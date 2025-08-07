Directo desde Gaza habla el Prof. Ziad Medoukh: El horror de un pueblo indomable

07 de agosto de 2025

Hoy hablo con el Dr. Ziad Medoukh, profesor de francés, escritor y poeta palestino, que reside actualmente en la ciudad de Gaza. Por lo tanto, nos habla directamente desde Gaza. Titular de un doctorado en ciencias del lenguaje por la Universidad de París, el profesor Medoukh es responsable del departamento de francés de la Universidad Al-Aqsa de Gaza y también coordina el Centro de la Paz de esa misma universidad.

