02 Nov 2025

Opinión, Pueblos en lucha

Todo abusador llega hasta donde se lo permite la mayoría

por piensaChile

10 mins atrás 1 min lectura

Todo abusador llega hasta donde se lo permite la mayoría
02 de octubre de 2025

Este es el mayor ejemplo de que nadie destruirá al pueblo si este está unido. Nos quieren divididos y nos quieren obedientes. El despertar está con este magnífico video

 

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von lidia Garcia Meléndez (@garme9876)

Opinión, Pueblos en lucha

Todo abusador llega hasta donde se lo permite la mayoría

Politica

¿Cuáles son los verdaderos apellidos de Kaiser? ¿Es ilegal su documento de identificación?

