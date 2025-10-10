Articulos recientes

10 Oct 2025

Corrupcion, Delincuencia, Derechos Humanos, Pueblos en lucha, Represión, Resistencia

Arde Perú (de nuevo): ¿qué esconden las protestas de ‘la generación Z’?

por La BaseLatam

3 mins atrás 1 min lectura

Arde Perú (de nuevo): ¿qué esconden las protestas de ‘la generación Z’?
10 de octubre de 2025

En el episodio de hoy, 08/10/2025, Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz hablan de las protestas en Perú que fueron apodadas de manifestaciones de generazón Z. ¿Qué reclaman realmente los manifestantes al gobierno con la peor aprobación del planeta?

Perú, Comuneros advierten: «Seguiremos luchando»

«El sueño del Pongo»

Etiquetas #asesinados #destitucion #dina boluarte #peru #represion
Análisis, Capitalismo, Colonialismo, Imperialismo

La caída del Imperio Occidental

