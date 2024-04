La carnicería de Gaza a través de los ojos de los fotoperiodistas palestinos

09 de abril de 2024

Advertencia: Contenido sensible. Imágenes inquietantes de muertos y heridos.

El 7 de octubre de 2023, Hamás atacó Israel, matando a unas 1.200 personas y tomando más de 200 rehenes. Israel comenzó su asedio a Gaza ese mismo día.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas pidió recientemente a los fotoperiodistas que compartieran imágenes, tomadas en Gaza durante la guerra, que quisieran que el mundo nunca olvidara. Cada imagen va acompañada de un texto personal del fotógrafo, explicando el contexto y sus emociones al tomar estas fotografías.

Rolling Stone publica estas imágenes el domingo, cuando se cumplen seis meses de las hostilidades. Las imágenes son perturbadoras, pero los horrores de la guerra no pueden censurarse. Desde que Israel declaró la guerra a Hamás, más de 30.000 palestinos han muerto, millones se han visto desplazados y gran parte de la población se encuentra en riesgo inminente de hambruna.

El texto y las fotos reflejan los puntos de vista de los colaboradores individuales y no necesariamente los de las Naciones Unidas o «Rolling Stone».

«Compartimos estas imágenes con el mundo exterior, con la esperanza de transmitir la realidad de nuestras experiencias. Sin embargo, entendemos que los que ven nuestro trabajo nunca podrán comprender plenamente la profundidad de nuestro dolor, la amenaza constante a nuestra seguridad y el coste psicológico de vivir en medio del conflicto y la incertidumbre. Nuestras fotografías retratan la dolorosa verdad de la vida aquí y arrojan luz sobre la hipocresía del mundo hacia Gaza».

Mahmud Hams

07 DE ABRIL DE 2024, 12:00 HORAS

5 de noviembre de 2023. Hospital Al Aqsa en Deir Al Balah, Franja de Gaza. «Mohamed El-Aloul es cámara de la agencia de noticias Anadolu. Es mi amigo. Pasamos mucho tiempo juntos y a menudo cubrimos juntos la guerra. Cuatro de sus hijos murieron en un ataque aéreo. Su mujer resultó gravemente herida. Cuando se enteró de lo ocurrido a su familia, era de madrugada y estábamos juntos en el hospital. Fuimos al depósito de cadáveres de Al Alqsa. Conocía a sus hijos. Lo único que podía hacer era estar allí, con él, llorando».

MAHMUD HAMS @MAHMUDHAMS

Belal Khaled

07 DE ABRIL DE 2024, 12:00AM

«Un niño palestino fue llevado al hospital al-Nasser, sacado de entre los escombros. En el hospital su tía lo reconoció y empezó a gritar su nombre. «Este es Diya’a, este es Diya’a…». Cuando llegaron sus hermanos, su madre y su padre, su dolor fue inolvidable. Había salido de su casa a buscar leña para la calefacción cuando murió en un ataque aéreo».

BELAL KHALED @BELALKH

Belal Khaled

07 DE ABRIL DE 2024, 12:00 HORAS

7 de noviembre de 2023. Hospital Nasser, Franja de Gaza. «A este niño lo sacaron de entre los escombros; había perdido a toda su familia. Lloraba histéricamente y, mientras le hacía la foto, no paraba de preguntar por su bicicleta, diciendo que pertenecía a otra persona. La inocencia y la pena, pensar en la bicicleta sin comprender del todo por lo que ha pasado me golpearon».

BELAL KHALED @BELALKH

Belal Khaled

07 DE ABRIL DE 2024, 12:00 HORAS

1 de noviembre de 2023, Jan Yunis, Franja de Gaza. «Este es un espejo que quedó detrás de 11 personas que murieron por un misil israelí sobre su casa mientras dormían en una pequeña y cálida casa en Khan Yunis.

Cuando te mires en el espejo, pregúntate: ¿qué has hecho por Gaza?

¿Estás cansado? Porque nos siguen masacrando».

BELAL KHALED @BELALKH

Jehan Kawera

07 DE ABRIL DE 2024, 12:00 HORAS

20 de diciembre de 2023, Franja de Gaza. «De todos los momentos difíciles que pasé durante los meses de guerra, el momento en que llegó esta niña fue un momento que no podré olvidar.

No pude sostenerme cuando la vi jadeando y con el trozo de caramelo aún en la mano manchada de sangre.

Nunca olvidaré cuando la llevaron a la morgue. El caramelo cayó a mis pies sobre el suelo empapado de sangre».

JEHAN KAWERA @JEHAN_KAWAREE

Ismael Abu Dayyah

07 ABRIL 2024, 12:00AM

29 de enero de 2024, Rafah, frontera entre Gaza y Egipto. «Hice esta foto en la frontera, en mi primer día en Rafah, tras huir de Jan Yunis.

Vi niños columpiándose de cables eléctricos. Los cables mismos estaban muertos, sin energía, como tantas cosas, pero al menos les daba esta felicidad».

ISMAEL ABU DAYYAH @ISMAELABUDAYYAH

Haitham Imad

07 DE ABRIL DE 2024, 12:00 HORAS

5 de diciembre de 2023. Hospital Nasser en Khan Yunis, sur de la Franja de Gaza. «Era un día especialmente sangriento. Llegaban muchas víctimas al hospital Nasser. Me enteré de que había un objetivo junto a la casa donde estaba desplazada mi familia. Estaba en estado de shock. Empecé a buscar entre los heridos. Gracias a Dios, ninguno de mis familiares estaba allí. Pero la situación era muy difícil. Como periodistas, somos especialmente conscientes de la situación. Yo mismo resulté herido y fui sacado de entre los escombros. Sé lo que se siente.

Aquel día hubo innumerables víctimas. Los médicos no tenían capacidad para atender tal número, hasta el punto de que, como se ve claramente en la foto, no había espacio suficiente en la sala de urgencias del hospital. Nos movíamos entre los heridos, oíamos sus gemidos… Fue muy duro. Es uno de los días más difíciles que he vivido durante esta guerra».

HAITHAM IMAD @HAITHAM_NURALDEN

Ismael Abu Dayyah

07 DE ABRIL DE 2024, 12:00 HORAS

7 de enero de 2024. Hospital Nasser, Franja de Gaza. «Solíamos dormir en el hospital Al Nasser. Nos levantábamos temprano por la mañana y nos dirigíamos a la zona de la morgue para documentar las bajas.

Una mañana, una familia se despedía de una niña. Era una escena despiadada.

Ese día había más de 35 cadáveres en la morgue. A ella, junto con los demás, la metieron en una bolsa de plástico negra y se la llevaron al cementerio.

Ninguna imagen puede describir lo que se siente.

Vemos estas escenas a diario, y es agotador».

ISMAEL ABU DAYYAH @ISMAELABUDAYYAH

Ahmed Zakot

07 DE ABRIL DE 2024, 12:00 HORAS

10 de noviembre de 2023. Desde la ciudad de Gaza.

«Miles de palestinos se vieron obligados a desplazarse debido al intenso bombardeo de sus ciudades natales. Mientras hacía esta foto, me acordé de mi abuelo hablándome de Al Nakba y de cómo fue desplazado. Me eché a llorar. Mi abuelo falleció en 2002, y vi su historia con todos sus detalles: los niños, las mujeres, la comida y las pertenencias que llevan con sus manos indefensas. Es exactamente lo que mi abuelo me había descrito, y entonces me derrumbé, con amargura y dolor en el corazón».

AHMED ZAKOT @AHMEDZAKOT

Saher Alghorra

07 DE ABRIL DE 2024, 12:00 HORAS

9 de octubre de 2023, Ciudad de Gaza, Franja de Gaza. «Estaba sentado en una cafetería frente al hospital Shifa cuando oímos una gran explosión. Corrimos al hospital, para ver una afluencia de heridos y muertos. Seguí el sonido de un grito de dolor, un aullido que no olvidaré. Encontré a un padre con su hijo muerto. Las partes del cuerpo, los gritos, el dolor. El padre parecía estar en un estado alucinatorio, repitiendo, estábamos comprando verduras, estábamos comprando verduras…»

SAHER ALGHORRA @SAHER_ALGHORRA

Jehad Al Shrafii

07 DE ABRIL DE 2024, 12:00 HORAS

10 de enero de 2024, Franja de Gaza. «Ibrahim tiene 12 años. Le alcanzó un proyectil de tanque en la escuela donde estaban desplazados. Perdió la mano derecha.

Es un niño como cualquier otro. Un niño que quiere jugar. Un niño con una mano amputada… que quiere jugar.

Esta es la primera guerra que vivo como fotoperiodista. Tengo 22 años y me apasiona el trabajo medioambiental y humanitario. Nací y crecí en Gaza, pero los dos últimos años viví en Jerusalén y Ramala y sólo visitaba Gaza de vez en cuando. Me movía mucho y la vida era buena. No esperaba experimentar algo así en mi vida.

Como ser humano, vivo en guerra y como periodista, cubro la guerra. El sentimiento de miedo siempre nos domina porque no hay nada que nos proteja, ni como ser humano ni como periodista.

Siempre imagino que si estuviera en un país distinto al que vivo, alguien de mi edad estaría en la universidad o de voluntario, y aún estaría al principio de su vida. Pensaría en el amor, en la vida, en cómo ser feliz, pero lo que nos ha pasado nos ha hecho mucho mayores de nuestra edad.

Nuestros mayores sueños han pasado a ser sólo dormir en nuestra casa o volver a casa».

JEHAD AL SHRAFII @JEHAD_ALSHRAFI

Samar Abu Elouf

07 DE ABRIL DE 2024, 12:00 HORAS

19 de octubre de 2023. Franja de Gaza. «No olvidaré a los niños en los hospitales… esperando su turno para recibir tratamiento en camas sin ropa de cama. Hospitales carentes de equipamiento, de medicinas, de todo… con un flujo constante de niños sacados de los escombros de sus casas, llorando y temblando por el miedo y la gravedad de sus heridas y a menudo sin sus madres y padres.»

SAMAR ABU ELOUF @SAMARABUELOUF

Mohamed Zaanoun

07 DE ABRIL DE 2024, 12:00 HORAS

7 de noviembre de 2023. Khan Yunis, Franja de Gaza. «Esta niña fue sacada de debajo de los escombros, con su madre enferma de cáncer a su lado. Ambas estaban gravemente heridas debido a las fracturas, contusiones y heridas que tenían en el cuerpo, provocadas por los escombros de su propia casa. Ambas fueron sacadas con vida, pero no puedo decirte si alguna de las dos está viva hoy». 2ª cita

«Esta guerra nos ha traído sentimientos de desesperación sin precedentes, al ser testigos de la matanza sin sentido de niños y mujeres inocentes, y de la destrucción generalizada de nuestra ciudad. La idea de que nuestras propias familias puedan ser el blanco de los ataques pesa mucho en nuestras mentes. Recuerdo la angustia de rescatar a mis propios hijos de entre los escombros de una casa derruida, tratando de equilibrar el papel de fotógrafo con el de padre aterrorizado. Es un trauma que perdura, pero estoy agradecida de que sobrevivieran con heridas leves.

Compartimos estas imágenes con el mundo exterior, con la esperanza de transmitir la realidad de nuestras experiencias. Sin embargo, entendemos que los que ven nuestro trabajo nunca podrán comprender plenamente la profundidad de nuestro dolor, la amenaza constante a nuestra seguridad y el coste psicológico de vivir en medio del conflicto y la incertidumbre.

Nuestras fotografías retratan la dolorosa verdad de la vida aquí y arrojan luz sobre la hipocresía del mundo hacia Gaza».

MOHAMMAD ZANOUN @M.Z.GAZA

Mohamed Zaanoun

07 DE ABRIL DE 2024, 12:00 HORAS

10 de octubre de 2023, Khan Yunis, Franja de Gaza. «Esta foto muestra el barrio de Al-Rimal, en la ciudad de Gaza, después de haber sido blanco de un gran número de explosivos y misiles. Toda una plaza residencial completamente aniquilada».

MOHAMED ZAANOUN @M.Z.GAZA

Mohammed Zaanoun

07 DE ABRIL DE 2024, 12:00 HORAS

4 de noviembre de 2023. Khan Ynuis, Franja de Gaza. «Los pies de una niña eran todo lo que se veía entre los escombros. La pequeña murió junto a tres de sus hermanos por un ataque aéreo israelí en el mercado de Khan Yunis. La madre, sobrevivió, pero durante horas tuvo la esperanza de que los paramédicos los sacaran con vida de entre los escombros donde antes estaba su casa.»

MOHAMMED ZAANOUN @M.Z.GAZA

Mohammed Abed

07 DE ABRIL DE 2024, 12:00 HORAS

19 de octubre de 2023. Rafah, Franja de Gaza. «Una mujer descubre su casa destruida. Un ataque aéreo israelí había apuntado y demolido un edificio cercano, y la gravedad devastó su casa y todo el vecindario.

Lleva un vestido de oración, la única prenda de vestir que las mujeres llevan consigo, ya que están en constante movimiento, corriendo en busca de seguridad.

Sus lamentos me conmovieron profundamente, pude sentir cómo revivía sus recuerdos».

MOHAMMED ABED @MOHMDBABA

Mariam Abu Dagga

07 DE ABRIL DE 2024, 12:00 HORAS

25 de enero de 2024. Franja de Gaza. «Antes de la guerra, solía hacer fotos de cosas bonitas, pero estas fotos bonitas se han convertido en fotos de dolor y sufrimiento. En cada foto que hago, vivo en ella durante un tiempo, experimento lo que ocurre en ella. Cuando hice la foto de los niños que estaban comiendo en la calle, no dejaba de pensar que una vez vivieron una vida hermosa en sus casas.

Soy madre. Mi hijo vivió dos meses de guerra en Gaza. Me alejaba de él durante semanas, pero para mantenerlo a salvo, lo envié con familiares en los Emiratos hasta que terminó la guerra. Fue la despedida más dura.

Cada foto que hacemos nos atormenta el corazón, y transmitimos cómo son nuestras vidas a través del objetivo porque es nuestra única manera.»

MARIAM ABU DAGGA @MARIAM_ABU_DAGGA

Mahmud Hams

07 DE ABRIL DE 2024, 12:00 HORAS

24 de octubre de 2023, Khan Younis, sur de la Franja de Gaza. «La gente tomó mucho tiempo buscando entre los escombros. Para retirar los cuerpos heridos y muertos, tanto de adultos como de niños.

Piensas en tus propios hijos, consciente de que esto también les puede pasar a ellos. Lloras, te ahogas. Es muy duro.

Nadie está exento de dolor en la Franja de Gaza. Da igual que hayas perdido hijos, familiares, amigos, vecinos… Da igual que estén heridos o muertos.

El sufrimiento está en todas partes».

MAHMUD HAMS @MAHMUDHAMS

Ahmed Zakot

07 DE ABRIL DE 2024, 12:00 HORAS

9 de octubre de 2023, Franja de Gaza. «Era como si salieran llamas de las fauces de los tanques israelíes y de los misiles F-16. Hice esta foto desde el piso 19 de un rascacielos de Gaza. En mis 25 años de carrera como fotógrafo, nunca había sentido tanto miedo y angustia. Tenía la sensación de estar filmando una escena cinematográfica, tenía que recordarme a mí mismo que todo esto es demasiado real. No tengo palabras para describir esta imagen, pero sé el terror que sentí al ver las llamas iluminando Gaza en una noche ahogada en la oscuridad por los cortes de electricidad en Gaza.»

AHMED ZAKOT @AHMEDZAKOT

Yasser Qudih

07 DE ABRIL DE 2024, 12:00 HORAS

24 de febrero de 2024, punto de donación en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. «Estos niños están en un tekiah, un lugar donde se dan alimentos, en Rafah, justo al lado de las escuelas transformadas en campos de desplazados. La niña gritaba a un hombre que distribuía comida para llamar su atención antes de que se acabara la comida. No tardó mucho en acabarse la comida».

YASSER QUDIH @YASSER.PIX84

Yasser Qudih

07 DE ABRIL DE 2024, 12:00 HORAS

29 de octubre de 2023. Ciudad de Gaza, Franja de Gaza. «Vi este pájaro volando libre, contra el bombardeo de un barrio residencial en al-Sheikh Radwan. Ese día hubo bombardeos y ataques aéreos intensos por todas partes en Gaza. La gente corría a sacar a los muertos y heridos de la casa en medio del fuego y el humo. Y el pájaro seguía volando».

YASSER QUDIH @YASSER.PIX84