¿Qué es patria?
por Victor Jara (Chile)
16 mins atrás 1 min lectura
18 de septiembre de 2025
Se dice que el 18 de septiembre es el cumpleaños de Chile, el cumpleaños de la Patria, pero ¿Qué es patria?
Respuesta a esa pregunta del actor y director de teatro, compositor y cantautor Víctor Jara:
«Patria es el amor a mi hogar, mi mujer y mis hijos.
Es amor a la tierra que me ha ayudado a vivir;
es el amor a la educación y al trabajo;
es amor a los demás que trabajan por el bienestar común;
es amor a la justicia como instrumento del equilibrio para la dignidad del hombre;
es el amor a la paz para gozar de la vida;
el amor a la libertad, no al libre albedrío, no a la libertad de unos para vivir de otros; sino la libertad de todos.
La libertad para que yo exista y existan mis hijos, y mi hogar y el barrio y la ciudad y los pueblos y todos los contornos donde nos ha correspondido forjar nuestro destino. Sin yugos propios ni yugos extranjeros».
Foto de Antonio Larrea.- Imagen de una ausencia: Joan y Víctor Jara, con sus hijas Manuela Bunster (hija de Joan y el bailarín Patricio Bunster) y Amanda (en el suelo) en 1972
y la familia sin Víctor en 2018.
Nota.- Víctor Jara fue asesinado, el 16 de septiembre de 1973, por el ejército de Chile, luego de ser brutalmente torturado.
Por el Fin del genocidio en Palestina, de la carrera armamentista y de todas las guerras
por Solidarios con Palestina y por la Paz
22 segundos atrás
18 de septiembre de 2025
Las personas y organizaciones que firmamos esta declaración nos sumamos al Día Internacional de la Paz, 21 de septiembre, el que fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1981 y donde se señaló que “la promoción de la paz, tanto a nivel internacional como nacional, es uno de los propósitos primordiales de las Naciones Unidas de conformidad con su Carta” constitutiva.
