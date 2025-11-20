Ecuador digno ha derrotado a Noboa y vota 4 veces NO. ¡Votó por el futuro!
por La Base America Latina
14 horas atrás 1 min lectura
20 de noviembre de 2025
En el episodio de hoy, 19/11/2025, Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz analizan la derrota de Daniel Noboa en la consulta popular de Ecuador, donde la ciudadanía rechazó cuatro veces su proyecto:
NO a las bases militares extranjeras,
NO a eliminar el financiamiento público a los partidos,
NO a reducir asambleístas y
NO a escribir una nueva Constitución hecha a la medida de las élites.
Desde la memoria de Montecristi y el Sumak Kawsay hasta los acuerdos con Estados Unidos y las tentaciones neocoloniales de Trump, el programa repasa qué se jugaba en este referéndum, por qué el NO es también un voto por el futuro y cómo queda el mapa político ecuatoriano tras este “nocaut” al joven presidente bananero.
Más sobre el tema:
La actual Constitución de Ecuador:Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador_act_ene-2021
