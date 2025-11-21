Articulos recientes

21 Nov 2025

Noticias

Derechos Humanos, Fascismo, Fuerzas Armadas, Historia - Memoria

Ayer, 20.11.2025, fueron encontradas dos piezas óseas en el Cerro Chena

por Corporación Memorial Cerro Chena (Chile)

58 mins atrás 1 min lectura

Ayer, 20.11.2025, fueron encontradas dos piezas óseas en el Cerro Chena
21 de noviembre de 2025

comunicado_cerrochena_v5_251121_185547

Queremos informar que el día de ayer (jueves 20 de noviembre de 2025), en el contexto de las mejoras y construcción que se llevan a cabo en el Parque Metropolitano Sur de Cerro Chena, comuna de San Bernardo, se encontraron dos piezas óseas.
Al ser informada la Corporación Memorial Cerro Chena, se activaron de inmediato las comunicaciones con la Ministra que investiga la búsqueda de Detenidos Desaparecidos en Cerro Chena.
En el lugar se ha desplegado la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Médico Legal (SML), quienes realizaron el levantamiento y resguardo de las piezas óseas,

A medida que se disponga de más información la daremos a conocer a los familiares y la opinión pública.

Corporación Memorial Cerro Chena.

Muchas gracias por su atención.
Atentamente,
Programa de Derechos Humanos

Etiquetas #21 de noviembre 2025 #corporacion memorial cerro chena #hallazgo #restos oseos
Derechos Humanos, Fascismo, Fuerzas Armadas, Historia - Memoria

Ayer, 20.11.2025, fueron encontradas dos piezas óseas en el Cerro Chena

