22 Nov 2025

Noticias

Denuncia, Fascismo, Politica, Represión

Miguel Angel Toledo, excapitán de carabineros que denunció a los Altos mandos de la institución fue encontrado muerto en su domicilio

por Piensa Prensa

2 horas atrás 1 min lectura

22 de noviembre de 2025

 

 

Miguel Ángel Toledo, ex capitan de Carabineros y empresario forestal. Entrevista en mayo de 2022:

Etiquetas #aparece muerto #carabineros #corrupcion en carabineros #el padrino #general villalobos #la araucania #miguel angel toledo #robo de madera
Corrupcion, Delincuencia, Democracia, Derecho y justicia

«Las denuncias de crimen organizado y corrupción institucional levantadas por el ex Capitán Miguel Ángel Toledo»

Derechos Humanos, Fascismo, Fuerzas Armadas, Historia - Memoria

Ayer, 20.11.2025, fueron encontradas dos piezas óseas en el Cerro Chena

