Mi pobre pueblo se arrastra

Por donde escupe el rico

Le besa la mano a cambio

De un poco de pan

Sospecho le acomoda la miseria

Pareciera mejor ser borrego a pelear

Mi pobre pueblo no arriesga

Acepta vivir sumiso

Prefiere inclinar la vista

Y no desafiar

Su dignidad cuelga entre pan y circo

Pareciera mejor ser borrego a pelear

Pobre pueblo, mendigo infinito

Pobre pueblo, te tientan, te compran

Pobre pueblo, ¿qué comen tus hijos?

Pobre pueblo, te ofrecen las sobras

Mi pobre pueblo no opina

Su baile lo baila al ritmo

Que dictan los poderosos

Si hay que votar

Y busca al enemigo entre si mismo

Pareciera mejor ser borrego a pelear

Mi pobre pueblo me irrita,

No cansa de acomodarse,

Me niego a marcar su paso

Yo quiero volar

Mi pobre pueblo teme liberarse

Pareciera mejor ser borrego a pelear