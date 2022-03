Resumen de noticias acerca del funcionamiento de la Convención Constitucional, 5 de marzo de 2022 

05 de marzo de 2022

El Mostrador

4 de marzo 2022.

Constituyente Mauricio Daza llama a no sobredimensionar la justicia indígena: «En la práctica tendrá una aplicación acotada»

Ante la confusión generada por la fórmula de Pluralismo Jurídico ya incorporada en el borrador de la nueva Carta Magna, el abogado y miembro de la Convención Constitucional aclaró que «no estamos creando algo nuevo, lo que estamos haciendo es constatar, reconocer y valorar que al interior de las comunidades indigenas existe un derecho propio que se aplica día a día». En conversación con El Mostrador en La Clave, el constituyente de la Región de Magallanes afirmó que «es básicamente una expresión de reconocer que Chile es un Estado Plurinacional», y explicó que este reconocimiento tiene ciertos límites como el respecto irrestricto de los DD.HH. establecidos en instrumentos internacionales. Según Daza, además de tener en la practica una aplicación acotada, esta no «no va atentar en contra de los derechos de las personas que no son parte de las comunidades indigenas«.

https://www.elmostrador.cl/nueva-constitucion/2022/03/04/constituyente-mauricio-daza-llama-a-no-sobredimensionar-la-justicia-indigena-en-la-practica-tendra-una-aplicacion-acotada/

Convención aprobó creación de Asambleas Regionales tras votación de informe de reemplazo en la Comisión de Forma de Estado

El Pleno de la Convención Constitucional aprobó una serie de cambios para las Asambleas Regionales, originalmente conocidas como Asambleas Legislativas Regionales, entre los que destacan, además su cambio de nombre, que ya no serán de carácter legislativo, pero que tendrán potestades «normativas, resolutivas y fiscalizadoras». La instancia sometió a votación el informe de reemplazo de la Comisión de Forma de Estado, luego de que en febrero el órgano rechazara 12 de las 36 normas que contenía la primera propuesta que emanó el comité a los convencionales.

https://www.elmostrador.cl/nueva-constitucion/2022/03/04/convencion-aprobo-creacion-de-asambleas-regionales-tras-votacion-de-informe-de-reemplazo-en-la-comision-de-forma-de-estado/

Convencional Giovanna Grandón será vicepresidenta adjunta de la CC: logró las 24 firmas

La convencional Giovanna Grandón logró las 24 firmas necesarias para asumir en el cargo, con el apoyo de convencionales de la Coordinadora Plurinacional, Pueblo Constituyente y Movimientos Sociales Constituyentes.

https://www.elmostrador.cl/dia/2022/03/04/convencional-giovanna-grandon-sera-vicepresidenta-adjunta-de-la-cc-logro-las-24-firmas/

Senadora Rincón condiciona su respaldo a la nueva Constitución: «Si este texto camina en la línea de lo que ha ido dibujándose (…) no voy a estar por aprobarlo»

«No quiero que esta nueva Constitución sea una Constitución que unos pocos le impongan al resto», la presidenta del Senado, añadiendo que «tendremos que decidir si el texto que se somete a consideración de todas y todos es un texto que nos representa».

https://www.elmostrador.cl/dia/2022/03/04/senadora-rincon-condiciona-su-respaldo-a-la-nueva-constitucion-si-este-texto-camina-en-la-linea-de-lo-que-ha-ido-dibujandose-no-voy-a-estar-por-aprobarlo/

Pleno adhiere a la gravedad de la crisis climática pero rechaza gran mayoría de artículos de la Comisión de Medio Ambiente

Nicole Martinez

El reconocimiento de los animales como seres sintientes, el del derecho de participación vinculante e incidente en la toma de decisiones ambientales y el reconocimiento de una crisis climática y ecológica causada por la actividad humana, fueron tres de los seis artículos –de un total de 40– que aprobó anoche el Pleno de la Convención Constitucional. Así, los mismos serán votados esta tarde en la sesión plenaria en particular, mientras que los 34 rechazados –un 85% de ellos– regresan a la comisión para ser mejorados. A pesar de estos números, constituyentes de la Comisión de Medio Ambiente desdramatizaron los resultados, asegurando que es una estrategia distinta a lo que sucedió en otras comisiones y que, en tal sentido, se optó por rechazar artículos en general, con el fin de evitar que se cayeran en la votación en particular, teniendo así la posibilidad de mejorarlos pronto y, asimismo, generando mayores consensos para que puedan pasar tanto una nueva votación en general como también en particular. Las reticencias más fuertes provinieron de Vamos por Chile, que habló de un ecologismo talibán, mientras que, en el caso de los pueblos originarios, había ciertas dudas respecto a las implicancias en actividades ganaderas y pesqueras de sus comunidades con el nuevo estatus que podrían adquirir los animales en la nueva Constitución.

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2022/03/04/pleno-adhiere-a-la-gravedad-de-la-crisis-climatica-pero-rechaza-gran-mayoria-de-articulos-de-la-comision-de-medio-ambiente/

El Mostrador

5 de marzo 2022.

Hablar con voz propia: por un sistema político sin vetos para la representación popular

Alondra Carrillo

Hoy es indispensable avanzar en garantizar la autorrepresentación de quienes han sido históricamente excluidas y excluidos de los espacios de deliberación y representación política. La elección de constituyentes fue un antecedente inédito para ello, abriendo paso a la composición más democrática de un órgano político en la historia de Chile. Hoy nuestra tarea es asegurar que esto no sea una excepción sino las bases democráticas sobre las que avanza un nuevo ciclo político.

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2022/03/05/hablar-con-voz-propia-por-un-sistema-politico-sin-vetos-para-la-representacion-popular/

El Desconcierto

4 de marzo 2022.

«A terminar con el centralismo»: Pleno de la Convención aprueba crear asambleas regionales

El órgano constituyente aprobó la existencia en la nueva Constitución de un «órgano colegiado de representación regional que, en conformidad a la Constitución, está dotado de potestades normativas, resolutivas y fiscalizadoras». Entre las atribuciones que tendrían estas instituciones estaría el poder de crear empresas públicas regionales.

https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/03/04/a-terminar-con-el-centralismo-pleno-de-la-convencion-aprueba-crear-asambleas-regionales.html

“Venga a vernos de pronto”: La aplaudida repuesta de la convencional Vidal a Rodrigo Logan

Un directo comentario hizo la convencional Loreto Vidal al constituyente Rodrigo Logan luego que este mandara a los miembros del órgano constituyente a leer más. La respuesta de la ex representante de la Lista del Pueblo sacó aplausos en el órgano constituyente.

https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/03/04/venga-a-vernos-de-pronto-la-aplaudida-repuesta-de-la-convencional-vidal-a-rodrigo-logan.html

Rincón rechazaría nueva Constitución si sigue “lo que se ha ido dibujando públicamente”

La senadora Rincón adelantó este viernes que “no va a estar por aprobar” una nueva Constitución si es que su texto “camina en la línea de lo que ha ido dibujando públicamente”. Además, aseguró que “si no fuera por el Senado, hoy día la Convención no existiría”

https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/03/04/rincon-rechazaria-nueva-constitucion-si-sigue-lo-que-se-ha-ido-dibujando-publicamente.html

Warnken, el políglota o el pudor

Daniel González Erices

¿Qué recursos tiene Warnken para evaluar de antemano, sin acceso a ningún documento definitivo, la calidad técnica de los argumentos jurídicos del texto constitucional? Hace sólo unos días, en una entrevista en un matinal, el comunicador equiparó “machismo” con “feminismo”, alegando que “un juez no puede tener sesgos ni machista ni feminista”. Cualquier persona con un conocimiento remoto de la literatura especializada sabría que una formulación del tipo “ni machismo ni feminismo” no se sostiene en términos teóricos. Es una aberración epistemológica de un calibre tan insólito que, bajo ningún punto de vista, podría esperarse de parte de un ‘intelectual’.

https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2022/03/04/warnken-el-poliglota-o-el-pudor.html

El Ciudadano

4 de marzo 2022.

Normas sobre crisis climática, deberes del estado con la naturaleza, derechos de los animales no humanos y participación ambiental vinculante avanzan con tirabuzón en el pleno de la Convención Constitucional.

Todos los artículos rechazados regresan a la Comisión para emitir un nuevo informe de reemplazo. En este informe pueden sintetizar las normas, mejorar errores de redacción o bien desistir de algunas de ellas.

https://www.elciudadano.com/especiales/proceso-constituyente/normas-sobre-crisis-climatica-deberes-del-estado-con-la-naturaleza-derechos-de-los-animales-no-humanos-y-participacion-ambiental-vinculante-avanzan-a-tirabuzon-en-el-pleno-de-la-convencion-constituc/03/04/

Consulta indígena para la nueva constitución: Por primera vez participan niñas y niños Aymaras

¿Qué derechos para las niñas y niños aymaras deben estar en la nueva Constitución?https://www.elciudadano.com/actualidad/consulta-indigena-para-la-nueva-constitucion-por-primera-vez-participan-ninas-y-ninos-aymaras/03/04/

Por la Nacionalización de la Gran Minería: El Cobre y el Litio para Chile

La singular importancia de Chile en la producción mundial de cobre requiere de la nacionalización de la Gran Minería, por ser la mejor forma de asegurar un nivel de producción que responda de manera adecuada a las necesidades del país, sus pueblos y sus ecosistemas.

https://www.elciudadano.com/chile/por-la-nacionalizacion-de-la-gran-mineria-el-cobre-y-el-litio-para-chile/03/04/

Interferencia

5 de marzo 2022

Las constituciones chilenas fueron siempre hechas sin la participación de los ciudadanos

Manuel Salazar Salvo

Así ocurrió en 1829, 1891, 1925 y 1980. Y siempre -en contrapartida- las elaboraron elites que buscaron contener los grupos sociales históricos emergentes.

https://interferencia.cl/articulos/las-constituciones-chilenas-fueron-siempre-hechas-sin-la-participacion-de-los-ciudadanos

The Clinic

4 de marzo 2022

Alto activismo y baja presencia de partidos: Cómo entender el fracaso de la comisión de Medio Ambiente en el Pleno de la Convención

Joaquín Abud

De las cuatro comisiones que han presentado sus primeros informes en el pleno del órgano constituyente, Medio Ambiente es la única que salió de este con más normas rechazadas que aprobadas. En el ocaso de este viernes 04 de Marzo, el pleno votará en particular las 6 normas aprobadas el jueves. Aquí, The Clinic te explica algunos factores para entender el fracaso de la comisión mandatada para estampar un sello ecológico en la futura Constitución.

https://www.theclinic.cl/2022/03/04/activismo-baja-presencia-partidos-fracaso-comision-medio-ambiente-pleno-convencion/

Sistema de Justicia Indígena en la nueva Constitución: ¿Qué modelos podrían ser aplicables para Chile?

Felipe González

La norma que establece la coexistencia de dos Sistemas Jurídicos -el de los Pueblos Indígenas y el Nacional- será finalmente incluida en la propuesta de nueva Constitución. Pero queda aún una serie de interrogantes sobre su aplicación: ¿qué materias serán juzgadas bajo la jurisdicción indígena?, ¿puede alguien que no pertenezca a los pueblos originarios verse en un proceso de este tipo?, ¿qué territorio contemplará esta justicia, si es que pudiera delimitarse alguno?. Esas son algunas de las muchas preguntas. Aquí, tres abogados barajan y evalúan las opciones disponibles para Chile.

https://www.theclinic.cl/2022/03/04/sistema-de-justicia-indigena-en-la-nueva-constitucion-que-modelos-podrian-ser-aplicables-para-chile/