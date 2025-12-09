Asi celebra China: 11.618 drones moviéndose coordinados por un solo computador

09 de diciembre de 2025

China ha realizado espectáculos impresionantes con miles de drones, destacando eventos en Chongqing y Liuyang, donde se rompieron récords Guinness con más de 11,000 y casi 16,000 drones respectivamente, creando arte digital aéreo con coreografías sincronizadas, figuras tridimensionales y homenajes a la cultura, todo controlado por una sola computadora, sustituyendo fuegos artificiales por tecnología avanzada y precisión.