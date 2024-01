El gran periodista John Pilger ha muerto. Lo recordamos citando un magistral y certero artículo suyo de hace casi 10 años

Imagen superior: John Pilger junto a Julian Assange. John Pilger (Sídney, 9 de octubre de 1939 – Londres, 30 diciembre de 2023), periodista australiano, residente en Londres, comenzó su carrera como reportero en 1958, famoso por libros y documentales que ha escrito o producido. Su periodismo de investigación le mereció el premio Periodista del Año inglés en dos ocasiones y el Premio de la Paz a los Medios de la Asociación de la ONU.

05 de enero de 2024

John Pilger

El papel de Washington en Ucrania, y su respaldo a los neonazis del régimen, tiene enormes implicaciones para el resto del mundo

mar 13 mayo 2014 21.30 CEST

¿Por qué toleramos la amenaza de otra guerra mundial en nuestro nombre? ¿Por qué permitimos mentiras que justifican este riesgo? La magnitud de nuestro adoctrinamiento, escribió Harold Pinter, es un «acto de hipnosis brillante, incluso ingenioso, de gran éxito», como si la verdad «nunca hubiera ocurrido ni siquiera mientras estaba ocurriendo».

Cada año, el historiador estadounidense William Blum publica su «resumen actualizado del historial de la política exterior de Estados Unidos», que demuestra que, desde 1945, Estados Unidos ha intentado derrocar a más de 50 gobiernos, muchos de ellos elegidos democráticamente; ha interferido groseramente en las elecciones de 30 países; ha bombardeado a la población civil de 30 países; ha utilizado armas químicas y biológicas; y ha intentado asesinar a dirigentes extranjeros.

En muchos casos, Gran Bretaña ha sido un colaborador. El grado de sufrimiento humano, por no hablar de criminalidad, es poco reconocido en Occidente, a pesar de contar con las comunicaciones más avanzadas del mundo y el periodismo nominalmente más libre. Que las víctimas más numerosas del terrorismo – «nuestro» terrorismo- son musulmanes, es algo indecible. Se suprime que el yihadismo extremo, que condujo al 11-S, fue alimentado como arma de la política angloamericana (Operación Ciclón en Afganistán). En abril, el Departamento de Estado estadounidense señaló que, tras la campaña de la OTAN en 2011, «Libia se ha convertido en un refugio terrorista«.

El nombre de «nuestro» enemigo ha cambiado a lo largo de los años, del comunismo al islamismo, pero en general se trata de cualquier sociedad independiente del poder occidental y que ocupe un territorio estratégicamente útil o rico en recursos, o que simplemente ofrezca una alternativa a la dominación estadounidense. Los líderes de estas naciones obstruccionistas suelen ser apartados violentamente, como los demócratas Muhammad Mossedeq en Irán, Arbenz en Guatemala y Salvador Allende en Chile, o son asesinados como Patrice Lumumba en la República Democrática del Congo. Todos son objeto de una campaña de vilipendio por parte de los medios de comunicación occidentales: pensemos en Fidel Castro, Hugo Chávez y, ahora, Vladimir Putin.

El papel de Washington en Ucrania sólo es diferente en sus implicaciones para el resto de nosotros. Por primera vez desde los años de Reagan, Estados Unidos amenaza con llevar al mundo a la guerra. Con Europa del Este y los Balcanes convertidos en puestos militares avanzados de la OTAN, el último «Estado tapón» fronterizo con Rusia -Ucrania- está siendo desgarrado por fuerzas fascistas desatadas por EEUU y la UE. Los occidentales apoyamos ahora a los neonazis en un país donde los nazis ucranianos apoyaron a Hitler.

Tras haber planeado el golpe de Estado de febrero contra el gobierno democráticamente elegido de Kiev, el plan de Washington de apoderarse de la histórica y legítima base naval rusa de aguas cálidas en Crimea fracasó. Los rusos se defendieron, como han hecho contra todas las amenazas e invasiones de Occidente durante casi un siglo.

Pero el cerco militar de la OTAN se ha acelerado, junto con los ataques orquestados por Estados Unidos contra rusos étnicos en Ucrania. Si se puede provocar a Putin para que acuda en su ayuda, su papel preestablecido de «paria» justificará una guerra de guerrillas dirigida por la OTAN que probablemente se extenderá a la propia Rusia.

En cambio, Putin ha confundido al partido de la guerra buscando un acuerdo con Washington y la UE, retirando las tropas rusas de la frontera ucraniana e instando a los rusos étnicos del este de Ucrania a abandonar el provocador referéndum del fin de semana. Estos rusoparlantes y bilingües -un tercio de la población ucraniana- llevan mucho tiempo buscando una federación democrática que refleje la diversidad étnica del país y sea autónoma de Kiev e independiente de Moscú. La mayoría no son «separatistas» ni «rebeldes», como los llaman los medios de comunicación occidentales, sino ciudadanos que quieren vivir seguros en su patria.

Mira los vídeos, lee los informes de los testigos de la masacre de Odessa de este mes. Matones fascistas armados quemaron la sede del sindicato, matando a 41 personas atrapadas dentro. Mira a la policía esperando.

Un médico describió cómo intentaba rescatar a la gente,

«pero me lo impidieron radicales nazis proucranianos. Uno de ellos me apartó bruscamente, prometiendo que pronto yo y otros judíos de Odessa correríamos la misma suerte. Lo que ocurrió ayer ni siquiera tuvo lugar durante la ocupación fascista de mi ciudad en la Segunda Guerra Mundial. Me pregunto por qué el mundo entero guarda silencio». [ver nota a pie de página]