05 de septiembre de 2022

Y al final ganó la mentira y el miedo. Temporalmente se ha oscurecido la verdad y la esperanza. Lo siento sobre todo por aquellos que seguirán siendo pisoteados, padeciendo la corrupción, la desigualdad, el abuso, la violencia y los males que azotan y desangran a nuestra sociedad, ante la pasmosa indiferencia de algunos, que se conforman con ganar un sueldo, poder consumir y presumir de sus logros materiales.

Ganó el individualismo, el culto al dinero, la impunidad, el racismo, el clasismo, etc. Lo siento por aquellos que perdieron, sus ojos, la vida, que no tendrán justicia, o por lo menos no ahora.

Lo siento por nuestros pueblos originarios, por nuestra madre naturaleza que seguirán a merced del apetito insaciable de los que quieren tener y acumular sin importar el daño al medio ambiente irreparable y a nosotros mismos los Chilenos y Chilenas.

Desafortunadamente, volveremos a ver a los mismos de siempre, a los corruptos como modelos a seguir. A los Pinochetistas disfrazados de demócratas, a los demócratas en la medida de lo posible, a los acomodaticios, que están ahí al acecho

¿Qué bueno o mejor podrían ellos ofrecer a los humildes, a nuestra gente, que no sea más abuso, represión, robo, violencia, discriminación?

Pero bueno así es la democracia, hoy hemos perdido los que nos hemos opuesto a todo lo anterior y hemos luchado y apostado por algo diferente. Por una sociedad y ciudadanos informados, con cultura cívica, sensibles ante la injusticia, comprometidos con valores humanos, dignos. Mis respetos y agradecimiento para los miles de jóvenes, mujeres, ciudadanos y ciudadanas que se han movilizado en forma histórica por defender los valores de la libertad, la justicia social y la dignidad humana. También para los Convencionales Constituyentes y otros tantos que trabajaron incansablemente para tener una nueva Constitución, y cuyo trabajo no fue comprendido porque la NC amenazaba a la elite y a la oligarquía con quitarle algunos privilegios, para repartir mejor la riqueza del país que todos generamos. Y estos le dijeron al resto de la población que está nueva Constitución era mala y el pueblo mayoritariamente y sin leer una línea decidió creerle. Así de simple.

Estoy triste, pero tranquilo, tengo fe que nuestras ideas tarde o temprano florecerán y darán fruto. El capitalismo y materialismo extremo e inhumano que impera en nuestro país tarde o temprano perecerá porque atenta contra la vida misma de los seres humanos y de nuestro planeta. Sí, por ahora hemos sido derrotados, pero como dice una canción de Inti Illimani, «La derrota es siempre breve, un estímulo que mueve… » Sí, porque mientras tengamos la voluntad de luchar, esa derrota será siempre breve. Un abrazo.

Vuelvo