25 de noviembre de 2025

Te presentamos nuestra edición especial: “La Ciencia Tiene Nombre de Mujer”.

En un país donde solo 1 de cada 5 personas que hace ciencia es mujer, queremos aportar a cerrar esa brecha. Este suplemento reúne las historias, trayectorias y proyectos de nueve científicas de Tarapacá que están transformando la región con su conocimiento, liderazgo y compromiso.

Haga click sobre la siguiente imagen: