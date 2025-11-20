Articulos recientes

20 Nov 2025

Ecuador digno ha derrotado a Noboa y vota 4 veces NO. ¡Votó por el futuro!

por La Base America Latina

14 horas atrás 1 min lectura

20 de noviembre de 2025

En el episodio de hoy, 19/11/2025, Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz analizan la derrota de Daniel Noboa en la consulta popular de Ecuador, donde la ciudadanía rechazó cuatro veces su proyecto:

NO a las bases militares extranjeras,

NO a eliminar el financiamiento público a los partidos,

NO a reducir asambleístas y

NO a escribir una nueva Constitución hecha a la medida de las élites.

Desde la memoria de Montecristi y el Sumak Kawsay hasta los acuerdos con Estados Unidos y las tentaciones neocoloniales de Trump, el programa repasa qué se jugaba en este referéndum, por qué el NO es también un voto por el futuro y cómo queda el mapa político ecuatoriano tras este “nocaut” al joven presidente bananero.

Más sobre el tema:

La actual Constitución de Ecuador:

Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador_act_ene-2021
