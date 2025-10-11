Este Premio Nobel es una invitación a Trump a desestabilizar Latinoamérica
por Jun Carlos Monedero (España)
3 días atrás 1 min lectura
11 de octubre de 2025
En esta entrevista con Juan Carlos Monedero, analizamos la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, el impacto político en Venezuela y las reacciones de Donald Trump, Felipe Calderón y Claudia Sheinbaum. Se cuestiona la congruencia del Nobel, su uso geopolítico y la posible legitimación de agendas imperialistas bajo el discurso de la paz. Un análisis crítico sobre poder, política y doble moral internacional.
Artículos Relacionados
“La preocupación fundamental de los europeos debe ser cómo liberarse de la tutela estadounidense”
por Medio Internacionales
9 meses atrás 10 min lectura
Cuando Marruecos reconoció a la República Saharaui
por Francisco Carrión (España)
1 año atrás 3 min lectura
Por tercer sábado consecutivo: «¡Llamamos nuevamente a construir puentes de amistad y respeto hacia Cuba!»
por Comité Internacional Paz Justicia y Dignidad de los pueblos, capítulo Suecia
11 meses atrás 4 min lectura
Reacción colectiva de 67 Estados: Rechazan sanciones de EEUU a la Corte Penal Internacional
por Nicolás Boeglin (Costa Rica)
5 años atrás 8 min lectura
Rafael Correa: «El crimen organizado se ha infiltrado en el Estado»
por Actualidad RT
2 años atrás 4 min lectura
Nobel de la Paz de María Corina Machado: luz verde para intervenir Venezuela
por La Base America Latina
33 segundos atrás
14 de octubre de 2025
En el episodio de hoy, 13/10/2025, Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz hablan sobre premio Nobel de La Paz o de la Guerra otorgado a María Corina. ¿Qué significa esto en el actual escenario de intervención en Venezuela?
El apoyo de Israel a las dictaduras latinoamericanas
por Al Jazeera
14 horas atrás
13 de octubre de 2025
El militarismo israelí ha tenido presencia en todo Latinoamérica, de la mano de Estados Unidos, con armas, entrenamiento militar, software espía, como Pegasus, y hasta efectivos que asesoraron a las dictaduras y gobiernos principalmente de derecha.
Carta de un joven saharaui a la juventud marroquí
por Taleb Alisalem (Sahara Occidental)
2 días atrás
12 de octubre de 2025
He visto a mis hermanos de las zonas ocupadas gritar su libertad mientras la bota de la ocupación les rompía los huesos. Y, aun así, hoy os escribo no con odio, sino con una sinceridad que nace de la verdad, esa verdad que siempre nos caracterizó a los saharauis. Vosotros, también sois víctimas.
12 de octubre, Marcha Familiar por la Resistencia de los Pueblos Oprimidos
por Diversas organizaciones
3 días atrás
11 de octubre de 2025
Convocamos a todas y todos a sumarse, pues es fundamental levantar nuevamente nuestras consignas como pueblos oprimidos y exigir al Estado chileno que escuche y acoja nuestras demandas.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.