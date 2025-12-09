Asi celebra China: 11.618 drones moviéndose coordinados por un solo computador
por Diversas fuentes
7 horas atrás 1 min lectura
09 de diciembre de 2025
China ha realizado espectáculos impresionantes con miles de drones, destacando eventos en Chongqing y Liuyang, donde se rompieron récords Guinness con más de 11,000 y casi 16,000 drones respectivamente, creando arte digital aéreo con coreografías sincronizadas, figuras tridimensionales y homenajes a la cultura, todo controlado por una sola computadora, sustituyendo fuegos artificiales por tecnología avanzada y precisión.
Artículos Relacionados
Presentación del libro «Covid-19. nada será igual»
por Le Monde Diplomatique
5 años atrás 1 min lectura
Chile_Valparaiso: 7° Festival de Cine Indígena y Naciones sin Estado
por ADKIMVN – Cine y Comunicación Mapuche
10 años atrás 1 min lectura
La importancia de Redes internacionales e interdisciplinares para el bien pensar desde la periferia
por Alex Ibarra (Chile)
10 años atrás 12 min lectura
Once tesis sobre ciencia y universidad
por Nuria Giniger, Hernán Palermo, Rocco Carbone, Cinthia Wanschelbaum (Argentina)
9 años atrás 4 min lectura
Gabriel García Márquez cuenta la historia de su obra maestra «Cien años de soledad»
por Gabriel García Márquez (Colombia)
7 años atrás 1 min lectura
De feministas, socialistas, populares, terroristas y cínicos, con el Sáhara Occidental okupado de fondo
por Luis Portillo Pasqual del Riquelme (España)
3 horas atrás
09 de diciembre de 2025 Artículo publicado originalmente el 13 de noviembre de 2025 en el periódico El Independiente. Lo republicamos con la autorización del autor. La Redacción de…
«Nunca hemos militado en el PC de Chile»
por Mónica González y Alejandra Matus (Chile)
8 horas atrás
09 de diciembre de 2025
«Siempre ha sido la derecha y la elite económica.
Pero ahí estás, amando a tu opresor y odiando a quien nada te ha hecho.»
De feministas, socialistas, populares, terroristas y cínicos, con el Sáhara Occidental okupado de fondo
por Luis Portillo Pasqual del Riquelme (España)
3 horas atrás
09 de diciembre de 2025 Artículo publicado originalmente el 13 de noviembre de 2025 en el periódico El Independiente. Lo republicamos con la autorización del autor. La Redacción de…
La educación después del genocidio de Gaza según René Vega Cantor
por Fausto Giudice
2 semanas atrás
27 de noviembre de 2025
pese a los bloqueos, asesinatos sistemáticos y bombardeos continuos que soporta Gaza desde hace varias décadas, el nivel educativo de su población es sorprendente, con un bajo índice de analfabetismo (del 0 o el 2% según las fuentes). Gaza tiene uno de los niveles más altos de matrícula escolar en el mundo, que alcanza la cifra de un 95% de niños cursando la educación básica.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.