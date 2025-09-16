Aula Segura: las armas del estado chileno contra los estudiantes / Videopodcast

16 de septiembre de 2025

Juan González López es investigador y académico de la Universidad de Chile, hace parte del Foro por el Derecho a la Educación Pública, del Observatorio Chileno de Políticas Educativas y de la cooperativa Centro Alerta. En 2025, Juan González lideró el equipo que realizó la investigación «La expulsión y la cancelación de matrícula en el sistema educativo chileno: el caso de niños, niñas y adolescentes sancionados por hechos asociados a la protesta«.

Por su experiencia, antecedentes académicos, lucha militante y en terreno respecto de la represión sobre los niños, niñas y jóvenes de la educación pública, Juan González fue entrevistado en el videopodcast «Fin del mundo: actualidad política en tiempos de crisis«, producido por la Radio Plaza de la Dignidad.

«La Superintendencia de Educación viene registrando oficialmente las cifras de expulsiones estudiantiles del sistema público de educación desde el año 2006. Estamos hablando de más de 8.000 estudiantes expulsados o que se les ha cancelado la matrícula en los establecimientos escolares»,

informó Juan.

Asimismo, el académico precisó que

«No sólo existe el autoritarismo dentro del aula, sino que también se ordenan seguimientos a los jóvenes que son vinculados a organizaciones estudiantiles, se les toman fotografías, se les revisan las mochilas, se les hacen interrogatorios. En los casos más graves, vemos que hay una constante presencia policial a la afueras de los colegios, y en algunos casos, ingresos. Lo observamos hace un año, cuando las Fuerzas Especiales de Carabineros entró al Liceo de Aplicación y concentró a todos los estudiantes en el gimnasio del colegio, los sentó y los puso en un estado de vigilancia y espera similar a un campo de concentración».

El investigador de la Universidad de Chile se refierió a algunos de los efectos que sufren las y los jóvenes tras ser expulsados del colegio: «Ya no tienen sueños, tienen rabia, tienen decepción, tienen desconfianza hacia el mundo adulto, y tienen claramente un cuestionamiento hacia lo que es la escuela».

– ¿Todas las leyes punitivas y policiales del Estado contra los estudiantes de la educación pública están dirigidas a la extinción de la propia educación pública y a su completa privatización?

«Sí, yo creo que venimos en un proceso de una crisis constante. Hoy queda un 28 % de educación pública en relación al 100 % de todo el sistema escolar. O sea, la educación pública en la actualidad está reducida a su mínimo histórico.»