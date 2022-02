Resumen de noticias acerca del funcionamiento de la Convención Constitucional, 25 de febrero 2022 

25 de febrero de 2022

Resumen de noticias acerca del funcionamiento de la Convención Constitucional, realizado por amigos de piensaChile

El Mostrador 24 de febrero 2022.

Convencional Teresa Marinovic vuelve a «salirse de madres» e insulta con micrófono abierto a su par César Valenzuela

Ante esto, César Valenzuela, indicó: “Convencional Marinovic cuide sus palabras, no soy amigo suyo, y no tengo ningún grado de confianza con usted, las palabras que está utilizando son inaceptables. Si quiere tener más atención, comprenderá que además de estar dirigiendo el debate, tengo que estar mirando el zoom”.

El Mostrador 25 de febrero 2022.

La convención y el contraejemplo de Estados Unidos

Sergio Gamonal C.

Debemos precisar que una cosa es declarar inconstitucional una ley y otra decir que esa ley es inaplicable al caso concreto. Respecto de esto último, es importante mantener nuestra tradición en el sentido de que un tribunal superior pueda decidir, en un caso concreto, si la aplicación de una ley es constitucional o no. Esta función antes del año 2005 radicaba en nuestra Corte Suprema y debiera volver a tenerla. Siempre frente a hechos concretos la aplicación de una ley que es constitucional en general puede producir efectos, solo en ese caso, no avalados por la Constitución.

Mitos portalianos y constitución amarilla

Mauro Salazar Jaque

Las afiliaciones portalianas que tienen lugar en las recientes horas hablan de un movimiento restaurador del país, desacreditando la Convención, modulando el plebiscito de salida y estableciendo diversos “contratos simbólicos” con “Amarillos por Chile” y su auscultada defensa corporativa (“Derecha de centro” con actores incidentales del mundo transicional). Tras ello lo que está en juego es forzar una dinámica de los acuerdos que guarde alguna similitud con el Plebiscito de 1988, cuestión que diagrame un pacto entre un sector de la derecha y el mundo progresista (desde Oscar Guillermo Garretón, Evopolis —UDI millennial— hasta el mundo de los Burgos).

El Desconcierto 24 de febrero 2022.

La Convención vota el informe de la Comisión de Sistemas de Conocimientos

Este jueves 24 de febrero, la Convención Constitucional seguirá su arduo trabajo para elaborar la nueva Constitución, y el Pleno votará en general el informe de la Comisión de Sistemas de Conocimientos. Sigue todos los detalles, en vivo y en directo, por El Desconcierto.

Comité de Ética de la CC sanciona a Marcela Cubillos por desinformar a la opinión pública

La constituyente de Vamos por Chile, Marcela Cubillos, será sancionada con el 5% de su dieta mensual por “desinformar a la opinión pública” mediante la divulgación de un video en donde apunta al trabajo de la machi Francisca Linconao.

El Ciudadano 24 de febrero 2022.

Teresa Marinovic protagoniza nuevo bochornoso episodio en la CC: Insulta a constituyente César Valenzuela en plena sesión

Esta no es la primera vez que Marinovic ataca a sus pares de la convención. El pasado 9 de febrero, en una prueba de micrófono, la convencional insultó con garabatos a los integrantes del órgano redactor. ).

Comienza el debate y votación en general del primer informe de la comisión de Sistemas de Conocimientos en el Pleno de la Convención

En las últimas semanas han sido votadas diversas normas en general y en particular en el Pleno, algunas de ellas ya son parte del borrador de la nueva Constitución. Hoy será el turno de las iniciativas de la comisión 7.

The Clinic 24 de febrero 2022.

Comisión de Sistemas de Conocimiento bajo la lupa: Expertos analizan normas que ya están listas para llegar al Pleno

Felipe González

La comisión de Sistemas de Conocimiento despachó treinta artículos que deberán sortear los dos tercios del Pleno de la CC para quedar consagrados en la propuesta de texto constitucional. Entre ellos: derecho al ocio, derechos digitales y reconocimiento del arte callejero como parte del patrimonio cultural del país. Aquí, el juicio de dos abogados constitucionalistas.

Protección de datos personales en la nueva Constitución: ¿Qué caminos se evalúan en Chile?

Javier Middleton

Hoy, en un contexto hiper digitalizado, la recolección y el manejo de datos por parte de organismos públicos y privados tiene consecuencias directas en la vida de las personas. En Chile, la regulación sobre este tema está indiscutiblemente atrasada, con normas que datan de 1999. Pero, ¿qué se debate en la Convención Constituyente al respecto? Aquí, analizamos algunas de las iniciativas que circulan en la instancia, y hablamos con expertas y expertos para conocer su mirada.

La Neta 24 de febrero 2022.

Boletín diario: ¿Qué pasó este jueves 24 de febrero en la Convención Constitucional?

¡Una extensa jornada! Hoy se realizó la discusión y votación en general del primer informe de la Comisión Sistemas de Conocimientos en el Pleno, que contiene normas sobre derecho a la comunicación y a la identidad cultural, entre otros. En la mañana, la Comisión Derechos Fundamentales continuó con la votación en particular de su segundo bloque de iniciativas. Todos los detalles en el boletín de hoy.

