Resumen de noticias acerca del funcionamiento de la Convención Constitucional, 3 de marzo 2022 

El Mostrador

3 de marzo 2022

Vicepresidente de la CC desestima cuestionamientos por pluralismo jurídico: «Referirse a que esto genera dos sistemas paralelos es francamente falso»

«Decir que esto vulnera el principio de igualdad ante la ley es un acto de mala fe, porque lo que se aprobó ayer es un principio, y la estructura orgánica, donde se establecerán las condiciones, aún no se ha discutido, y en consecuencia, eso no representa la verdad», indicó, el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez.

https://www.elmostrador.cl/nueva-constitucion/2022/03/03/vicepresidente-de-la-cc-desestima-cuestionamientos-por-pluralismo-juridico-referirse-a-que-esto-genera-dos-sistemas-paralelos-es-francamente-falso/

Pluralismo jurídico y los tribunales indígenas, nada nuevo bajo el sol

Dany Jaimovich

Si bien la Constitución no puede detallar todos los aspectos relacionados con la forma de establecimiento de las competencias de los sistemas de justicia indígena, es relevante que entregue algunas directrices al respecto. Es muy importante que no se generen vacíos legales tales que no se pueda implementar la pluralidad judicial en la práctica, que lleva, en varios aspectos, 30 años pendiente en el caso de Colombia.

https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/03/04/pluralismo-juridico-y-los-tribunales-indigenas-nada-nuevo-bajo-el-sol/

El Desconcierto

3 de marzo 2022

Abogado de Rojas Vade tras votación en el Senado: «Renunciará igual, con o sin reemplazo»

Este miércoles, el Senado aprobó un mecanismo para que el convencional Rodrigo Rojas Vade pueda renunciar a su escaño. Sin embargo, no incluyó en el proyecto un método de reemplazo de vacancias en casos de independientes.

https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/03/03/abogado-de-rojas-vade-tras-votacion-en-el-senado-renunciara-igual-con-o-sin-reemplazo.html

El Ciudadano

3 de marzo 2022.

“Palabras semilla”: Publican síntesis de programa Conversaciones Eco-Constituyentes para nutrir discusión sobre nueva Constitución

Un contundente trabajo de sistematización sobre diferentes aportes y análisis en el marco del proceso constituyente

https://www.elciudadano.com/actualidad/palabras-semilla-publican-sintesis-de-programa-conversaciones-eco-constituyentes-para-nutrir-discusion-sobre-nueva-constitucion/03/03/

Acceso a la justicia, Pluralismo Jurídico y Enfoque de Género: se aprueban los 16 artículos propuestos de la Comisión de Sistemas de Justicia sometidas al pleno

En total se han aprobado hasta la fecha 16 artículos de la Comisión de Sistemas de Justicia, relacionados a los Principios Generales de la Jurisdicción.

https://www.elciudadano.com/chile/acceso-a-la-justicia-pluralismo-juridico-y-enfoque-de-genero-se-aprueban-los-16-articulos-propuestos-de-la-comision-de-sistemas-de-justicia-sometidas-al-pleno/03/03/

Consulta #EstamosConectados con la Constituyente revela que sólo un 11% de las escuelas pudo abordar el proceso constituyente en clases durante el 2021

Los resultados, publicados hoy por la fundación Educación 2020, dan cuenta de que si bien las comunidades educativas están interesadas en el proceso constituyente, reportan tener un bajo nivel de información sobre sus avances. Sobre este punto, un 80% de las y los docentes, profesionales de la educación y apoderados indica que le gustaría estar más informado sobre el proceso constituyente.

https://www.elciudadano.com/chile/consulta-estamosconectados-con-la-constituyente-revela-que-solo-un-11-de-las-escuelas-pudo-abordar-el-proceso-constituyente-en-clases-durante-el-2021/03/03/

Interferencia

3 de marzo 2022

Estos son los artículos de la Comisión de Medioambiente que el Pleno vota ‘en general’ esta jornada

Comisión de Medio Ambiente

A continuación la propuesta de articulado presentado por la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, que se delibera y somete a votación en general durante esta jornada.

https://interferencia.cl/articulos/estos-son-los-articulos-de-la-comision-de-medioambiente-que-el-pleno-vota-en-general-esta

The Clinic

3 de marzo 2022.

Luis Jiménez, convencional aymara: “El Presidente Boric debe entregar las facilidades institucionales y dejar la conversación política a nosotros”

Felipe González

«Lo que hay detrás es una falta de costumbre de ver debates tan densos y complejos en público», argumenta el convencional ante las voces que piden que el próximo Mandatario medie en el proceso constituyente, ante la radicalización de posturas y discretos índices de popularidad del órgano constituyente. Asimismo, el convencional entra al debate sobre el Poder Judicial en la nueva Carta Fundamental: “Sea cual sea el modelo, debe tener integración plurinacional, con mitad de jueces del Sistema Nacional de Justicia y mitad indígena», agrega a The Clinic.

https://www.theclinic.cl/2022/03/03/luis-jimenez-convencional-aymara-el-presidente-boric-debe-entregar-las-facilidades-institucionales-y-dejar-la-conversacion-politica-a-nosotros/

La Neta

3 de marzo 2022.

Boletín diario: ¿Qué pasó este jueves 3 de marzo en la Convención Constitucional?

¡Una extensa jornada! Esta tarde y noche se discutió y votó en general el primer informe de la Comisión sobre Medio Ambiente en el Pleno, que contiene normas referidas a la crisis climática, derechos de la naturaleza, entre otros. Por la mañana, sesionaron seis comisiones, siendo una de ellas la de Sistema Político, que sigue votando sus normas en particular. Todos los detalles en el boletín de hoy.

https://laneta.cl/boletin-diario-que-paso-este-jueves-3-de-marzo-en-la-convencion-constitucional/