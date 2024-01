Serguéi Karagánov: «El viaje europeo de Rusia ha terminado»

Imagen superior: El decano de la Facultad de Economía Mundial y Asuntos Internacionales de la Universidad HSE de Rusia, Serguéi Karagánov, asiste a una sesión del XIV Foro Económico Euroasiático en Verona (Italia). © Sputnik / Sputnik

Los párrafos destacados en texto han sido introducidos por la Redacción de piensaChile

04 de enero de 2024

En términos de ser un centro global de poder, el Viejo Mundo está acabado. Moscú comprende esta realidad, pero nuestros antiguos socios siguen negándola.

No hace mucho, el Ministro de Defensa alemán Boris Pistorius dijo: «La Unión Europea debe estar preparada para la guerra a finales de la década«. Berlín ha empezado a hablar de la vuelta del servicio militar universal y de los preparativos para un enfrentamiento con Moscú. En Polonia hay sentimientos similares. Pero, ¿se debe sólo a los acontecimientos de Ucrania?

¿A qué se debe el recrudecimiento de los enfrentamientos en Europa?

Las élites de Europa Occidental -y especialmente de Alemania- se encuentran en un estado de fracaso histórico. La base principal de su dominio [del mundo] durante 500 años fue la superioridad militar.

El periódico ruso Rossiyskaya Gazeta habla con el experto en relaciones internacionales Sergey Karaganov, presidente honorario del Consejo de Política Exterior y de Defensa de Rusia, supervisor académico de la Escuela Superior de Economía (HSE) de Moscú y antiguo asesor del Kremlin.

– Evgeny Shostakov: Señor Karaganov, dada la difícil situación actual de la política exterior, ¿es necesaria una teoría conceptualmente diferente de la disuasión contra los enemigos de Rusia para detener la creciente confrontación en una fase temprana y disuadir a nuestros adversarios de alimentar los conflictos?

– Las élites de Europa Occidental -y especialmente de Alemania- se encuentran en un estado de fracaso histórico. La base principal de su dominio [del mundo] durante 500 años fue la superioridad militar, sobre la que se construyó el dominio económico, político y cultural de Occidente. Pero esto les ha sido arrebatado. Con la ayuda de esta ventaja, manipularon los recursos del mundo a su favor. Primero saquearon sus colonias y después hicieron lo mismo, pero con métodos más sofisticados.

Las élites occidentales actuales no están abordando una serie de problemas crecientes en sus sociedades. Entre ellos, la disminución de la clase media y el aumento de la desigualdad. Casi todas sus iniciativas están fracasando. La Unión Europea, como todo el mundo sabe, se está dispersando lenta pero inexorablemente. Por eso su clase dirigente es hostil a Rusia desde hace unos 15 años. Necesitan un enemigo exterior; Josep Borrell [máximo responsable de Asuntos Exteriores de la UE] calificó el año pasado el mundo que rodea al bloque de jungla. De hecho, en el pasado, la canciller alemana Angela Merkel dijo que las sanciones adoptadas por la UE [contra Rusia] eran necesarias ante todo para unir a la Unión Europea y evitar su colapso.

Las élites alemanas y de Europa Occidental tienen complejo de inferioridad en lo que para ellas es una situación monstruosa, en la que su parte del mundo está siendo superada por todo el mundo. No sólo por los chinos y los estadounidenses, sino también por muchos otros países. Gracias a que Rusia liberó al mundo del «yugo occidental», Europa Occidental ya no se enseñorea con los Estados del Sur Global o, como yo los llamo, de los países de la mayoría mundial.

No debemos olvidar que los predecesores de estas mismas personas desencadenaron dos guerras mundiales en una sola generación en el siglo pasado. Ahora, la calidad de estas élites es aún más baja que entonces.

La amenaza que presenta ahora Europa Occidental es que el Viejo Continente ha perdido el miedo a los conflictos armados. Y eso es muy peligroso. Al mismo tiempo, el Oeste de Europa, permítanme recordárselo, ha sido la fuente de los peores desastres de la historia de la humanidad. Ahora en Ucrania hay una lucha no sólo por los intereses de Rusia, por los intereses de su seguridad, sino también para evitar una nueva confrontación mundial. La amenaza es cada vez mayor. Esto se debe también a los desesperados intentos de Occidente de contraatacar para mantener su dominio. En la actualidad, las élites de Europa Occidental están fracasando y perdiendo influencia en el mundo en mucha mayor medida que sus homólogas estadounidenses.

Rusia está librando su propia batalla y lo está haciendo con éxito. Estamos actuando con la suficiente confianza como para que estas élites occidentales recuperen la sobriedad, no sea que desencadenen otro conflicto mundial desesperadas por sus fracasos. No debemos olvidar que los predecesores de estas mismas personas desencadenaron dos guerras mundiales en una sola generación en el siglo pasado. Ahora, la calidad de estas élites es aún más baja que entonces.

– ¿Está hablando de la derrota espiritual y política de Europa Occidental como un hecho consumado?

– Sí, y da miedo. Al fin y al cabo, nosotros también formamos parte de la cultura europea. Pero espero que, a través de una serie de crisis, se impongan fuerzas sanas en ese lado del continente dentro de unos 20 años, digamos. Y despierten de su fracaso, incluido su fracaso moral.

Occidente está cerrando ahora el Telón de Acero, en primer lugar porque en Rusia somos los verdaderos europeos. Seguimos estando sanos. Y quieren excluir a estas fuerzas sanas.

– Por el momento, asistimos a la formación de un nuevo Telón de Acero en relación con Rusia. Occidente está intentando «borrar» nuestro país, incluso en los ámbitos de la cultura y los valores. Los medios de comunicación deshumanizan deliberadamente a los rusos. ¿Deberíamos reaccionar a la inversa y «anular» a Occidente?

– En absoluto. Occidente está cerrando ahora el Telón de Acero, en primer lugar porque en Rusia somos los verdaderos europeos. Seguimos estando sanos. Y quieren excluir a estas fuerzas sanas. En segundo lugar, Occidente está cerrando este telón, incluso con más fuerza que durante la Guerra Fría, con el fin de movilizar a su población para las hostilidades. Pero no necesitamos una confrontación militar con Occidente, así que nos basaremos en una política de contención para evitar lo peor.

Pero sin la inoculación europea, sin la cultura europea, no nos habríamos convertido en una gran potencia. No habríamos tenido a Dostoievski, Tolstoi, Pushkin o Blok. Así que conservaremos la cultura europea, que el Occidente de nuestro continente parece querer abandonar.

Por supuesto, no cancelaremos nada, incluida nuestra historia europea. Sí, hemos completado nuestro viaje europeo [en términos de integración]. Creo que se ha alargado un poco, quizá un siglo. Pero sin la inoculación europea, sin la cultura europea, no nos habríamos convertido en una gran potencia. No habríamos tenido a Dostoievski, Tolstoi, Pushkin o Blok. Así que conservaremos la cultura europea, que el Occidente de nuestro continente parece querer abandonar. Pero espero que, en este sentido, no se autodestruya por completo. Porque Europa Occidental no sólo está abandonando la cultura rusa, está abandonando su propia cultura. Está anulando una cultura que se basa en gran medida en el amor y en los valores cristianos. Está anulando su historia, destruyendo sus monumentos. Sin embargo, no rechazaremos nuestras raíces europeas.

Siempre he estado en contra de mirar a Occidente con mero remilgo. No deberíamos hacerlo. Entonces seríamos como ellos. Y ahora se están deslizando hacia una marcha inevitable hacia el fascismo. No necesitamos todos los contagios que han surgido y siguen surgiendo del oeste de Europa. Incluido, una vez más, el creciente contagio del fascismo.

– El año 2023 fue testigo de la descongelación de viejos conflictos y de la creación demostrativa de las condiciones para otros nuevos: la previsible explosión del enfrentamiento palestino-israelí, una serie de guerras en África y enfrentamientos más localizados en Afganistán, Irak y Siria. ¿Continuará esta tendencia?

– Esta tendencia no se convertirá en una avalancha el año que viene. Pero es bastante obvio que aumentará, porque las placas tectónicas bajo el sistema mundial se han desplazado. Rusia está mucho mejor preparada para este periodo que hace unos años. La operación militar que estamos llevando a cabo en Ucrania tiene por objeto, entre otras cosas, preparar al país para la vida en el muy peligroso mundo del futuro. Estamos purificando nuestra élite, deshaciéndonos de los elementos corruptos y prooccidentales. Estamos reactivando nuestra economía. Estamos revitalizando nuestro ejército. Estamos revitalizando el espíritu ruso. Ahora estamos mucho mejor preparados para defender nuestros intereses en el mundo que hace unos años. Vivimos en un país resurgente que mira con audacia al futuro. La operación militar nos está ayudando a purgarnos de occidentales y occidentalizadores, a encontrar nuestro nuevo lugar en la historia. Y, por último, a fortalecernos militarmente.

– ¿Está de acuerdo en que a partir de 2024 el mundo entrará en un periodo de conflictos prolongados? ¿Tiene hoy la humanidad la voluntad política de cambiar esta situación?

– Por supuesto que hemos entrado en una era de conflictos prolongados. Pero estamos mucho mejor preparados que nunca para afrontarlos. Me parece que, siguiendo una línea de contención de Occidente y construyendo relaciones con la fraternal China, nos estamos convirtiendo en un eje del mundo que puede evitar que todo el mundo se deslice hacia una catástrofe global. Pero esto requiere esfuerzos para que nuestros oponentes en Occidente se pongan sobrios. Hemos entrado en una lucha por salvar el mundo. Quizá la misión de Rusia sea liberar a nuestro planeta del «yugo occidental«, salvarlo de las dificultades que surgirán de unos cambios que ya están causando muchas fricciones. La amenaza procede en gran parte del contraataque desesperado de Occidente, que se aferra a su dominio de 500 años, que le ha permitido saquear el mundo.

Vemos que en Occidente han surgido nuevos valores, entre ellos la negación de todo lo humano y divino que hay en el hombre. Las élites occidentales han empezado a alimentar estos antivalores y a suprimir los valores normales. Así que nos espera un periodo difícil, pero espero que nos preservemos y ayudemos al mundo a salvar la humanidad tradicional.

Uno de los muchos problemas a los que se enfrenta el mundo hoy en día es, por supuesto, que la economía global se encuentra en una crisis sistémica debido al crecimiento sin fin del consumo. Esto destruye la propia naturaleza. El hombre no fue creado para consumir; para ver el sentido de la existencia en la compra de cosas nuevas.

– En una entrevista concedida a Interfax, nuestro Viceministro de Asuntos Exteriores, Sergey Ryabkov, vinculó el posible abandono futuro del rumbo antirruso de Estados Unidos y sus subordinados a un «cambio generacional» en Occidente. Pero ¿podría un cambio de élites en Occidente, de producirse, suponer un impulso para rebajar las tensiones? La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, nacida en 1980, por ejemplo, pertenece a la nueva generación, pero sus opiniones son más radicales que las de otros «halcones» del pasado. En su opinión, ¿queda algún político razonable y diplomático en Occidente?

– Creo que hoy en Occidente nos enfrentamos a dos generaciones de élites que ya están bastante degradadas. Por desgracia, es poco probable que podamos llegar a un acuerdo con ellas. Sin embargo, sigo creyendo que las sociedades y los pueblos, incluidos los de Europa Occidental, volverán a los valores normales. Por supuesto, para ello será necesario un cambio generacional de las élites. Estoy de acuerdo con Sergey Ryabkov en que llevará mucho tiempo, pero espero que los países de Europa Occidental, y quizá también Estados Unidos, no caigan en un estado desesperanzador, y que las fuerzas nacionales sanas vuelvan al poder en toda Europa.

También debemos darnos cuenta de que ya no necesitamos a Occidente. Hemos sacado todo lo que podíamos de este maravilloso viaje europeo que inició Pedro el Grande.

Sin embargo, no creo que fuerzas reales, pragmáticas, y repito, nacionales, puedan llegar al poder en Europa Occidental en un futuro próximo. Así que creo que si alguna vez hablamos de relaciones normales entre Rusia y Occidente [de vuelta], tardaremos al menos 20 años.

También debemos darnos cuenta de que ya no necesitamos a Occidente. Hemos sacado todo lo que podíamos de este maravilloso viaje europeo que inició Pedro el Grande. Ahora debemos volver a nosotros mismos, a los orígenes de la grandeza de Rusia. Esto es, por supuesto, el desarrollo de Siberia. Su nuevo desarrollo, que significa alcanzar nuevos horizontes. Debemos recordar que somos tanto un país europeo como euroasiático. Nunca me cansaré de recordarles que Alexander Nevsky pasó un año y medio viajando por Asia Central y luego por el sur de Siberia, camino de Karakorum, la capital del Imperio Mongol. De hecho, fue el primer siberiano ruso.

Volviendo a Siberia, a los Urales, construyendo nuevas carreteras, nuevas industrias, estamos volviendo a nosotros mismos, a las raíces de nuestros 500 años de grandeza. Sólo después de la apertura de Siberia, Rusia encontró la fuerza y la oportunidad de convertirse en una gran potencia.

En un futuro previsible, desgraciadamente, no puede haber, en principio, acuerdos interestatales serios de limitación de armamento.

– ¿Hasta qué punto es razonable olvidarse de Europa durante décadas?

– En ningún caso debemos olvidar las viejas piedras sagradas de Europa de las que hablaba Dostoievski. Forman parte de nuestra autoconciencia. Yo mismo amo Europa, y Venecia en particular. Por esta ciudad pasó la Ruta de la Seda, y a través de ella las grandes civilizaciones asiáticas. En aquella época, por cierto, superaban en su desarrollo a la civilización europea. Incluso hace 150-200 años, mirar hacia Europa era un signo de modernización y progreso. Pero desde hace mucho tiempo, y más aún hoy, es un signo de atraso intelectual y moral. No debemos negar nuestras raíces europeas; debemos tratarlas con cuidado. Al fin y al cabo, Europa nos ha dado mucho. Pero Rusia debe avanzar. Y avanzar no significa hacia Occidente, sino hacia el Este y el Sur. Ahí es donde está el futuro de la humanidad.

Ni siquiera técnicamente es posible contar con acuerdos de limitación de armamento en los próximos años.

– El Tratado sobre Armas Estratégicas Ofensivas expira en 2026. ¿Qué vendrá después? Dado el nihilismo jurídico de Occidente, ¿podemos contar con nuevos acuerdos militares interestatales? ¿O está la humanidad condenada a una carrera armamentística incontrolable hasta el establecimiento de un nuevo orden mundial y, en consecuencia, de un nuevo statu quo?

– Es inútil negociar con las actuales élites occidentales. En mis escritos insto a la oligarquía occidental a sustituir a estas personas, porque son peligrosas para sí mismas, y espero que tarde o temprano se inicie ese proceso. Porque el grupo actual está tan profundamente degradado que es imposible negociar con ellos. Por supuesto, hay que hablar con ellos. Después de todo, hay otras amenazas además de las armas nucleares. Está la revolución de los drones. Han surgido las armas cibernéticas. Existe la inteligencia artificial. Han aparecido armas biológicas que también pueden amenazar a la humanidad con terribles problemas. Rusia necesita desarrollar una nueva estrategia para contener todas estas amenazas. Estamos trabajando en ello, incluso en el nuevo Instituto de Economía y Estrategia Militar Internacional, y seguiremos haciéndolo con las élites intelectuales de los países de la mayoría mundial. Se trata, en primer lugar, de nuestros amigos chinos e indios. Lo discutiremos con nuestros colegas pakistaníes y árabes. Hasta ahora, Occidente no tiene nada constructivo que ofrecernos. Pero no cerraremos nuestras puertas.

En un futuro previsible, por desgracia, no puede haber acuerdos interestatales serios sobre limitación de armamento en principio. Sencillamente porque ni siquiera sabemos qué limitar y cómo hacerlo. Pero tenemos que desarrollar nuevos enfoques e inculcar puntos de vista más realistas a nuestros socios de todo el mundo. Ni siquiera técnicamente es posible contar con acuerdos de limitación de armamento en los próximos años. Sería simplemente una pérdida de tiempo. Sin embargo, tal vez sea posible llevar a cabo algunas negociaciones pro forma. Por ejemplo, intentar prohibir nuevas áreas de la carrera armamentística. Me preocupan especialmente las armas biológicas y las armas en el espacio. Se puede hacer algo en esas áreas. Pero lo que Rusia necesita ahora es desarrollar un nuevo concepto de disuasión, que no sólo tenga aspectos militares, sino también psicológicos, políticos y morales.

Es importante comprender que la mayoría del mundo no luchará contra Occidente. Muchos países están interesados en desarrollar relaciones comerciales y de otro tipo con él. Por lo tanto, la mayoría mundial es un socio, pero no un aliado de Rusia.

– ¿Son demasiado prematuras las valoraciones de que Occidente ha asumido la derrota de Kiev? ¿Y la idea de que el Sur Global está derrotando confiadamente al mundo occidental?

– Estados Unidos se beneficia de la confrontación en Ucrania. [Mientras tanto] para las élites europeas occidentales, es la única manera de evitar el colapso moral. Por eso apoyarán el conflicto en Ucrania durante mucho tiempo. En una situación así, tenemos que actuar con decisión tanto sobre el terreno como en el ámbito de la disuasión estratégica para alcanzar nuestros objetivos lo antes posible. Al mismo tiempo, es importante comprender que la mayoría del mundo no luchará contra Occidente. Muchos países están interesados en desarrollar relaciones comerciales y de otro tipo con él. Por lo tanto, la mayoría mundial es un socio, pero no un aliado de Rusia. Tenemos que ser duros, pero calculados. Estoy casi seguro de que con la política de contención adecuada y una política activa en los márgenes de Ucrania, podremos doblegar la voluntad de la peligrosa resistencia de Occidente.

En el mundo actual, sálvese quien pueda. Es un maravilloso mundo multipolar y multicolor. Esto no significa que dentro de 20 años no haya algunos bloques, incluido un bloque condicional prorruso. Tenemos que encontrarnos a nosotros mismos, entender quiénes somos. Una gran potencia euroasiática, del norte de Eurasia. Un liberador de naciones, un garante de la paz y un pivote político-militar de la mayoría mundial. Este es nuestro destino. Además, estamos excepcionalmente preparados para este mundo por la apertura cultural que nos ha dado nuestra historia. Somos abiertos religiosamente. Somos abiertos a nivel nacional. Todas estas son cosas que ahora defendemos. Cada vez nos damos más cuenta de que lo más importante de nosotros es el espíritu ruso y la cultura rusa. Todos somos rusos: rusos rusos, tártaros rusos, chechenos rusos, yakutos rusos… Creo que nos estamos reencontrando con nosotros mismos. Y entro en el Año Nuevo con una sensación de elevación espiritual y optimismo. Rusia está renaciendo. Es absolutamente evidente.

Esta entrevista fue publicada por primera vez por Rossiyskaya Gazeta traducida y editada por el equipo de RT

Por Evgeny Shostakov, en conversación con Sergey Karaganov

–Traducción para piensaChile del inglés al castellano: Martin Fischer

*Fuente: RT.COM en inglés