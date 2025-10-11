Articulos recientes

14 Oct 2025

Este Premio Nobel es una invitación a Trump a desestabilizar Latinoamérica

por Jun Carlos Monedero (España)

11 de octubre de 2025

En esta entrevista con Juan Carlos Monedero, analizamos la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, el impacto político en Venezuela y las reacciones de Donald Trump, Felipe Calderón y Claudia Sheinbaum. Se cuestiona la congruencia del Nobel, su uso geopolítico y la posible legitimación de agendas imperialistas bajo el discurso de la paz. Un análisis crítico sobre poder, política y doble moral internacional.

Etiquetas #desestabilizacion de latinoamerica #premio nobel de la paz #trump
Nobel golpista

Arde Perú (de nuevo): ¿qué esconden las protestas de 'la generación Z'?

