Un saludo dieciochero, para aquellos que de verdad quieren su patria, con un mensaje a los Negacionistas

18 de septiembre de 2025

Aquí va el mensaje a los NEGACIONISTAS, eso que dicen que no hubo tales crímenes y que nosotros somos unos despatriados, cuando en verdad no podemos vivir sin el amor a nuestra tierra, por la que ya tantos dieron su vida o han trabajado toda una vida para hacerla más digna, mas humana, más solidaria.

Les gusta el poema de Fernando Alegría, leído por esa voz increíble de Roberto Parada, pero casi ninguno de ellos, de esos analfabetos Negacionistas, saben quien era Roberto Parada, no saben de su grandeza, de su dignidad, de sus ideas y sus sueños.

¡Salud Don Roberto en este 18!

¡Salud compañero Parada!

¡Venceremos!