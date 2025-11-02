Todo abusador llega hasta donde se lo permite la mayoría
por piensaChile
10 mins atrás 1 min lectura
02 de octubre de 2025
Este es el mayor ejemplo de que nadie destruirá al pueblo si este está unido. Nos quieren divididos y nos quieren obedientes. El despertar está con este magnífico video
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
¿Cuáles son los verdaderos apellidos de Kaiser? ¿Es ilegal su documento de identificación?
por piensaChile
25 mins atrás
02 de noviembre de 2025
De acuerdo a la ley chilena, su hijo, Johannes Maximilian (nacido el 5. Januar 1976 in Santiago de Chile), tiene que llevar los apellidos de su padre y madre, Kaiser Barends, es decir, legalmente debería llamarse Johannes Maximilian Kaiser Barends. ¿Por qué no es así? Bueno, esa pregunta también nos la hemos hecho en la Redacción de piensaChile y les queremos informar de lo que hemos encontrado.
Sahara: Sudáfrica salva el honor de los BRICS asegurando pleno respaldo al pueblo saharaui en su lucha por la soberanía
por NoTeOlvidesDelSahara
24 horas atrás
01 de octubre de 2025
“A través de la MINURSO, las Naciones Unidas deben tomar medidas urgentes para celebrar este referéndum de autodeterminación, largamente prometido, para que el pueblo saharaui pueda determinar su destino. Este es su derecho fundamental según el derecho internacional.”
La ONU renueva la MINURSO sin validar el plan de autonomía marroquí: el bloqueo continúa (y la lucha por la liberación, también)
por NoTeOlvidesDelSahara
2 días atrás
31 de octubre de 2025
¡Basta ya de traiciones al Pueblo Saharaui!
Es de esperar que las conductas de Rusia y China tengan una explicación lógica y que hayan sido adoptadas pensando en los intereses y derechos del pueblo saharaui.
