«Si la libertad existe, es posible soñar con un mapuche como candidato a la Presidencia de la República de Chile» 

Somos el movimiento “Por el Buen Vivir de Chile” y junto a dirigentes sociales e indígenas queremos invitarte a que te sumes a un gran sueño que marcará un hito histórico.

Enfrentamos una desigualdad por años, en lo económico, en lo social y también en lo político. Los distintos grupos de poder han prometido resolver la desigualdad, la pobreza, la exclusión del pueblo de Chile y de los pueblos indígenas, sin embargo, esto no se ha cumplido. Por el contrario, dichas problemáticas se han profundizado, quedando en evidencia aún más las inequidades de un país que exige cambios de fondo.

Esta situación, ha dejado al descubierto que los distintos partidos políticos han traicionado las justas demandas y esperanzas de un país que creyó en ellos. Por eso con urgencia exigimos cambios concretos y reales. En este escenario, hemos decidido, llevar un candidato independiente a la presidencia de la república y creemos que debe ser una persona joven, que conozca nuestras realidades y que cuente con la preparación necesaria para representarnos y defendernos en diversos contextos. Por otro lado, tenemos la firme convicción, que quien nos represente también debe ser alguien que en su trayectoria haya puesto en el debate público las inequidades a las que se enfrentan los excluidos del modelo de desarrollo de Chile, así como también la defensa de los pueblos originarios. Nos referimos a Diego Ancalao, hijo de esta Tierra, oriundo del victorioso Purén indómito.

Por lo anterior estamos conscientes que en este acto, nos transformamos en un obstáculo duro para los intereses de los privilegiados de izquierda y de derecha, sólo al servicio de sí mismos. Es por eso que tú apoyo es fundamental para esta estrategia presidencial, que ha nacido de las calles polvorientas y se ha forjado en las escasas posibilidades en la búsqueda de la dignidad.

Si estás de acuerdo, te invitamos a firmar por Diego Ancalao, hijo de dos Naciones, como candidato independiente a presidente, ya que como él menciona “Hemos aprendido a vivir sumidos en la desesperanza, pero si la libertad existe, es posible soñar con un mapuche como candidato a la Presidencia de la República de Chile. Esa es una espera que ha demorado más de 200 años. La tarea de refundar una República definida por la justicia, no será un regalo, sino más bien un triunfo. En ese camino, no tengo dudas ni temor alguno, pues he visto la grandeza y valentía de mis antepasados”[1].

Sí podemos cambiar Chile, sé parte de este proceso histórico y ayúdanos a reunir las firmas de patrocinio para que estemos en las elecciones.

Ronier Pailahueque P.

Longko

Comunidad de Victoria Víctor LLanquileo L.

Coordinador Organizaciones Mapuche

Región Metropolitana “Kume Mongen” Verónica Lovera G.

Comunidad Chospe Coz-Coz

Panguipulli Claudia Navarrete D.

Comunidad Colla

Tierra Nueva

Contáctanos a:

Por el Buen Vivir de Chile – Kume Mongen

Whatsapp +56 953 408 336

E-Mail: comunicaciones@diegoancalao.cl

[1] Diego Ancalao. https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/02/08/la-coreografia-electoral-y-las-contorsiones-de-los-candidatos-presidenciales-otra-vez/