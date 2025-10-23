Articulos recientes

25 Oct 2025

¿Vuelve «la Gran Colombia» de Bolivar? El acoso de Trump fuerza la alianza Petro-Maduro

por La Base America Latina

3 días atrás 1 min lectura

23 de octubre de 2025

En el episodio de hoy, 22/10/2025, Inna Afinogenova, Estefanía Veloz y Marco Teruggi analizan las amenazas de Trump a Petro acusándolo de líder de narcotráfico, y cómo la agresión simultánea a Venezuela y Colombia acerca a ambos gobiernos. Con la participación de las senadoras María José Pizarro y Clara López.

Etiquetas #bolivar #colombia #ee.uu. #la doctrina monroe #trump #unidad para resistir #venezuela
Grave preocupación por el ataque a las instalaciones del Programa Comunitario de Salud Mental de Gaza

Presidente Petro dice haber negado a Trump soldados colombianos para atacar Venezuela

