Fabián Duarte, el principal asesor económico de Boric, es una académico ligado a la RAND  Corporation 

Chile. Fabián Duarte, el principal asesor económico de Boric, ligado a una Corporación que asesora a los militares de EE.UU. y que actualmente brinda sus servicios en la situación que vive Ucrania.

Ver resumen CV en Fabian Duarte, Facultad Economía y Negocios Universidad de Chile, Ver tambien Fabian Duarte

Resumen Latinoamericano, 1 de marzo de 2022.

Como ya era previsible, con la llegada de Gabriel Boric al gobierno de Chile, ascenderá un grupo de personajes que poco y nada tienen que ver con la izquierda que utilizó el candidato para engañar a sus votantes. No solo se da el caso de futuras ministras y ministros como Antonia Urrejola (en Relaciones Exteriores), una mujer que no duda en condenar a Venezuela y Nicaragua por ser «dictaduras» o el ministro de Economía, Mario Marcel, un ultra neoliberal confeso, sino que también comienzan a conocerse los nombres de asesores varios, muchos de ellos ligados a Fundaciones, ONGs o Corporaciones yanquis, algunas de ellas conocidas por su injerencia desestabilizadora con gobiernos del Tercer Mundo que se oponen a Estados Unidos.

Uno de los casos es el de Fabián Duarte, principal asesor económico de Boric, cuya carta de presentación lo liga con una entidad norteamericana (la Rand Corporation), cuya razón de existir es asesorar a las Fuerzas Armadas yanquis en operaciones en el exterior. Como por ejemplo, el confeccionar «papers» anticipatorios de los que hoy la OTAN está desarrollando en Ucrania.

El caso de Duarte no es una excepción en el staf de Boric. De 10 asesores principales, uno está vinculado a la NED (National Endowment for Democracy), colateral de la CIA, otro a la Ford, otro a la Open Society, y el resto han pasado por ONGs de EE.UU o Europeas vinculadas estrechamente a las primeras.

Pero el caso de Duarte y la Rand, es llamativo por lo que hoy está ocurriendo en el mundo, con la intención de la OTAN, EEUU y Canadá, de «borrar del mapa» a Rusia. Veamos quien es Duarte y qué estudios de anticipación confección la Rand, en 2019 y que ahora se están aplicando punto por punto en el tema de Ucrania.

Fabián Duarte es Director del Departamento de Economía y profesor asociado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Anteriormente, encabezó el Nucleo Milenio en Desarrollo Social y fue Presidente de la Escuela de Desarrollo de Talentos.

Fue Director Asociado y Economista Adjunto para Chile del Center for Latin American Social Policy (CLASP) de RAND Corporation en Santa Mónica, California, también fue Investigador Principal de un grant de NIA (National Institute on Aging) y Co-Investigador principal de un grant de NIH (National Institutes of Health) además ha sido investigador en Yale University, el Banco Central de Chile y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile.

El profesor Duarte actualmente dicta los cursos de Microeconomía I, Métodos Matemáticos avanzados, Economía de Género, Matemáticas

LA RAND: ASESORAMIENTO PARA LA GUERRA IMPERIALISTA

La Corporación RAND (Research ANd Development) (en español Investigación y Desarrollo) se autodefine como una organización sin ánimo de lucro, un laboratorio de ideas y un grupo de académicos expertos en análisis y formulación de políticas.

La Corporación RAND fue creada en 1948 por Douglas Aircraft Company para ofrecer servicios de investigación y análisis a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos; actualmente es una organización independiente con unos 1850 empleados, el 53% de los cuales poseen un PhD en sus campos de estudio.

Está financiada mayormente por el Departamento de Defensa, Departamento de Seguridad Nacional y otros departamentos del Gobierno de los Estados Unidos y otra parte de su financiamiento proviene de corporaciones privadas, universidades, fundaciones y otros contribuyentes y donantes al trabajo de la investigación de la fundación. La organización se enfoca principalmente en las políticas públicas y su formulación, proporcionando reportes y análisis sobre recomendaciones hasta qué tan efectivas son la actuales políticas públicas, los subcampos que abarcan sus investigaciones son el gobierno y la política, ciencia política y política de relaciones internacionales, salud, energía, educación y entre otros subcampos que forman parte de las investigaciones y reportes de la Corporación RAND.

Informe del Think Tank RAND Corporation, con sede en Santa Mónica, EEUU, y que ofrece servicios de investigación y análisis a las Fuerzas Armadas de EEUU.

«Extendiendo Rusia

Competir desde terreno ventajoso».

CAPÍTULO CUATRO

Medidas geopolíticas

Medida 1: Proporcionar ayuda letal a Ucrania

Medida 2: Aumentar el apoyo a los rebeldes sirios

Medida 3: Promover el Cambio de Régimen en Bielorrusia

Medida 4: Explotar las tensiones en el sur del Cáucaso

Medida 5: Reducir la influencia rusa en Asia Central

Medida 6: Desafiar la presencia rusa en Moldavia

CAPÍTULO CINCO

Medidas ideológicas e informativas

Vías para operaciones de influencia

Situación actual de la legitimidad del régimen ruso

Entorno doméstico ruso

Medidas de política para disminuir el apoyo interno y externo a la

Régimen Ruso

CAPÍTULO SEIS

Mediciones aéreas y espaciales

Medida 1: Cambiar la Postura y Operaciones de las Fuerzas Aéreas y Espaciales

Medida 2: Incrementar la investigación y el desarrollo aeroespacial

Medida 3: Aumentar los componentes aéreos y de misiles de la tríada nuclear

CAPÍTULO SIETE

Medidas Marítimas

Medida 1: Aumentar la Postura y la Presencia de las Fuerzas Navales de los EE. UU. y los Aliados

Medida 2: Incrementar los Esfuerzos de Investigación y Desarrollo Naval

Medida 3: Cambiar la postura nuclear hacia los SSBN

Medida 4: Comprobar la acumulación del Mar Negro

CAPÍTULO OCHO

Medidas terrestres y multidominio

Acción 1: aumentar las fuerzas terrestres de EE. UU. y la OTAN en Europa

Medida 2: Incrementar los Ejercicios de la OTAN en Europa

Medida 3: Retirarse del Tratado INF

Medida 4: invertir en nuevas capacidades para manipular el riesgo ruso

percepciones

CAPÍTULO NUEVE

Conclusiones

Implicaciones y Recomendaciones para el Ejército

Frente a este panorama donde la injerencia parece ser más que explícita, no sorprende la posición de Gabriel Boric con respecto a temas vinculados a tergiversar la verdad sobre lo que ocurre en procesos revolucionarios en el continente, a desmerecer gobiernos que no bajan la cabeza ante Washington, o a tomar partido por la OTAN en su intento de desestabilizar Rusia. Con asesores como Fabián Duarte qué se podía esperar.

Rusia ha optado por la guerra como medio para resolver conflictos. Desde Chile condenamos la invasión a Ucrania, la violación de su soberanía y el uso ilegitimo de la fuerza. Nuestra solidaridad estará con las víctimas y nuestros humildes esfuerzos con la paz. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) February 24, 2022

*Fuente: Resumen Latinoamericano