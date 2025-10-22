Presidente Petro dice haber negado a Trump soldados colombianos para atacar Venezuela

22 de octubre de 2025

En entrevista del Presidente Petro a periodista colombiano, dice que «le da rabia al señor Trump que yo no apoye a los norteamericanos

El presidente Petro dice:

Le da rabia al señor Trump que yo no apoye a los norteamericanos con el ejército colombiano para invadir Venezuela. No, señor. A qué estúpido colombiano se le puede ocurrir ayudar a invadir donde están sus primos, sus sobrinos, su gente colombiana, que hay 4 millones, ¿Para que los maten como en Gaza?

El Youtuber mexicano comenta:

“Esto es lo más importante, esta parte y esto es lo que finalmente señala y revela el enorme enojo de Estados Unidos con Petro y también el hecho de que la invasión a Venezuela, puedo decir que es fallida. Porque Colombia no va a aceptar invadir a Venezuela. Y entonces una invasión terrestre, sin una invasión terrestre, solo le queda únicamente la invasión por el mar. Y la verdad es que es difícil, allí porque están los rusos y los chinos. Hoy subió un avión caza chino STS y llega y empieza a rodear a uno de estos buques (norteamericano) para que vean que no lo pudieron detectar los radares estadounidenses, ni los satélites estadounidenses y que cualquier momento los puede hundir. Ahí están. Este es el gran problema. Y además, pues para Estados Unidos es mejor que se mueran colombianos a que se mueran estadounidenses, en una invasión.»