Días finales de Zelenski: ¿está implicado en el atentado a Trump y el asesinato de Charlie Kirk?
por Alfredo Jalife-Rahme (México)
3 horas atrás 5 min lectura
20 de noviembre de 2025
La Operación Midas sigue su curso en Ucrania. El ex primer ministro Oleksiy Tchernychov está bajo investigación, el ministro de Justicia German Galushchenko (con doble nacionalidad israelo-ucraniana) y la ministro de Energía Svetlana Grynchuk han renunciado a sus cargos, el también israelo-ucraniano Timur Mindich (socio de larga data de Volodimir Zelenski) ha huido y siguen rodando las cabezas. En Ucrania se habla de la posible huida del propio Zelenski, quien tiene un viaje a Grecia programado para el domingo y una visita a Francia para el lunes. Al parecer, el cabecilla del régimen de Kiev ya veía venir lo que está sucediendo, desde que el jefe de la compañía estatal de electricidad Ukrenergo fue detenido el mes pasado, pero no esperaba que el ajuste de cuentas alcanzara tal magnitud. La estocada final podría venir del ex diputado Artem Dimitruk, quien desde hace un mes ha venido acusando a Zelenski de estar implicado en un intento de asesinato contra Donald Trump y en el atentado que costó la vida a Charlie Kirk. Mientras tanto, los nacionalistas integristas preparan un nuevo golpe de Estado para tratar de conservar el poder.
Rusia celebra la captura de la superestratégica ciudad de Pokrovsk [1], mientras el diario The Kyiv Independent reconoce el control de Moscú, que consigue avances sustanciales a lo largo de la “línea del frente” [2].
Con excepción del apoyo irrestricto de la Unión Europea y de la mayoría de la OTAN (con la intermitencia de Estados Unidos), ahora sí que el comediante jázaro Zelenski (cuyo mandato finiquitó en mayo pasado) parece haber llegado a su esperado final, después de la visita del premier húngaro Víctor Orban a la Casa Blanca, el pasado 7 de noviembre [3], quien consiguió que Trump le autorizara la compra de hidrocarburos rusos por lo menos por un año.
Resulta que Timur Mindich, socio primigenio de negocios de Zelenski, huyó de Ucrania ante la investigación conjunta de la Oficina Anticorrupción Nacional de Ucrania (NABU) y el FBI (¡megasic!), gracias a la posesión de un “pasaporte israelí”.
The Kyiv Independent expone la fetidez de las transacciones de Mindich, apodado “La billetera de Zelenski” [4].
Zelenski es el antiMidas: todo lo que toca, si no lo corrompe, lo destruye. El escandalazo de Mindich infectó los ministerios de Justicia, Energía y Agricultura. Resalta que este “cineasta” de 46 años haya sido también “socio empresarial” del oligarca jázaro Igor Kolomoisky, hoy refugiado en Israel y verdadero creador de Zelenski. ¡Vaya triada jázara de Kolomoisky/Zelensk/Mindich vinculada a Netanyahu!
Grok, de Elon Musk, expone la “conexión israelí” del jázaro Mindich y sus triangulaciones fiduciarias en Chipre, isla cuya parte griega se ha convertido en el “segundo Israel” en el mar Mediterráneo oriental hasta las Islas Vírgenes Británicas, donde, por cierto, también blanqueaba dinero el delincuente calderonista [mexicano] Genaro García Luna, encarcelado en Estados Unidos.
El destino del comediante Zelenski ya estaba escrito en el muro desde que confrontó a la primera potencia militar global, Rusia.
En la lúgubre circunstancia de la doble derrota doméstica y externa de Zelenski, se revitalizó su implicación en el atentado contra Trump –en Pennsylvania, cuyo gobernador jázaro Josh Shapiro fue miembro del ejército israelí [5]– y en el homicidio del “nacionalista cristiano” Charlie Kirk.
Días antes de su muerte, el millennial Kirk, fundador de TurningPoint USA, reclamó el fin de la ayuda a Ucrania y se pronunció por el «regreso de Crimea a Rusia» [6].
Ya hace casi dos meses, el parlamentario ucraniano Artem Dimitruk declaró que Zelenski estaba «implicado en el intento de asesinato del presidente Donald Trump. Lo digo con toda responsabilidad: Zelenski está involucrado en el atentado contra la vida de Trump y en el asesinato de Charlie Kirk, tanto ideológica como prácticamente» [7].
Dimitruk agregó que «el régimen de Zelenski es capaz de asesinar a quien sea, desde un ciudadano común en Ucrania hasta el presidente de Estados Unidos».
Como si lo anterior fuera poco, TASS comenta que después del atentado fallido en Pensilvania, «un radical y promotor de la ayuda a Ucrania por Estados Unidos disparó no lejos de la propiedad de Trump en Mar-a-Lago, Florida».
Dimitruk investiga al pestilente banco ucraniano Sense Bank por su blanqueo criminal para financiar atentados terroristas en los cuatro rincones del planeta [8]. El embajador de Estados Unidos en Ucrania, Matthew Whitaker, desplegó agentes del FBI en el célebre Sense Bank, que fue nacionalizado por Zelenski en 2023 y operaba el blanqueo criminal terrorista con fuertes vínculos con el jázaro ruso nacido en Ucrania Mikhail Fridman.
Ya la otrora leyenda sobre Ucrania, «el país más corrupto de Europa» [9], se volvió un cuento de hadas frente a la ominosa criminalidad global, triangulada entre Ucrania, Israel y Chipre por la tríada jázara de Zelenski, Kolomoisky y Mindich, que también persiguió a la mayoría de cristianos (ortodoxos y católicos) de Ucrania.
Pareciera que Trump prepara las exequias de Zelenski.
