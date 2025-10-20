Articulos recientes

20 Oct 2025

Noticias

Colonialismo, Democracia, No a la guerra, Palestina, Sionismo

El agresor como víctima. La cruda realidad sobre Israel contada por Levy, un periodista israelí

por Gideon Levy (Israel)

3 horas atrás 1 min lectura

20 de octubre de 2025

Debate sobre la solución de dos Estados – Gideon Levy | Proposición

 

Etiquetas #apartheid #genocidio #gideon levy #israel
Análisis, Colonialismo, Fascismo, Palestina, Sionismo

Israel mueve peones y la guerra en Gaza continúa a través de bandas colaboracionistas

