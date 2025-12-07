“Marruecos es uno de los principales enemigos de España, amenaza sus intereses»

07 de diciembre de 2025

En esta entrevista con el periodista económico Lorenzo Ramírez se habla de cómo el gobierno español ha buscado estrechar relaciones con Marruecos en los últimos tiempos, en un contexto que algunos interpretan como un posible intercambio de concesiones territoriales, incluyendo renuncias sobre Canarias, a cambio de ventajas económicas y estratégicas. Marruecos, con el respaldo de Estados Unidos e Israel, ha incrementado su influencia en el Sáhara Occidental y en aguas cercanas al archipiélago canario, donde se encuentran yacimientos de minerales estratégicos como telurio, cobalto, níquel y otros esenciales para tecnología y energía.

El Monte Tropic y las llamadas «abuelas canarias», antiguos volcanes y montañas submarinas de más de 100 millones de años, se han convertido en foco de interés geopolítico y científico por la riqueza mineral que contienen. Marruecos avanza en su estrategia de hechos consumados, mientras España se limita a acudir a la ONU para defender sus derechos, sin poder ejercer un control efectivo en la región, lo que plantea interrogantes sobre la soberanía y la seguridad del país.

Además, la construcción de la base militar en Dajla por Marruecos, con apoyo financiero de Emiratos Árabes y cooperación internacional, refuerza su presencia estratégica en el estrecho y en el oeste africano. Esta situación resalta la compleja relación de España con Marruecos, la influencia de Estados Unidos en la región y los intereses geopolíticos, energéticos y económicos que convergen en el Mediterráneo y el Atlántico cercano a Canarias.