Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
25 Nov 2025

Noticias

Cultura, Derechos de la mujer, Mujeres

“La Ciencia Tiene Nombre de Mujer”

por Tarapacá Insitu

3 horas atrás 1 min lectura

“La Ciencia Tiene Nombre de Mujer”
Compartir:

25 de noviembre de 2025

Te presentamos nuestra edición especial: “La Ciencia Tiene Nombre de Mujer”.

En un país donde solo 1 de cada 5 personas que hace ciencia es mujer, queremos aportar a cerrar esa brecha. Este suplemento reúne las historias, trayectorias y proyectos de nueve científicas de Tarapacá que están transformando la región con su conocimiento, liderazgo y compromiso.

Haga click sobre la siguiente imagen:

blank

Compartir:
Corrupcion, Delincuencia, Fuerzas Armadas, Politica, Pueblos en lucha, Represión, ...

Muerte de ex-capitán Toledo: «Él decidió hacer lo difícil: decir la verdad»

Derechos de la mujer, Mujeres

“La violencia sexual digital no es virtual. Es real: Seamos la clave del cambio”

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.