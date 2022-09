¿De qué te ríes? 

Nos llegó este texto con el comentario de que sería de la autoria de las periodistas Mónica González y Alejandra Matus. Hemos tratado, sin éxito hasta ahora, de ubicarlo en internet. Si alguién tiene antecedentes de su autoría, le agradeceremos nos la haga llegar.

La Redacción de piensaChile

05 de septiembre de 2022

Es bueno saber de qué se ríen los que esta noche ríen.

¿Acaso tus bienes superan los veinte mil millones de dólares. Acaso, tienes tu dinero en los paraísos fiscales? ¡Ah! ¿No? Entonces de que te ríes y celebras como si fueras igual a los super millonarios de Chile, esos que nos han explotado a ti, igual que a todos nosotros, para ser los millonarios.

¿Te ríes porque crees que has ganado algo? Dime que has ganado y por favor no me hables de la libertad, de la Patria, de Dios, porque ni ha ganado la Libertad, ni la Patria y Dios está muy lejos de Chile y Chile muy cerca de la tristeza.

¿Acaso te ríes porque mañana comenzarás a pagar los gastos de propaganda del rechazo, con un aumento de precios? ¿Te ríes porque seguirán los fraudes sin castigo de las grandes corporaciones? ¿Te ríes, porque el cobre, el litio y otros minerales seguirán en manos de los que financiaron el rechazo?

Si acaso estás contento por el rechazo a una Nueva Constitución, es sencillamente, estimado amigo, que no has entendido nada de nada, y te hicieron comulgar con ruedas de carreta. No tengo problemas de ninguna especie, salvo los de la vejez, pero, por ti no me reiré cuando sufras en manos de los que elevaste, que de ningún modo son los tuyos, sino, que sentiré infinita pena por tu error, pues, no fue mala fe, sino miedo.

Entonces, ¿de que te ríes?

Relacionado con el tema:

Seré curioso (Mario Benedetti)

En una exacta foto del diario señor ministro del imposible vi en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple seré curioso señor ministro de qué se ríe de qué se ríe de su ventana se ve la playa pero se ignoran los cantegriles tienen sus hijos ojos de mando pero otros tienen mirada triste aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes por eso digo señor ministro de qué se ríe de qué se ríe usté conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países ustedes duros con nuestra gente por qué con otros son tan serviles cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple cómo traicionan usté y los otros los adulones y los seniles por eso digo señor ministro de qué se ríe de qué se ríe aquí en la calle sus guardias matan y los que mueren son gente humilde y los que quedan llorando de rabia seguro piensan en el desquite allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre y eso no sirve después de todo usté es el palo mayor de un barco que se va a pique seré curioso señor ministro de qué se ríe de qué se ríe.