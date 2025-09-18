18 de septiembre de 2025

Se dice que el 18 de septiembre es el cumpleaños de Chile, el cumpleaños de la Patria, pero ¿Qué es patria?

Respuesta a esa pregunta del actor y director de teatro, compositor y cantautor Víctor Jara:

«Patria es el amor a mi hogar, mi mujer y mis hijos.

Es amor a la tierra que me ha ayudado a vivir;

es el amor a la educación y al trabajo;

es amor a los demás que trabajan por el bienestar común;

es amor a la justicia como instrumento del equilibrio para la dignidad del hombre;

es el amor a la paz para gozar de la vida;

el amor a la libertad, no al libre albedrío, no a la libertad de unos para vivir de otros; sino la libertad de todos.

La libertad para que yo exista y existan mis hijos, y mi hogar y el barrio y la ciudad y los pueblos y todos los contornos donde nos ha correspondido forjar nuestro destino. Sin yugos propios ni yugos extranjeros».

Foto de Antonio Larrea.- Imagen de una ausencia: Joan y Víctor Jara, con sus hijas Manuela Bunster (hija de Joan y el bailarín Patricio Bunster) y Amanda (en el suelo) en 1972

y la familia sin Víctor en 2018.

Nota.- Víctor Jara fue asesinado, el 16 de septiembre de 1973, por el ejército de Chile, luego de ser brutalmente torturado.