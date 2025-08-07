Guerra del Sáhara Occidental: El supuesto dron saharaui que “cambiará el juego” y que preocupa a Marruecos

Imagen superior: Un dron chino armado | Foto ilustrativa.

07 de agosto de 2025

Madrid (ECS).- Lo que Marruecos teme en estos momentos con el recrudecimiento de los enfrentamientos armados en el Sáhara Occidental son los drones kamikaze, o lo que se conoce como los «aviones suicidas». Las bases de las fuerzas de ocupación marroquí y sus puntos militares fijos serán un blanco fácil de golpear y destruir si el Frente Polisario decide introducir aviones suicidas en el campo de la batalla.

A la luz de esta información no se descarta una mayor escalada militar, y existe una alta probabilidad de que la tensión bélica aumente en los próximos meses y alcance un estado de una guerra total, especialmente si el Frente Polisario decide introducir los drones suicidas en la guerra en curso en el territorio saharaui. En dos ocasiones, el Secretario General del Frente POLISARIO, presidente saharaui, Brahim Ghali, deslizó, en la clausura del Decimosexto Congreso, hace ahora tres años, que el ejército saharaui (ELPS) utilizará próximamente drones armados contra las fuerzas de ocupación marroquí posicionadas a lo largo del muro marroquí que divide el Sáhara Occidental.

Marruecos teme una guerra total

El anuncio puso a Marruecos en una situación excepcional. Un poco después, el embajador permanente de Mohamed VI ante Naciones Unidas, Omar Hilale, dijo que si el Frente Polisario utilice los drones, Marruecos dará una «respuesta firme y adecuada». Las amenazas de Hilal reflejan la verdadera confusión y el miedo marroquí a la guerra de drones, y el peligro que esto representa para sus fuerzas y bases militares, e incluso una grave amenaza para la mina de fosfato en Boucraa, que se encuentra a tan solo 300 kilómetros de distancia de las posiciones de las fuerzas armadas saharauis.