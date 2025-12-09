«Nunca hemos militado en el PC de Chile»
por Mónica González y Alejandra Matus (Chile)
9 horas atrás 3 min lectura
Imagen superior: Alejandra Matus y Mónica Gonzales, dos grandes y valientes periodistas chilenas
09 de diciembre de 2025
Pero estoy harto de tanta ignorancia y anticomunismo trasnochado, por eso comparto unas precisiones, sobre todo hoy que la ultraderecha y la derecha desatan un sucio anticomunismo.
En primer lugar, en Chile nunca ha existido un gobierno comunista que arruine las arcas fiscales, como muchos pregonan.
Tampoco fueron los comunistas quienes se robaron 725 empresas del Estado y las repartieron entre familiares y amigos durante la dictadura Cívico Militar. (ver piensaChile)
No fueron los comunistas quienes les robaron a los trabajadores los años de servicio y otros derechos laborales, como sí lo ha hecho la derecha, durante la dictadura y luego con sus legisladores truncando y vetando leyes y avances o solicitando la inconstitucionalidad en el TC.
No fue el PC chileno ni los comunistas quienes, durante 40 años, se beneficiaron con el Decreto 701, subvencionando el 75% de sus plantaciones de monocultivos. Fue Ponce Lerou, el yerno de Pinochet junto a los más «vulnerables» de este país: Los Angellini y los Matte.
No son los comunistas ni el PC de Chile quienes se coluden contra el pueblo.
Es la elite empresarial y la desidia de la clase política que ellos corrompen y financian quienes meten sus sucias manos en los bolsillos de la gente.
Ellos especulan, manipulan el mercado.
«Las colusiones, son portonazos colectivos, en los que se nos quita el dinero que destinamos para vivir»
¿Quién se quedó con los recursos de la Deuda Histórica de los Profesores?
No fueron los comunistas.
Fueron los esbirros de la Dictadura de Pinochet.
Dineros que al día de hoy no han sido restituidos a sus legítimos dueños, muchos de los cuales ya han fallecido esperando su Dinero.
¿Quiénes se quedaron con los Derechos de Agua, provocando escasez hídrica y dejando comunidades enteras en la miseria quebrando la pequeña agricultura, matando sus animales?
No fueron los comunistas.
Fue la derecha y su espuria Constitución del 80 y su Código de Aguas.
Hablando de la Constitución del 80.
¿Quiénes mintieron, manipularon, boicotearon un proceso democrático para cambiarla?
Fue la derecha y sus nuevos socios amarillos y autoproclamados «centro izquierdistas».
Ya pasados más de 45 días aún no existe certeza de esa «Una que nos una»
Y en los casos de corrupción y desfalcos más escandalosos de la historia republicana no están involucrados los comunistas.
El Pacogate, Milicogate, Caso Fragata, desfalcos en FACH, PDI, Municipio de Viña del Mar, Maipú, Las Condes, Vitacura, Los Nogales, Santiago, etc
Sumados todos, son más de $500.000.000.000 (Quinientos mil millones de pesos) desfalcados al Estado por la derecha chilena, no por el PC de Chile.
No fueron comunistas.
Fueron Oficiales de las FFAA y de Orden, fueron de la UDI, de RN. Fue la derecha chilena y la elite militar.
¿Quiénes saquearon durante el Estallido social?
Ni un solo militante del PC.
Sin embargo, sí concejales de la UDI, funcionarios de Maipú, Seguro de Barriga, Carabineros coludidos con gendarmes.
Empresarios del rubro librería en Valparaíso. Gerentes de empresas de seguridad.
¿Quiénes trafican armas?
No es el PC.
Las roban militares y carabineros y las trafica gente asociada a la ultraderecha de grupos como Apra, Republicanos, Comando Triziano, Patria y Libertad.
¿Quiénes trafican droga?
Sobrinos de ex Ministros como Larraín
Sobrinos del RN Chahuán.
¿Quiénes lucran con nuestros dineros de jubilación?
No son empresas del PC.
Es la elite empresarial. Esa que pierde tus fondos mes a mes pero que retiran grandes sumas de dinero por la «Utilidad» de una inversión que tú haces, con tu dinero, pero que sólo accedes a las pérdidas.
¿Qué te han estafado, quitado, robado los comunistas?
Nada.
¿A quién ha asesinado, torturado, exiliado, relegado, desaparecido algún comunista?
A nadie.
Siempre ha sido la derecha y la elite económica.
Pero ahí estás, amando a tu opresor y odiando a quien nada te ha hecho.
