando entraron los fondos de inversión, incluido Esperanza, cuyo aportante principal es la familia Piñera Morel.

Pampa Camarones es un proyecto que extrae cobre a 80 kilómetros al sur de Arica, en la comuna de Camarones. Lo primero que hicieron los ejecutivos de Minería Activa cuando entraron a su propiedad en 2016 fue cerrarla para sanear las deudas y rehacer el proyecto. En 2019 lo relanzaron, en una ceremonia en la que participó el entonces ministro de Minería del segundo gobierno de Piñera: Baldo Prokurica. El 27 de agosto de ese año el entonces secretario de Estado fue a la planta de Pampa Camarones.

“Hoy es un gran día para la minería chilena, especialmente porque se inaugura este proyecto Nueva Pampa Camarones, que significa en la práctica adelantos, cuidados del medio ambiente, e integración de la mujer en la labor minera”, expresó Prokurica en un video difundido por el Ministerio de Energía. A la ceremonia también asistió la entonces intendenta de Arica, Loreto Letelier Salsilli, y el vicepresidente ejecutivo de la Enami (empresa estatal), Roberto Mayne-Nicholls. Él no era un nombre desconocido en Pampa Camarones. Según los trámites registrados en el Servicio de Evaluación Ambiental, 16 meses antes Mayne-Nicholls figuraba como representante legal de Pampa Camarones.

El 26 de abril de 2018, en el Salón Violeta Parra de la Intendencia Regional de Arica, se sometió a consideración y luego se aprobó el proyecto de “Optimización y Actualización de Procesos e Instalaciones del Proyecto Minero Pampa Camarones”. La iniciativa pedía autorización para realizar obras que le permitieran mejorar el método de extracción de cobre desde las minas subterráneas Salamanqueja y Chacota (vea esos documentos). El representante legal era Robert Mayne-Nicholls, quien sería nombrado en enero de 2019 como vicepresidente ejecutivo de Enami, en reemplazo de André Sougarret.

Mayne-Nicholls es un hombre con larga trayectoria en los directorios mineros. Entre 2017 y 2018 fue CEO del proyecto Twin Metals en Estados Unidos y previamente ocupó la misma posición en minera Los Pelambres (2014-2017) del grupo Luksic.

La resolución favorable a Pampa Camarones, de 171 páginas, fue firmada por la intendenta de Arica y Parinacota, María Loreto Letelier Salsilli, y el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Mauricio Gutiérrez López (vea esa resolución), durante el segundo gobierno de Piñera.

Como la oficina de Sebastián Piñera hasta ahora no ha clarificado la fecha en que Inversiones Santa Cecilia ingresó al FIP Esperanza, a través del cual participan en Pampa Camarones, no hay cómo saber si la viabilización del proyecto por las autoridades regionales, y luego el paso de Mayne-Nicholls de la empresa a la Enami, podrían constituir un conflicto de interés.

Las inversiones mineras de los Piñera tienen un antecedente en ese sentido: en 2010, cuando la familia presidencial participó en la compra de pertenencias mineras para el proyecto Imán (US$13 millones), a quien le compraron esas pertenencias, Arnaldo Del Campo, luego fue nombrado por Piñera como su representante en el directorio de la Enami (vea ese reportaje). Actualmente la Fiscalía indaga estos hechos como parte de la investigación penal sobre las inversiones mineras de la familia del expresidente.

TRÁMITES AMBIENTALES

Otro de los proyectos donde participan los Piñera Morel a través del FIP Esperanza, Ciclón Exploradora, inició recién en 2022 su tramitación. Aunque desde 2013 que el FIP Minería Activa Tres le inyecta recursos, los últimos nueve años se mantuvo en etapa exploratoria. Su primer trámite ambiental fue introducido el 11 de abril de 2022, cuando Andrés Susaeta (ejecutivo de Minería Activa), presentó el Proyecto “Ciclón Exploradora” ante la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, la que lo declaró admisible ocho días después.

La iniciativa, según su propia descripción, “considera la explotación de dos minas subterráneas, una denominada Ciclón y la otra Exploradora, con el fin de obtener el beneficio de minerales polimetálicos, principalmente Cobre, Zinc, Plata, Plomo y Oro”.

El objetivo principal de esta operación era la explotación subterránea de mineral, a una tasa promedio de extracción de 63.000 toneladas por mes, con una vida útil de 19 años. Sin embargo, el 22 de junio de 2022 el Servicio de Evaluación Ambiental puso término anticipado a la calificación, debido a la ausencia de “información esencial que permita realizar la evaluación ambiental del proyecto” (vea ese documento).

Otro de los proyectos que recibió financiamiento vía Corfo, ahora a través del FIP Lantánidos, es el que controlaba la empresa REE Uno, encargada de la explotación del proyecto Biolantánidos, el que pretendía explotar las llamadas tierras raras en la Región del Biobío. En ese fondo de inversión si bien no participaban los Piñera Morel, si lo hacían otros empresarios con los que han compartido inversiones en proyectos mineros. También estaban allí ejecutivos de su confianza, como Nicolás Noguera, a través de la sociedad Asesorías Larraín y Noguera (vea aquí el listado de aportantes del FIP Lantánidos).

En los registros del Sistema de Evaluación Ambiental figura que el 30 de noviembre de 2018, la empresa REE UNO ingresó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del “Proyecto Biolantánidos”.

En octubre de 2019, justo antes del estallido social, Minería Activa vendió el proyecto Biolantánidos a la minera peruana Hochschild Mining, por US$56 millones. Durante su tramitación ambiental el proyecto fue objetado por organizaciones ciudadanas, y el 24 de marzo de 2022 Rodrigo Ceballos, en representación de REE Uno, manifestó la voluntad de la compañía de desistirse del procedimiento de la evaluación.

El Proyecto consideraba la construcción y operación de una faena minera, junto con una planta de procesamiento de maicillo granítico con presencia de lantánidos, conocidos como Tierras Raras. Planeaba procesar hasta 240 toneladas/hora de mineral, para producir 1.700 toneladas anuales de concentrado de Tierras Raras (ver enlace).

CIPER solicitó a la Corfo en febrero de este año, vía Ley de Transparencia, todos los contratos relacionados con las líneas de financiamiento entregadas a los FIP Minería Activa Tres y Lantánidos. Sin embargo, por la oposición de los administradores de esos fondos, la información fue denegada. Durante los últimos meses también intentamos obtener una versión oficial de la Corfo respecto del financiamiento a proyectos donde participa la familia del expresidente Piñera, pero señalaron que por impedimentos legales no podían entregar más información al respecto.

Desde el Ministerio de Economía indicaron a CIPER que “el Ministerio no cuenta con antecedentes sobre la materia consultada el día de hoy respecto de la Corporación de Fomento de la Producción. Se solicitarán dichos antecedentes a la Corfo. Se reitera el compromiso de este Ministerio con la probidad en la función pública”.

Desde Minería Activa no quisieron referirse a este asunto.

*Fuente: CiperChile