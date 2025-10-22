Presidente Petro dice haber negado a Trump soldados colombianos para atacar Venezuela
por Youtuber mexicano
23 horas atrás 1 min lectura
22 de octubre de 2025
En entrevista del Presidente Petro a periodista colombiano, dice que «le da rabia al señor Trump que yo no apoye a los norteamericanos
El presidente Petro dice:
Le da rabia al señor Trump que yo no apoye a los norteamericanos con el ejército colombiano para invadir Venezuela. No, señor. A qué estúpido colombiano se le puede ocurrir ayudar a invadir donde están sus primos, sus sobrinos, su gente colombiana, que hay 4 millones, ¿Para que los maten como en Gaza?
El Youtuber mexicano comenta:
“Esto es lo más importante, esta parte y esto es lo que finalmente señala y revela el enorme enojo de Estados Unidos con Petro y también el hecho de que la invasión a Venezuela, puedo decir que es fallida. Porque Colombia no va a aceptar invadir a Venezuela. Y entonces una invasión terrestre, sin una invasión terrestre, solo le queda únicamente la invasión por el mar. Y la verdad es que es difícil, allí porque están los rusos y los chinos. Hoy subió un avión caza chino STS y llega y empieza a rodear a uno de estos buques (norteamericano) para que vean que no lo pudieron detectar los radares estadounidenses, ni los satélites estadounidenses y que cualquier momento los puede hundir. Ahí están. Este es el gran problema. Y además, pues para Estados Unidos es mejor que se mueran colombianos a que se mueran estadounidenses, en una invasión.»
¿Vuelve «la Gran Colombia» de Bolivar? El acoso de Trump fuerza la alianza Petro-Maduro
por La Base America Latina
14 horas atrás
23 de octubre de 2025
En el episodio de hoy, 22/10/2025, Inna Afinogenova, Estefanía Veloz y Marco Teruggi analizan las amenazas de Trump a Petro acusándolo de líder de narcotráfico, y cómo la agresión simultánea a Venezuela y Colombia acerca a ambos gobiernos. Con la participación de las senadoras María José Pizarro y Clara López.
Perú: «Fue un golpe al presidente Pedro Castillo». Entrevista a exGeneral Víctor Canales
por Pável - Yachay Wasy (Perú)
1 día atrás
22 de octubre de 2025
Las protestas de la gente humilde que había elegido a Pedro Castillo como presidente fueron de gran fuerza y la reacción del gobierno fue la misma que siempre aplicaba Montesinos: «Matar unos cuantos, para que los demás se escondan en sus casas», pero no resultó, el pueblo continuó y continúa protestando.
El Sahara exige un ¡Referendum ya!: «La paz no puede llegar por intrigas o maniobras»
por El Independiente (España)
27 segundos atrás
23 de octubre de 2025 El Polisario avisa de que no aceptará una solución «impuesta» para el Sáhara: «La paz no puede llegar por intrigas o maniobras» El líder…
Perú: «Fue un golpe al presidente Pedro Castillo». Entrevista a exGeneral Víctor Canales
por Pável - Yachay Wasy (Perú)
1 día atrás
22 de octubre de 2025
Las protestas de la gente humilde que había elegido a Pedro Castillo como presidente fueron de gran fuerza y la reacción del gobierno fue la misma que siempre aplicaba Montesinos: «Matar unos cuantos, para que los demás se escondan en sus casas», pero no resultó, el pueblo continuó y continúa protestando.
