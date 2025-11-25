“La violencia sexual digital no es virtual. Es real: Seamos la clave del cambio”
U. DE CHILE LANZA CAMPAÑA PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL DIGITAL CONTRA LAS MUJERES
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Universidad de Chile presentó una iniciativa que busca visibilizar el avance de la violencia sexual digital y enfatizar que no se trata de un fenómeno aislado, sino de una extensión de la violencia de género en nuevos espacios. Las mujeres entre 18 y 24 años figuran entre los grupos más afectados.
A diferencia de otras formas de violencia, en el mundo digital el anonimato de los agresores, la rápida viralización del contenido y su permanencia en el tiempo, amplifican los daños y profundizan los impactos emocionales, sociales y físicos de las víctimas. A ello se suman vacíos legales, falta de regulación por parte de las plataformas digitales, procesos investigativos complejos, marcos normativos insuficientes y poca claridad sobre los canales de denuncia, factores que contribuyen a la impunidad y desincentivan la denuncia.
“Este tipo de violencia tiene diversas manifestaciones, pero a pesar de su virtualidad, los daños que produce son reales. Uno de los grupos más afectados son las mujeres jóvenes, porque es la generación que tiene mayor presencia en el mundo virtual. Ellas son justamente las que están en la educación superior, por lo tanto, no podemos hacer como si esto fuera algo esporádico e inofensivo. Por eso hemos impulsado una campaña que, junto con relevar un problema muy complejo, invita a la comunidad universitaria a ser parte del cambio para erradicar estas conductas”, señala Carmen Andrade, directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile.
A nivel mundial, los estudios disponibles coinciden en que más del 73% de las mujeres ha experimentado alguna forma de violencia en línea. En el caso específico de la difusión no consentida de imágenes íntimas, el 90% de las víctimas son mujeres, y los hombres representan alrededor del 66% de quienes ejercen violencia en línea (“La violencia de género en línea contra las mujeres y niñas, Guía de conceptos básicos. OEA, CIM, MESECVI, 2023”).
Además, un 28,5% de las mujeres reportó haber recibido presiones o amenazas para enviar contenido sexual, en comparación con un 18,4 % de los hombres (La explotación sexual de la infancia y la adolescencia en entornos digitales; Save the Children, España Julio 2025).
En Chile, la situación no es distinta: un 73,8% de las mujeres declara haber sufrido violencia digital, según datos de ONG Amaranta. Entre las jóvenes de 18 a 26 años, las experiencias de acoso sexual en línea alcanzan un 77,2%. Al mismo tiempo, existe una brecha significativa entre el reconocimiento del ciberacoso sexual y su ocurrencia real. En el tramo de las mujeres entre 18 y 26 años, un 52,3% reconoce haber vivido acoso sexual en línea, pero al detallar situaciones específicas, el porcentaje asciende a 77,2% (Radiografía del Acoso Sexual en Chile, elaborada por el Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC), 2020.
Los efectos son severos: afectación emocional, sensación de inseguridad, baja autoestima y daño reputacional, entre otros.
Aunque la información sobre la prevalencia de este fenómeno en las instituciones de educación superior es escasa, la alta exposición de uno de los grupos etarios más afectados -mujeres entre 18 y 26 años-, sugiere que la magnitud de este problema se replica en universidades.
Carmen Andrade enfatiza que “queremos que esta campaña llegue a las y los jóvenes de nuestra universidad y de todas las instituciones de educación superior, pero también a las autoridades e instituciones”.
Con piezas audiovisuales, contenidos en redes sociales y actividades formativas en las distintas facultades, la campaña busca instalar una conversación necesaria y urgente: en internet, al igual que fuera de él, las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia.
Más información en: https://uchile.cl/genero/
Video campaña: https://youtu.be/OPEJRa-dl-4
¿Qué le ocurrió al capitán Toledo? Se debe determinar la causa real de su muerte
por Matías Burboa
1 hora atrás
25 de noviembre de 2025
El dato más importante es que el Servicio Médico Legal (SML) NO ha entregado hasta hoy un resultado oficial sobre la causa de la muerte.
Muerte de ex-capitán Toledo: «Él decidió hacer lo difícil: decir la verdad»
por Natalia Pravda
3 horas atrás
25 de noviembre de 2025
Gracias, peñi Toledo. Gracias por tu coraje. Gracias por tu respeto. Gracias por atreverte a decir lo que tantos creyeron que jamás se diría.
Que tu viaje sea bueno. Que tu memoria siga viva entre nosotros. Y hasta que nos volvamos a ver…
Mario Cruz Bustamante: cuando la danza se vuelve memoria
por Iván Vera-Pinto Soto (Iquique, Chile)
1 día atrás
24 de noviembre de 2025
“Uno no baila solo por bailar.
Uno baila con los que ya no están, con los que vendrán
y con esta tierra que todavía pide ser escuchada”.
Gaza / Israel: de lo insólito a lo inédito con la reciente resolución 2803 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
por Nicolás Boeglin (Costa Rica)
1 día atrás
24 de noviembre de 2025
«Gaza hoy no pide lo imposible. Pide claridad. No pide una victoria absoluta, sino un mínimo de certeza. Porque lo que más agota a un pueblo no son solo los bombardeos… es esperar el día siguiente sin saber cómo será.»
