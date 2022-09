Desde el muro de Facebook de María Angélica Rojas. —“Una reflexión post plebiscito…

Rotear a la gallá por los resultados electorales, nunca será el camino… Sí usted se siente frustrado por la ignorancia de nuestro Pueblo, levántese, mire a su alrededor, vea sus privilegios (su librería personal, su sueldito reguleque, su tiempo pal yoga y el deporte, su psicólogo personal, etc) y pelee para que el resto también los pueda tener.

Yo les dejo una reflexión muy intuitiva:

Tras el triunfo del rechazo, nadie celebró. Salvo las comunas acomodadas y uno que otro afiebrado fascistoide. Ayer en las calles no vi rostros de alegría. Ayer en La Moneda, llegaron 15 tristes seres humanos a cantar himnos militares como si estuviéramos en los álgidos días de agosto del 73. Penosos!! Daban mucha pena y vergüenza.

La gente no votó por la derecha, por algo la derecha tuvo que esconder en un bunker a Kast y Piñera.

La gente no votó contra el proceso constituyente, sino contra un proceso que les llamó a participar, y no los hizo participar. Les hizo firmar propuestas, y cuando no les gustaron esas propuestas a los convencionales, pues las dejaron de lado y no hicieron el mínimo intento de buscarles respuestas razonables.

La gente no votó contra los derechos sociales, el estado social de derechos, ni el agua, ni los bomberos, ni el fortalecimiento del Sernac, ni contra el nuevo sistema político incluso. Votaron contra el miedo, porque les daba miedo perder lo poco que tienen, les daba miedo el nuevo proyecto que habla de cosas que no les son cercanas, que no les parecen razonables, que en algunos casos rompen de cuajo el conservadurismo de 200 años, etc. Tal como en la segunda vuelta Chile votó por nosotros como Gobierno, pero también y principalmente contra Kast (que les daba miedo), el domingo votaron por su nuevo miedo, su nuevo Kast, la propuesta de Nueva Constitución.

La gente votó contra tecnócratas sin apego a la realidad. No les entendió ni les compró su altanería.

Porque no hubo conexión entre Convención y la gente, ni entre la Convención y los Partidos, ni entre los Partidos y la gente… La tarea es volver a la gente, a esa que salió a las calles pidiendo ser escuchada un poco más, alguna vez!

Buen día :)”