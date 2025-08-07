Guerra del Sáhara Occidental: El supuesto dron saharaui que “cambiará el juego” y que preocupa a Marruecos
por ECSaharaui
42 mins atrás 5 min lectura
Imagen superior: Un dron chino armado | Foto ilustrativa.
07 de agosto de 2025
Madrid (ECS).- Lo que Marruecos teme en estos momentos con el recrudecimiento de los enfrentamientos armados en el Sáhara Occidental son los drones kamikaze, o lo que se conoce como los «aviones suicidas». Las bases de las fuerzas de ocupación marroquí y sus puntos militares fijos serán un blanco fácil de golpear y destruir si el Frente Polisario decide introducir aviones suicidas en el campo de la batalla.
A la luz de esta información no se descarta una mayor escalada militar, y existe una alta probabilidad de que la tensión bélica aumente en los próximos meses y alcance un estado de una guerra total, especialmente si el Frente Polisario decide introducir los drones suicidas en la guerra en curso en el territorio saharaui. En dos ocasiones, el Secretario General del Frente POLISARIO, presidente saharaui, Brahim Ghali, deslizó, en la clausura del Decimosexto Congreso, hace ahora tres años, que el ejército saharaui (ELPS) utilizará próximamente drones armados contra las fuerzas de ocupación marroquí posicionadas a lo largo del muro marroquí que divide el Sáhara Occidental.
Marruecos teme una guerra total
El anuncio puso a Marruecos en una situación excepcional. Un poco después, el embajador permanente de Mohamed VI ante Naciones Unidas, Omar Hilale, dijo que si el Frente Polisario utilice los drones, Marruecos dará una «respuesta firme y adecuada». Las amenazas de Hilal reflejan la verdadera confusión y el miedo marroquí a la guerra de drones, y el peligro que esto representa para sus fuerzas y bases militares, e incluso una grave amenaza para la mina de fosfato en Boucraa, que se encuentra a tan solo 300 kilómetros de distancia de las posiciones de las fuerzas armadas saharauis.
Las graves tensiones en el norte de África entre Marruecos y Argelia, por un lado, por el cierre permanente de las fronteras y la ruptura de la relaciones, y por otro lado, entre Marruecos y el Frente Polisario por la soberanía sobre el Sáhara Occidental, un territorio inscrito en la agenda de la Cuarta Comisión de Naciones Unidas como una región no autónoma pendiente de descolonización, están llegando a su punto más delicado.
Nadie puede negar la existencia de un conflicto armado en la región del Sáhara Occidental y menos a una guerra abierta en curso entre el régimen marroquí y el pueblo saharaui representado por el Frente Polisario, y cada parte está aferrada a sus reivindicaciones sobre la antigua colonia española a pesar de todos los intentos de encontrar soluciones de compromiso como cualquier conflicto en cualquier región del mundo.
El Frente Polisario está respaldado por Argelia y varios otros países de África y América Latina, mientras que Rabat cuenta con el apoyo total e incondicional de Francia, las monarquías del golfo e Israel.
Se sabe que las relaciones marroquí-israelíes son excelentes, y es la relación más antigua entre Israel y un Estado árabe, y todos conocen la famosa historia aquella cuando Marruecos permitió al servicio de inteligencia israelí el MOSAD espiar la cumbre de la Liga Árabe en el año 1967, que se celebró en Marruecos durante la guerra árabo-israelí … etc.
|«Israel Aerospace Industries (IAI) Heron» y el drone avanzado «Hermes 900»
En medio de la preparación para cualquier eventualidad a la luz del aferramiento de las dos partes del conflicto en el Sáhara Occidental a sus demandas y el fracaso del plan de Arreglo de la ONU, Rabat continúa buscando apoyo militar adicional al otorgado por Francia, Israel y EE.UU, por ello y para este propósito, Israel proporcionó equipos militares avanzados, incluidos drones de fabricación israelí (Heron y otros tipos), a pesar de que este tipo de aviones no tripulados no se utilizarán contra el ejército saharaui, ya que Marruecos es completamente incapaz de utilizar este tipo de aviones militares que requieren un sistema integrado de comunicaciones y mando, especialmente un satélite de comunicaciones en órbita (GEO) a una altitud de 36 mil kilómetros y que Marruecos no tiene, de ahí la imposibilidad. Pero Israel puede proporcionar el sistema necesario para su funcionamiento en el muro en el Sáhara Occidental.
El ejército de Marruecos está utilizando varios tipos de estas aeronaves no tripuladas exclusivamente para labores de espionaje. Este tipo de aeronaves UAV, desplegadas en las diferentes bases militares del Sáhara Occidental ocupado, se componen de modelos muy avanzados provenientes de las fabricas israelíes más punteras y cargados de todo tipo de sensores: «Israel Aerospace Industries (IAI) Heron» y el drone avanzado «Hermes 900» de la también israelí Elbit System (Hermes 900).
La capacidad del ejército marroquí para operar y dirigir drones en el campo de batalla por medio de GPS, es una guía de aficionados insuficiente en el campo militar por lo que la capacidad de entregar y recibir información entre el dron y el centro de mando en el mismo momento no es posible. Por lo tanto, en el tema relacionado con drones, Marruecos no tiene más remedio que aumentar el costo del acuerdo. Como Israel ha hecho recientemente con Azerbaiyán, Marruecos también tendrá que permitir que Israel supervise personalmente el sistema de gestión de drones por parte de oficiales israelíes desde el interior del territorio saharaui ocupado por Marruecos.
Por otro lado, estas transformaciones obligan al Frente Polisario y a los altos dirigentes del ejército saharaui a tomar en consideración un estudio en profundidad del estilo y táctica del ejército israelí en sus batallas en Gaza, Líbano, Azerbaiyán y Siria, porque la batalla en el futuro será directamente con los oficiales israelíes, no con los marroquíes.
*Fuente: ECSaharaui
Nunca en los últimos 200 años, los pueblos han dejado de luchar, nunca en 200 años el pueblo boliviano ha dejado de luchar y si nos reunimos hoy aquí es porque queremos rendir merecido homenaje al pueblo boliviano en su larga lucha por la independencia y la libertad cuando se cumplen 200 años de creada la república.
Hiroshima, Nagasaki y el genocidio en Gaza
por Rebecca Martin Goldschmidt, Seiji Yamada
23 horas atrás
06 de agosto de 2025
El dolor de Hiroshima, Nagasaki y todas las matanzas y atrocidades de los últimos 80 años son reales y aún hoy nos persiguen. Los activistas por Palestina en Japón ven más allá de la fachada del 80º aniversario de Hiroshima y se dan cuenta de que el sistema imperial japonés, al igual que el británico, el estadounidense, el alemán, etc., no ha cambiado realmente, se ha limitado simplemente a cambiar de forma.
